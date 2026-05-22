चेहरे पर खून, कमरे में चीख-पुकार...कान्स पहुंची ब्यूटी क्वीन के साथ हुई दरिंदगी; सामने डराने वाला वीडियो

फ्रांस में चल रहे कान्स फिल्म फेस्टिवल के बीच एक चौंकाने वाली घटना ने सोशल मीडिया पर हलचल मचा दी है. लग्जरी होटल से सामने आए कुछ वीडियो में एक ब्यूटी क्वीन घायल हालत में नजर आई, जिसके बाद मामला तेजी से वायरल हो गया. ग्लैमर और चमक-दमक के बीच हुई इस घटना ने फैंस को हैरान कर दिया है.

होटल में हुई डरावनी हरकत

रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 मिस वेनेजुएला एंड्रिया डेल वाल पर उनके होटल के कमरे में कथित तौर पर हिंसक हमला किया गया. हैरानी वाली बात ये है कि हमला किसी अजनबी ने नहीं, बल्कि उनके ही सेलिब्रिटी स्टाइलिस्ट जियोवानी लगुना ने किया. बताया जा रहा है कि घटना के वक्त होटल के उसी फ्लोर पर ठहरे दूसरे मेहमानों ने कमरे से जोर-जोर से चीखने और मारपीट की आवाजें सुनीं. इसके बाद होटल स्टाफ और सिक्योरिटी को तुरंत अलर्ट किया गया.

सोशल एम्डिया पर इस वायरल वीडियो में साफ़ देखा जा सकता है कि वह सोफे पर आराम से बैठे हैं. होटल के उसी फ्लोर पर ठहरे अन्य मेहमानों को जब कमरे से अचानक जोर-जोर से चीखने-चिल्लाने और मारपीट की भयानक आवाजें सुनाई दीं, तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना स्टाफ और सिक्योरिटी गार्ड्स को दी. इसके बाद, तुरंत पुलिस को बुलाया गया और जियोवानी लगुना को मौके पर ही धर-दबोचा गया.

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Miss Venezuela 2025, Andrea del Val violently assaulted in her hotel room at the Cannes Film Festival Her celebrity stylist, 33-year-old Giovanni Laguna, was arrested at the scene after other guests reported hearing shouting and sounds of a violent struggle.

वीडियो देख दहल जाएगा दिल

वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एंड्रिया का पूरा चेहरा खून से सना हुआ है और वह गहरे सदमे में हैं. कमरे का सारा सामान यहां-वहां बिखरा पड़ा है, जो साफ बयां कर रहा है कि वहां कितनी बर्बरता से हातापाई हुई थी. वहीं, हमलावर जियोवानी लगुना वीडियो के एक कोने में चुपचाप बैठा हुआ दिखाई दे रहा है. वहीं, दूसरी फुटेज में वह हाथ में जूता पकड़े मिस वेनेजुएला को मारने की मुद्रा में बैठा हुआ दिख रहा है.

खून से लथपथ होने के बावजूद एंड्रिया ने कैमरे के सामने स्पेनिश भाषा में अपनी आपबीती सुनाई. उन्होंने भारी आवाज में तंज कसते हुए कहा, ‘देखो, यह सब जियोवानी लगुना ने किया है. बहुत-बहुत बधाई हो, जियोवानी…मैं चाहती ही थी कि तुम दुनिया के सामने अपनी असली पहचान और अपना असली चेहरा दिखाओ.’ इस दिल दहला देने वाली घटना ने फैशन और सिनेमा जगत को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है. हर कोई एंड्रिया के हौसले की तारीफ करते हुए आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है.