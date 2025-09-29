Advertisement
trendingNow12941600
Hindi Newsबॉलीवुड

'शादी के दूसरे महीने ही रंगे हाथ पकड़ा था...' क्रिकेटर और एक्स हसबैंड युजवेंद्र चहल पर धनाश्री का बड़ा खुलासा

Dhanashree Verma ने हाल ही में अपने और युजवेंद्र के रिश्ते को लेकर खुलासा किया. इन्होंने बताया कि शादी के दो महीने बाद कुछ ऐसा हुआ था जिस पर उनका यकीन करना मुश्किल हो रहा था.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Sep 29, 2025, 07:23 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

युजवेंद्र और धनाश्री वर्मा
युजवेंद्र और धनाश्री वर्मा

Dhanashree Claims Yuzvendra Chahal Cheated Her: मशहूर क्रिकेटर युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ धनाश्री वर्मा इन दिनों रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में नजर आ रही हैं. इस शो में इनके साथ कई नामचीन चेहरे हैं. ऐसे में हाल ही में धनाश्री ने इसी शो की एक और कंटेस्टेंट और बॉलीवुड एक्ट्रेस कुब्रा सैत से बात करते हुए अपनी टूटी शादी को लेकर बात की. इस दौरान इन्होंने कुछ ऐसा बताया जिसे जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

रंगे हाथ पकड़ लिया था

इस शो में कुब्रा ने धनाश्री से पूछा कि उन्हें कह एहसास हुआ कि युजवेंद्र के साथ शादी अब नहीं तल सकती. या तुम्हें लगा हो कि गलती हो गई. इसका जवाब देते हुए धनाश्री ने कहा- 'पहले साल के दूसरे महीने में रंगे हाथ पकड़ लिया था. ये सुनकर कु्ब्रा हैरान रह गईं.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

 

 मैं कुछ भी नहीं कह रही तो...

इससे पहले धनाश्री ने एलिमनी को लेकर चुप्पी तोड़ी. इन्होंने आदित्य नारायण से शो में बात करते हुए कहा- 'हम लोगों का तलाक हुए आधिकारिक तौर पर एक साल हो गया है. ये जल्दी इसलिए हुआ क्योंकि म्यूचुअल था. तो जब लोग एलिमनी की बात करते है तो वो गलत है. सिर्फ इसलिए कि मैं कुछ भी नहीं कह रही तो आप कुछ भी कहते रहेंगे. मेरे पेरेंट्स ने मुझे सिखाया है कि चीजों को उन्हीं के सामने जस्टीफाई करो जो तुम्हारी परवाह करते हैं. उन लोगों को सफाई देकर वक्त बर्बाद क्यों करना है जो आपको जानते ही नहीं हैं.'

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Amazon MX Player (@mxplayer)

PHOTOS: शूरा खान के बेबी शॉवर में पहुंचा पूरा 'खान' खानदान, 58 की उम्र में दोबारा बाप बनने वाले हैं अरबाज तो सलमान का दिखा पूरा स्वैग

 

शादी 4 साल तक चली

शादी के बारे में बात करते हुए धनाश्री ने कहा कि हम लोगों की शादी 4 साल तक चली. उससे पहले 6-7 महीने तक एक दूसरे को डेट किया था.इनसे पूछा गया कि जब वो एलिमनी की बातें सुनती है तो कैसा लगता है. धनाश्री ने कहा- 'बुरा लगता है. इसकी जरूरत नहीं है. कुछ भी सच नहीं है.  मुझे समझ में ये नहीं आता कि वो ऐसा क्यों कर रहा है. मैं हमेशा उसकी इज्जत करती हूं. अब मुझे नहीं लगता कि किसी को डेट कर पाऊंगी.'

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

Zee News में डेप्युटी चीफ सब एडिटर के तौर पर कार्यरत. डिजिटल मीडिया में 12 साल का अनुभव. इंटरव्यू, एंटरटेनमेंट रिपोर्टिंग, लेखन और फिल्म रिव्यू में विशेषज्ञता है. लखनऊ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेश...और पढ़ें

TAGS

Dhanashree VermaYuzvendra Chahal

Trending news

सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
Tamil Nadu Stampede
सुबह लोग बुलाए, नेताजी आए शाम लेकिन FIR में खेला? 41 मौतों का जिम्मेदार कौन
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
Rahul Gandhi
ब्लैक जैकेट, वाइट टीशर्ट में दिखा राहुल का स्वैग, साउथ अमेरिका में आखिर क्या करने गए
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
jammu kashmir news
जम्मू-कश्मीर में फिर खुले 12 पर्यटक स्थल, पहलगाम हमले के बाद से पड़े थे बंद
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
PM Modi
भारत में लॉन्च होगी मेलोनी की बायोग्राफी, PM मोदी ने लिखी इंडियन एडिशन में ये बात
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
BTC
जहां 10 साल से भाजपा ने जमा रखा है सिक्का, वहां 40 में से मिलीं सिर्फ 5 सीटें
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
Karur Stampede
Karur Stamped: निर्मला सीतारमण ने घायलों और पीड़ितों के परिजनों से मुलाकात की
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
Zubeen Garg
असम के मुख्यमंत्री ने जुबीन गर्ग की मौत के मामले में सिंगापुर से मांगा सहयोग
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
World News
अब इस अमेरिकी देश के युवाओं ने खोला मोर्चा, सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे Gen Z
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
PM Modi tweet on asia cup win
पाकिस्तान को चुभा पीएम मोदी का ट्वीट, ख्वाजा आसिफ ने कही ये बात
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
Killari Earthquake
30 सितंबर 1993: वो काला दिन जब सूरज निकलने से पहले ही बिछ गईं हजारों लाशें
;