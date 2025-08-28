29 साल की एक्ट्रेस पर लगा किडनैपिंग का आरोप, मारपीट का भी दर्ज हुआ केस, हाईकोर्ट पहुंचा मामला, क्या होगी गिरफ्तारी?

Actress Accused of Kidnapping: हाल ही में एक 29 साल की फेमस एक्ट्रेस पर किडनैपिंग और हमले का आरोप लगा है, जिसने हर किसी को हैरान कर दिया. वहीं, अब इस केस में एक नया अपडेट सामने आया है. बताया जा रहा है कि एक्ट्रेस को...
Trending Photos
Lakshmi Menon Gets Interim Protection: हाल ही में साउथ फिल्म इंडस्ट्री से एक बड़ी ही चौंका देने वाली खबरें सामने आ रही है. जहां एक फेमस मलयालम एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन बड़ी मुसीबत में फंस गई हैं. दरअसल, उनका नाम एक किडनैपिंग और मारपीट केस में सामने आया है. शुरुआती रिपोर्ट में बताया गया था कि एक्ट्रेस उन लोगों के साथ कार में मौजूद थीं, जिन्होंने एक आईटी कर्मचारी की किडनैपिंग की थी. बताया जा रहा है कि ये विवाद कोच्चि के वेलोसिटी पब में हुए झगड़े के बाद शुरू हुआ था.
पुलिस जांच के बाद ये मामला केरल हाईकोर्ट पहुंचा. जहां एक्ट्रेस को बड़ी रहात मिली है. उनको गिरफ्तारी पर अंतरिम सुरक्षा मिल गई है. बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक, जस्टिस बेकु कुरियन थॉमस ने लक्ष्मी मेनन को 17 सितंबर तक गिरफ्तारी से राहत दी गई है. उसी दिन उनकी याचिका पर दोबारा सुनवाई होगी. ये मामला उस समय दर्ज हुआ, जब अलुवा के एक आईटी कर्मचारी ने एफआईआर दर्ज कराई. शिकायत में कहा गया कि पब में झगड़े के बाद कुछ लोगों ने उनको किडनैप किया और फिर मारपीट की.
लक्ष्मी मेनन पर लगा किडनैपिंग का आरोप
शिकायतकर्ता का आरोप है कि वो और उसके दोस्त पब से बाहर निकल रहे थे, तभी लक्ष्मी और उनके साथियों ने उनका पीछा किया. बाद में आरोपियों ने उसकी कार रोककर उसे जबरदस्ती बाहर निकाला और दूसरी गाड़ी में बैठाकर मारपीट की. रिपोर्ट्स के मुताबिक, उस समय लक्ष्मी मेनन भी उसी कार में मौजूद थीं. सोशल मीडिया पर इस घटना के कुछ वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें लक्ष्मी लोगों से बहस करती नजर आ रही हैं.
‘भीड़ कहां है...’ जब राजेश खन्ना के स्टारडम से हिल गया था बॉलीवुड, तब शम्मी कपूर ने कहा था कुछ ऐसा
कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर ने भी की पुष्टि
कोच्चि सिटी पुलिस कमिश्नर पुट्टा विमलादित्य ने भी इस बात की पुष्टि करते हुए बताया कि लक्ष्मी मेनन इस केस की आरोपियों की लिस्ट में शामिल हैं. हालांकि, अभी तक उनका नाम एफआईआर में दर्ज नहीं हुआ है. उन्होंने बताया कि, 'बार में झगड़ा हुआ था और बाद में आरोपियों ने आईटी कर्मचारियों की गाड़ी रोककर उनमें से एक का अपहरण किया. शिकायत मिलने के बाद नॉर्थ पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है'.
कौन है मलयालम एक्ट्रेस लक्ष्मी मेनन?
लक्ष्मी मेनन का जन्म 19 मई 1996 को कोच्चि, केरल में हुआ. उन्होंने मलयालम और तमिल फिल्मों में काम करके अपनी पहचान बनाई. उन्होंने साल 2011 में मलयालम फिल्म 'रघुविन्टे स्वंतम रजिया' से डेब्यू किया. इसके बाद 2012 में तमिल फिल्म 'सुंदर पांडियन' से अपनी पहचान बनाई. इस फिल्म के लिए उन्हें कई अवॉर्ड भी मिले. इसके बाद उन्होंने 'कुम्क' (2012) में विक्रम प्रभु के साथ काम किया, 'जिगरठंडा' (2014) में सिद्धार्थ संग नजर आईं और 'वेधालम' (2015) में अजीत कुमार के साथ काम किया.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.