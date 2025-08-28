29 साल की एक्ट्रेस पर लगा किडनैपिंग का आरोप, मारपीट का भी दर्ज हुआ केस, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या होगी गिरफ्तारी?
Advertisement
trendingNow12899611
Hindi Newsबॉलीवुड

29 साल की एक्ट्रेस पर लगा किडनैपिंग का आरोप, मारपीट का भी दर्ज हुआ केस, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या होगी गिरफ्तारी?

Actress Accused of Kidnapping: हाल ही में एक 29 साल की फेमस एक्ट्रेस पर किडनैपिंग और हमले का आरोप लगा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. वहीं, अब इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस को...

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Aug 28, 2025, 10:51 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

एक्ट्रेस पर लगा किडनैपिंग का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला
एक्ट्रेस पर लगा किडनैपिंग का आरोप, हाईकोर्ट पहुंचा मामला

Lakshmi Menon Gets Interim Protection: हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही है. जहां एक फेमस मलयालम एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं. दरअसल, उनका नाम एक किडनैपिंग और मारपीट केस में सामने आया है. शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि एक्ट्रेस उन लोगों के साथ कार में मौजूद थीं, जिन्होंने एक आईटी कर्मचारी की किडनैपिंग की थी. बताया जा रहा है कि ये विवाद कोच्चि के वेलोसिटी पब में हुए झगड़े के बाद शुरू हुआ था. 

पुलिस जांच के बाद ये मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा. जहां एक्ट्रेस को बड़ी रहात मिली है. उनको गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बेकु कुरियन थॉमस ने लक्ष्मी मेनन को 17 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है. उसी दिन उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी. ये मामला उस समय दर्ज हुआ, जब अलुवा के एक आईटी कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि पब में झगड़े के बाद कुछ लोगों ने उनको किडनैप किया और फिर मारपीट की. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by (@lakshmimenon967)

Add Zee News as a Preferred Source

लक्ष्मी मेनन पर लगा किडनैपिंग का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि वो और उसके दोस्त पब से बाहर निकल रहे थे, तभी लक्ष्मी और उनके साथियों ने उनका पीछा किया. बाद में आरोपियों ने उसकी कार रोककर उसे जबरदस्ती बाहर निकाला और दूसरी गाड़ी में बैठाकर मारपीट की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय लक्ष्मी मेनन भी उसी कार में मौजूद थीं. सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें लक्ष्मी लोगों से बहस करती नजर आ रही हैं.

‘भीड़ कहां है...’ जब राजेश खन्ना के स्टारडम से हिल गया था बॉलीवुड, तब शम्मी कपूर ने कहा था कुछ ऐसा

कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर ने भी की पुष्टि

कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर पुट्टा विमलादित्य ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि लक्ष्मी मेनन इस केस की आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं. हालांकि, अभी तक उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि, 'बार में झगड़ा हुआ था और बाद में आरोपियों ने आईटी कर्मचारियों की गाड़ी रोककर उनमें से एक का अपहरण किया. शिकायत मिलने के बाद नॉर्थ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है'.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by  (@mdlegalllp)

कौन है मलयालम एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन? 

लक्ष्मी मेनन का जन्म 19 मई 1996 को कोच्चि, केरल में हुआ. उन्होंने मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बनाई. उन्होंने साल 2011 में मलयालम फिल्म 'रघुविन्टे स्वंतम रजिया' से डेब्यू किया. इसके बाद 2012 में तमिल फिल्म 'सुंदर पांडियन' से अपनी पहचान बनाई. इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले. इसके बाद उन्होंने 'कुम्क'  (2012) में विक्रम प्रभु के साथ काम किया, 'जिगरठंडा' (2014) में सिद्धार्थ संग नजर आईं और 'वेधालम' (2015) में अजीत कुमार के साथ काम किया.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Lakshmi Menon

Trending news

कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
Ganesh Idol
कांग्रेस नेता ने बनवाई जींस, टी-शर्ट पहने भगवान गणेश की मूर्ति, हैदराबाद में बवाल
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
RSS chief Mohan Bhagwat
'दबाव में अंतरराष्ट्रीय ट्रेडिंग ठीक नहीं', ट्रंप के टैरिफ पर बोले मोहन भागवत
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
breaking news live updates
Aaj Ki Taza Khabar Live: घुसपैठ की कोशिश नाकाम: गुरेज सेक्टर में दो आतंकी ढेर
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
Mansoon
मानसून का भयंकर रूप आना अभी बाकी! जम्मू से लेकर हिमाचल तक तबाही, जानें आज का हाल
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA Analysis
मंदिर में 'सिंहासन' के सामने 'VIP कुर्सी'! भगवान के दर पर होने वाले भेदभाव का टेस्ट
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
DNA Analysis
DNA: एक तरफ राहुल ने दौड़ाई बुलेट, दूसरी तरफ नीतीश के मंत्रियों को दौड़ा रहे लोग
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
DNA
सेना का अफसर, स्पाइसजेट के टारगेट पर! क्या कंपनी को 'नो फ्लाई जोन' लिस्ट में डालेंगे
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
DNA
क्यों इस साल ज्यादा बरस रहे हैं बादल? कुदरत की नाराजगी के पीछे ये है असली वजह
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
Ustad Vilayat Khan
विलायत खान ने क्यों नहीं लिए पद्म सम्मान? भारत में प्रदर्शन करना भी कर दिया बंद
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
DNA Analysis
नोबेल के नाम पर ये कैसा खेल? भारत पर 50% का टैरिफ वार..क्या ट्रंप को वश में कर लिया?
;