उर्वशी रौतेला के बाद 'गंदी बात' फेम अन्वेषी जैन से ED की पूछताछ, अवैध बेटिंग ऐप का है मामला

Anveshi Jain ईडी के दफ्तर पहुंच चुकी है. जहां पर उनसे अवैध सट्टेबाजी ऐस से जुड़े कुछ तीखे सवाल पूछे जा रहे हैं. इससे पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस उर्वशी रौतेला और सोनू सूद से भी प्रवर्तन निदेशालय ने पूछताछ की थी.
Trending Photos
Anveshi Jain in ED Office: एकता कपूर की बोल्ड सीरीज 'गंदी बात' में नजर आने वाली हसीना अन्वेषी जैन से जुड़ी बड़ी खबर है. एक्ट्रेस ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के ऑफिस पहुंच गई हैं. जहां उनसे सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़े कुछ सवाल पूछ जाएंगे. इससे पहले उर्वशी रौतेला के अलावा कई और सितारों से भी ईडी पूछताछ कर चुकी है.
कई क्रिकेटर्स से हो चुकी पूछताछ
अन्वेशी जैन और उर्वशी रौतेला के अलावा ईडी इससे पहले कई क्रिकेटर्स से भी सवाल जवाब कर चुकी हैं. इन सितारों में रॉबिन उथप्पा, सुरेश रैना, शिखर धवन, युवराज सिंह से लेकर कई खिलाड़ी के नाम इस केस में उछले थे. वहीं कुछ दिन पहले इस मामले में सोनू सूद और मिमी को भी जांच एजेंसियों ने तलब किया था.
क्या है मामला?
दरअसल, ये पूरा मामला सट्टेबाजी ऐप 1xBet से जुड़ा हुआ है. इसमें कई लोगों और इन्वेस्टर के करोड़ों रुपये की ठगी की और टैक्स चोरी करने के आरोप लगे हैं. जिसके चलते इस गैर कानूनी ऐप पर ईडी की कार्रवाई हो रही है. खास बात है कि साल 2023 में सूचना प्रोद्योगिकी मंत्रालय ने इस ऐप समेत 174 अवैध ऐप पर बैन लगा दिया था.
2 घंटा 37 मिनट की वो फिल्म, जिसने आते ही बॉक्स ऑफिस पर मचाई सबसे बड़ी तबाही; तोड़ डाला ये रिकॉर्ड
आखिर कौन है अन्वेषी, जिन्हें ईडी ने किया तलब
ईडी ने मंगलवार को जिस एक्ट्रेस को अपने ऑफिस में बुलाया है वो सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, सिंगर और एक्ट्रेस हैं. इन्होंने साल 2019 में एकता कपूर की सबसे बोल्ड सीरीज गंदी बात से फेम मिला था. ये मध्य प्रदेश के जैन परिवार से आती हैं. ये 'गंदी बात' के अलावा 'मार्टिन', 'ड्रैगन', 'बॉस' के अलावा 'हू इस योर डैडी' जैसे कई शोज में काम कर चुकी हैं. इनके सोशल मीडिया यानी कि इंस्टाग्राम पर 6.5 मिलियन फॉलोअर्स है. ये एक्टर कुछ ना कुछ ऐसा पोस्ट करती रहती है जिससे सनसनी मच जाती है. इनका सोशल मीडिया अकाउंट हर तरह की फोटोज से भरा पड़ा है.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.