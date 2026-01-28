Advertisement
29 साल पहले 'बॉर्डर' देखने के लिए तरस गए थे दिलजीत दोसांझ, हर तरफ मचा था फिल्म हल्ला, लेकिन जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी

29 साल पहले ‘बॉर्डर’ देखने के लिए तरस गए थे दिलजीत दोसांझ, हर तरफ मचा था फिल्म हल्ला, लेकिन जेब में नहीं थी फूटी कौड़ी

Border 2: फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों सनी देओल की फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में नजर आ रहे हैं, जो बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचने में लगी हुई है. हाल ही में दिलजीत ने 1997 में आई ‘बॉर्डर’ से जुड़ी अपनी बेहद इमोशनल यादें शेयर कीं. उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने ये फिल्म देखी थी और आज इसी फिल्म के सीक्वल का हिस्सा बन गए. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Jan 28, 2026, 10:23 AM IST
29 साल पहले ‘बॉर्डर’ देखने के लिए तरस गए थे दिलजीत दोसांझ
29 साल पहले ‘बॉर्डर’ देखने के लिए तरस गए थे दिलजीत दोसांझ

Diljit Dosanjh Border 2: 23 जनवरी, 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हुई सनी देओल की एक्शन वॉर फिल्म ‘बॉर्डर 2’ में आईएएफ ऑफिसर निर्मल जीत सिंह सेखों का किरदार निभा रहे फेमस पंजाबी सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ ने हाल ही में 1997 में आई ‘बॉर्डर’ से जुड़ी अपनी पुरानी यादें साझा कीं. इस फिल्म को जे.पी. दत्ता ने डायरेक्ट किया था, जो 1971 के भारत-पाक युद्ध पर आधारित थी. ‘बॉर्डर 2’ की रिलीज के बाद दिलजीत का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. 

वीडियो में उन्होंने बताया कि उस समय ‘बॉर्डर’ को लेकर पूरे देश में जबरदस्त चर्चा थी और हर जगह उसी की बातें होती थीं. दिलजीत ने कहा, ‘उस वक्त इतना शोर था कि ‘बॉर्डर’ आई है. पूरे देश में लोग उसी फिल्म की बात कर रहे थे. तब हमारे घरवाले थिएटर जाने नहीं देते थे और वैसे भी हमारे पास इतने पैसे नहीं होते थे कि सिनेमा हॉल में फिल्म देख सकें’. उन्होंने आगे बताया कि वे ‘बॉर्डर’ के टीवी पर आने का इंतजार करते रहते थे. जब फिल्म टीवी पर आई, तब उन्होंने पहली बार उसे देखा, जिसे वे आज भी नहीं भूले. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

एक नहीं, दो-तीन बार देखी ‘बॉर्डर’

दिलजीत के मुताबिक, उन्होंने बॉर्डर को दो-तीन बार देखा क्योंकि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि देश से जुड़ी कहानी है. उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि बॉर्डर हमारे देश की फिल्म है. लगभग हर किसी ने इसे देखा है, इसलिए इसका इतना शोर था’. उन्होंने अपने मोहल्ले का एक किस्सा भी याद किया, जब वहां का एक लड़का थिएटर में फिल्म देखकर आया था और वहां के माहौल के बारे में बड़े जोश से सबको बता रहा था. उस लड़के की बातें सुनकर दिलजीत और ज्यादा उत्साहित हो गए थे. 

‘धुरंधर’ की बुराई करने के बाद ऋतिक रोशन का आया ‘बॉर्डर 2’ रिव्यू, कहीं सनी देओल को लग न जाए शॉक!  

थिएटर नहीं, टीवी पर देखी थी ‘बॉर्डर’

उन्होंने बताया, ‘उसने कहा था कि थिएटर में लोग बहुत एंजॉय कर रहे थे और फिल्म का माहौल कमाल का था. उसकी बातें सुनकर मैं बहुत एक्साइटेड हो गया था और सोचा था कि जब भी बॉर्डर टीवी पर आएगी, मैं जरूर देखूंगा’. आखिरकार उन्होंने टीवी पर फिल्म देखी और आज भी उस वक्त की भावनाएं उनके दिल में ताजा हैं. ‘बॉर्डर 2’ का हिस्सा बनने को लेकर दिलजीत ने खुद को बेहद लकी बताया. उन्होंने कहा, ‘आज मेरी जो फीलिंग है, वो ये है कि जो भगवान दे रहा है, मैं उसे ले रहा हूं’. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

बॉक्स ऑफिस पर खूब कमाई कर रही ‘बॉर्डर 2’

उन्होंने आगे कहा, ‘मैं खुद को इतना काबिल नहीं मानता कि इस फिल्म का हिस्सा बन पाऊं, लेकिन जो भी मिल रहा है, उसके लिए शुक्रगुजार हूं’. उन्होंने निर्मल जीत सिंह सेखों को याद करते हुए कहा कि उनकी वजह से ही उन्हें ये किरदार निभाने का मौका मिला. बॉक्स ऑफिस पर भी ‘बॉर्डर 2’ ने शानदार परफॉर्म कर रही है. फिल्म के लिए पांचवा दिन भी काफी खास रहा. रिपब्लिक डे की छुट्टी और मजबूत वर्ड ऑफ माउथ का फायदा उठाते हुए फिल्म ने अब तक 195 करोड़ की कमाई कर चुकी है. 

