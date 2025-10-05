Advertisement
29 साल की हसीना, 2 साल में 4 बड़ी फिल्में, लेकिन एक जैसा रोल... किसी ने कमाए 1785 करोड़, तो किसी ने 910 करोड़

Guess This Top Actress: इंडस्ट्री में बेहद सी एक्ट्रेसेस हैं, जिन्होंने अपने दम पर पहचान बनाई. उन्हीं में से एक ये भी हैं, जिनके बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं. इन्होंने पिछले 2 साल में कई बड़ी फिल्मों में काम किया, लेकिन हर फिल्म में उनका सेम रोल ही देखने को मिला, बावजूद फिल्म ने छप्परफाड़ कमाई की. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Oct 05, 2025, 02:34 PM IST
29 साल की हसीना, 2 साल में 4 बड़ी फिल्में, एक जैसा रोल
29 साल की हसीना, 2 साल में 4 बड़ी फिल्में, एक जैसा रोल

Guess This Top Actress: हम यहां किसी और की नहीं, बल्कि 29 साल की नेशनल क्रश रश्मिका मंदाना की बात कर रहे हैं, जिनको अक्सर बॉलीवुड में एक परफेक्ट पत्नी के किरदार में दिखाया जाता है. फिल्मों में उनका किरदार ज्यादातर चुप, पति का कहना मानने वाली और अपने जज्बातों को छिपाकर रखने वाली औरत का रहा है. समाज हमेशा से औरतों से ऐसी ही उम्मीद करता आया है. लेकिन जब रश्मिका ने ‘पुष्पा: द रूल’ में काम किया, तो उन्होंने अपने अभिनय से सभी का दिल जीत लिया. 

इस फिल्म ने न सिर्फ उन्हें पैन-इंडिया स्टार बना दिया, बल्कि उनके करियर को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस भी खूब कमाई की. इसके बाद उन्होंने कई बड़ी फिल्मों में काम करने के मौके हासिल किए. हालांकि, ‘पुष्पा’ में उनका किरदार ‘श्रीवल्ली’ भी एक लिमिटेशन में बंधा नजर आया. वे फिल्म में पुष्पा (अल्लू अर्जुन) की पत्नी के किरदार में नजर आईं, जो कभी-कभी अपनी आवाज उठाती है, लेकिन फिर भी उसका एंगल पति के इर्द-गिर्द ही घूमता है. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

हर फिल्म में निभाया सेम सा किरदार 

इस वजह से रश्मिका पर ‘आदर्श पत्नी’ की इमेज और गहरी होती चली गई. बॉलीवुड में अब उन्हें अक्सर ऐसे ही किरदार ऑफर किए जाते हैं, मजबूत लेकिन ट्रेडिशनल सोच में बंधे हुए, जो उनकी टैलेंट को पूरी तरह दिखाने का मौका नहीं देते. मार्च में रिलीज हुई फिल्म ‘सिकंदर’ में रश्मिका ने सलमान खान के साथ काम किया. इस फिल्म में वे एक रानी के किरदार में थीं, जो अपने पति की रक्षा के लिए हर बुराई से लड़ती है. हालांकि, ये किरदार दमदार था, लेकिन आखिरकार वो भी उस ‘आदर्श पत्नी’ वाली इमेज से बाहर नहीं निकल सका. 

यूट्यूब की 5 सबसे डरावनी शॉर्ट फिल्में, जिनको देखने के बाद खराब हो जाएगी हालत, निकलीं हॉरर फिल्मों की भी बाप

लेकिन फिल्मों ने खूब की कमाई 

दर्शकों ने उनकी एक्टिंग की जमकर तारीफ की, लेकिन किरदार की सीमाएं साफ नजर आईं. इसके बाद रश्मिका ने ‘एनिमल’ में भी एक पत्नी का किरदार निभाया, जो एक गैंगस्टर की बीवी है. उसका जीवन उथल-पुथल से भरा हुआ था, लेकिन उसकी सबसे बड़ी गलती बस इतनी थी कि वो एक ऐसे आदमी की पत्नी थी जो खुद समझदार नहीं था. वहीं, ऐतिहासिक ड्रामा ‘छावा’ में रश्मिका ने महारानी यसुबाई का किरदार निभाया, जो संभाजी महाराज की पत्नी थीं. यहां भी उनका रोल पति के इर्द-गिर्द घूमता रहा.

‘थामा’ में होगा कुछ अलग किरदार 

अब सभी की नजरें उनकी आने वाली फिल्म ‘थामा’ पर हैं, जो मैडॉक हॉरर-कॉमेडी यूनिवर्स की पहली लव स्टोरी बताई जा रही है. कहा जा रहा है कि ये एक अलग तरह की ‘ब्लडी लव स्टोरी’ होगी, जहां रश्मिका को एक नए अवतार में देखने का मौका मिलेगा. फैंस को उम्मीद है कि इस फिल्म में वे आखिरकार अपनी पुरानी इमेज को तोड़कर एक यूनिक किरदार निभाएंगी, जो उन्हें एक नई पहचान दिला सके.

‘कॉकटेल 2’ में भी कुछ अलग होगा अवतार 

इसके अलावा, रश्मिका मंदाना जल्द ही ‘कॉकटेल 2’ में भी नजर आने वाली हैं, जिसमें उनके साथ कृति सेनन और शाहिद कपूर होंगे. यह फिल्म पूरी तरह अलग जॉनर की बताई जा रही है, जिससे दर्शकों को रश्मिका का नया रूप देखने को मिल सकता है. अब देखना यह है कि क्या वह अपने पुराने इमेज से बाहर निकलकर बॉलीवुड में एक नया मुकाम हासिल कर पाएंगी या नहीं.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

