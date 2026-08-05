29 साल पुराना काजोल का गाना... आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल, सुनते ही गुनगुनाने लगते होंठ; झूम उठते कदम

90 का दशक हिंदी सिनेमा में म्यूजिक का सबसे खूबसूरत दौर माना जाता है. उस समय के गानों में एक अलग ही सादगी, मिठास और दिल को छू लेने वाली गहराई होती थी. गानों में बहुत ज्यादा शोर-शराबा या तेज बीट्स नहीं हुआ करती थीं, बल्कि दिल छू लेने वाली धुनें और सीधे दिल में उतर जाने वाले बोल ही उनकी असली ताकत थे. यही वजह है कि उस दौर के नगमे आज भी लोगों के दिलों में बसे हुए हैं. आज भी उस एरा के लोगों की फेवरेट गानों की प्लेलिस्ट में वो गाने शामिल हैं, जिनका जादू आज भी सिर चढ़कर बोलता है.
पुराने रोमांटिक गानों की सबसे बड़ी खूबी ये होता है कि वे सिर्फ अपने दौर तक सीमित नहीं रहे, बल्कि समय के साथ और भी मशहूर होते चले गए. इन गानों ने प्यार और रिश्तों की भावनाओं को बेहद सलीके से पर्दे पर उतारा है. आज की नई पीढ़ी भी इन गानों को उतनी ही शिद्दत से पसंद करती है जितने पुराने लोग किया करते थे. यही वजह है कि आज भी ये गाने नए अंदाज, रील्स और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर छाए रहते हैं. ऐसा ही एक गाना आज से 29 साल पहले आया था, जो उस दौर से लेकर आज तक लोगों का फेवरेट है.
इस खूबसूरत सुपरहिट और सदाबहार गाने के बोल हैं ‘आवारा भवरें जो होले होले गाए’. ये गाना 1997 में आई तमिल फिल्म ‘मिनसारा कनवु’ (हिंदी में ‘सपने’) का बेहद ही प्यारा रोमांटिक गाना है. इस खूबसूरत गाने को हेमा सरदेसाई और मलेशिया वासुदेवन ने मिलकर गाया था. इसकी सुरीली और शानदार धुन मशहूर संगीतकार ए आर रहमान ने कपोज की थी, जबकि इसके बोल जाने-माने गीतकार जावेद अख्तर ने लिखे थे. नेचर, म्यूजिर और प्यार के अहसास को पिरोने वाला ये गाना आते ही लोगों की पहली पसंद बन गया था.
इतना ही नहीं, इस गाने को आज अपना 52वां बर्थडे मनाने वाली काजोल पर फिल्माया गया था. वहीं, इस फिल्म में अरविंद स्वामी और प्रभु देवा लीड रोल में नजर आए थे. इस गाने की शूटिंग के खूबसूरत नेचुरल नजारे और काजोल का चुलबुला अंदाज लोगों को बेहद पसंद आया था. ए आर रहमान के शानदार म्यूजिक और जावेद अख्तर के लिखे बोलों ने इस गाने में एक अलग ही जादू भर दिया. 90 के दशक में रेडियो और टीवी पर ये गाना छाया रहता था. वक्त बीतने के बाद भी इसका जादू कम नहीं हुआ है, बल्कि बरकरार है.
आज भी इस गाने को बेहतरीन गानों की लिस्ट में गिना जाता है. आज के इंटरनेट के जमाने में भी इस गाने का खुमार कम नहीं हुआ है. यूट्यूब पर इसके अलग-अलग वीडियो लाखों बार देखे जा चुके हैं. सारेगामा के लिरिकल वीडियो को ही 8 लाख से ज्यादा लोग देख चुके हैं, जबकि बाकी चैनलों पर भी इसे खूब प्यार मिल रहा है. इंस्टाग्राम रील्स और पुरानी प्लेलिस्ट में ये गाना लगातार छाया रहता है. इसी वजह से इसे 90 के दशक के सबसे पॉपुलर गानों में आज भी गिना जाता है. आज भी लोग इसे सुनते हीं गुनगुनाने और झूमने लगते हैं.
ये गाना 1997 में आई तमिल फिल्म ‘मिनसारा कनवु’ (हिंदी में ‘सपने’) का हिस्सा था, जिसका डायरेक्शन राजीव मेनन ने किया था. फिल्म में काजोल, अरविंद स्वामी, प्रभु देवा, नासर, गिरीश कर्नाड और प्रकाश राज जैसे बड़े कलाकारों ने काम किया था. हालांकि, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपन काम नहीं दिखा पाई थी, लेकिन इस फिल्म के गानों ने लोगों का दिल जीत लिया था. इस फिल्म के तमाम गाने खूब पसंद किए गए थे, जो आज भी लोगों गी 90s वाले गानों की प्लेलिस्ट में शामिल हैं और यूट्यूब पर खूब व्यूज बटोरते हैं.