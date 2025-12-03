Advertisement
29 साल पुरानी वो ब्लॉकबस्टर, जिसके 10 गाने हुए सुपरहिट, 3 गानों ने रचा ऐसा इतिहास, आज तक भूल नहीं पाए लोग, सुनते हैं बार-बार

Biggest Blockbuster Movie: हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं, जिन्होंने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. सबसे खास बात ये है कि उनकी पॉपुलैरिटी आज भी कम नहीं हुई है. ऐसी ही एक मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म 29 साल पहले आई थी, जिसके अपनी रिकॉर्ड तोड़ कमाई और यादगार गानों से इतिहास रच दिया था. आज भी इसके गानों में बार-बार सुनने का मन करता है. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 03, 2025, 09:43 AM IST
Biggest Blockbuster Movie Maachis: 90 के दौर में सिनेमा के दुनिया में मसाला फिल्मों का बोलबाला था, लेकिन कुछ फिल्मकारों ने इसका रास्ता बदलने की कोशिश की. उन्होंने ऐसी कहानियां चुनीं, जो दिल को छू जाएं और समाज में चल रही सच्चाई पर रोशनी डालें. इन फिल्मों की कहानी, किरदारों और गानों ने लोगों को अपनी ऐसी छाप छोड़ी की लोग सालों बाद भी उन फिल्मों और गानों को भूल नहीं पाए. आज एक ऐसी ही फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जिसने 29 साल पहले बॉक्स ऑफिस पर अपनी कमाई और गानों से इतिहास रचा था. 

कभी-कभी फिल्में सिर्फ टाइम पास का जरिया नहीं होतीं, बल्कि समाज की सच्चाई को सामने लाने का एक मजबूत जरिया बन जाती हैं. जब देश में माहौल तनाव से भरा होता है, तब कुछ कहानियां लोगों को रुककर सोचने पर मजबूर कर देती हैं. ऐसी फिल्में चमक-दमक से ज्यादा उस दौर के हालात को दिखाती हैं, जिन्हें लोग महसूस कर सकें. इनका असर इतना गहरा होता है कि सालों बाद भी दर्शक इन्हें याद करते हैं. इस फिल्म की भी सबसे खास बात ये ही थी कि इसमें समाज की छिपी सच्चाई को दिखाया गया था.

29 साल पहले आई थी ये सुपरहिट फिल्म 

हम बात कर रहे हैं, 1996 में रिलीज हुई फिल्म ‘माचिस’ (Maachis) की. इस फिल्म को गुलजार ने डायरेक्ट किया था और इसमें राजनीतिक हिंसा के बीच फंसे युवाओं की तकलीफ को दिखाया गया था. फिल्म में चंद्रचूड़ सिंह, तब्बू, ओम पुरी, जिमी शेरगिल और राज जुत्शी जैसे शानदार कलाकारों की टोली नजर आई थी, जिन्होंने बेहद सच्चाई के साथ अपने किरदार निभाए. कहानी पंजाब के उस दौर पर आधारित थी जब हालात ने एक आम लड़के को उग्रवाद की राह पर धकेल दिया था. इस फिल्म ने दर्शकों को गहराई से छू लिया था. 

फिल्म के 10 गानों ने रचा था इतिहास 

खास बात ये है कि इस फिल्म में टोटल 10 गाने थे, जिनका म्यूजिक विशाल भारद्वाज ने तैयार किया था. बोल गुलजार ने लिखे थे और इन गानों को हरीहरन, सुखविंदर सिंह और कविता कृष्णमूर्ति ने अपनी आवाज दी थी. इस शानदार गानों के लिस्ट में ‘चप्पा चप्पा चरखा चले’, ‘छोड़ आए हम’ और ‘पानी पानी रे’ आज भी लोगों की पहली पसंद बने हुए हैं और उनकी प्लेलिस्ट में शामिल है. आज भी इस गानों के बोल सीधे दिल तक पहुंचते हैं. आज भी लोग इन्हें सुनकर उस दौर को महसूस कर पाते हैं, जब ये फिल्म आई थी. 

हिलाकर रख दिया था बॉक्स ऑफिस 

वहीं, अगर इस फिल्म के बजट और कलेक्शन की बात करें तो करीब 2 करोड़ रुपये के बजट में बनी इस फिल्म ने उस दौर में बॉक्स ऑफिस को हिलाकर रख दिया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 6.19 करोड़ रुपये कमाए थे. गंभीर विषय होने के बावजूद इसे दर्शकों का खूब प्यार मिला और ये सुपरहिट हो गई. क्रिटिक्स ने इसकी जमकर तारीफ की. IMDb पर भी इसकी रेटिंग लगभग 7.5/10 है, जो बताती है कि फिल्म आज भी लोगों के दिलों में जगह बनाए हुए है और आज भी इसके गाने यूट्यूब पर छाए रहते हैं.

OTT पर राज करती है ये फिल्म 

‘माचिस’ सिर्फ एक फिल्म नहीं, बल्कि उस दौर की कड़वी हकीकत का दस्तावेज बन गई थी. गुलजार की लिखी कहानी और निर्देशन ने इसे एक मजबूत और यादगार फिल्म बना दिया. कलाकारों का अभिनय, कहानी की सच्चाई और गानों की गहराई ने इसे लंबे समय तक लोगों की यादों में बसाए रखा है. जो लोग सिनेमा को समाज का आईना मानते हैं, उनके लिए ये फिल्म हमेशा खास रहेगी. आज भी इस फिल्म आज भी ये फिल्म यूट्यूब से लेकर ओटीटी प्लेटफॉर्म प्राइम वीडियो पर काज करती है.

