Add Zee Business As A Preferred Source
App

29 साल पुराना काजोल का गाना... आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल, सुनते ही गुनगुनाने लगते होंठ; झूम उठते कदम

Kajol Superhit Evergreen Song: आज कजोल का 52वां बर्थडे हैं. उन्होंने हिंदी सिनेमा के साथ-साथ कई साउथ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का गजब का हुनर दिखाया है. उनकी फिल्मों के साथ-साथ उनके गानों को भी खूब पसंद किया जाता है. उनका एक ऐसा ही 29 साल पुराना गाना है, जिसे लोग आज भी खूब सुनते और गुनगुनाते हैं.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 05, 2026, 11:52 AM IST|Updated: Aug 05, 2026, 07:04 PM IST
29 साल पुराना काजोल का गाना... आज भी लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल, सुनते ही गुनगुनाने लगते होंठ; झूम उठते कदम
Image Credit: Kajol Superhit Evergreen Song

About the Author

Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
सरकारी स्कीम से कबाड़ी का बेटा बनेगा डॉक्टर! फ्री कोचिंग से क्रैक की NEET परीक्षा
2
3
4
5