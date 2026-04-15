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अपने गाने से 'समोसे' को हिट बनाने वाले एक्टर खुद रहे इससे दूर? अक्षय कुमार ने किया खुलासा

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के 'जब तक रहेगा समोसे में आलू…' गाने को लोग आज भी मुस्कुराकर याद करते हैं. इस गाने ने समोसे को एक रोमांटिक फीलिंग के साथ जोड़ा था. लेकिन इस गाने से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Apr 15, 2026, 04:00 PM IST
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अपने गाने से 'समोसे' को हिट बनाने वाले एक्टर खुद रहे इससे दूर? अक्षय कुमार ने किया खुलासा

बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार के 'जब तक रहेगा समोसे में आलू…' गाने को लोग आज भी मुस्कुराकर याद करते हैं. इस गाने ने समोसे को एक रोमांटिक फीलिंग के साथ जोड़ा था. लेकिन इस गाने से जुड़ा एक किस्सा काफी दिलचस्प है. अक्षय कुमार ने खुद क्विज रियलिटी शो 'व्हील ऑफ फॉर्च्यून' को होस्ट करते हुए इस बात का खुलासा किया कि इस गाने की शूटिंग के दौरान उन्होंने एक भी समोसा नहीं खाया था. हैरान करने वाली बात यह है कि उन्होंने पिछले 15 सालों से समोसे से दूरी बनाई हुई है. 

समोसे से अक्षय कुमार की दूरी 

शो के दौरान अक्षय कुमार कंटेस्टेंट विधि भरानी, रिवाज घिमिरे और नीलम राजपूत से बातचीत कर रहे थे. बातचीत के बीच ही एक कंटेस्टेंट ने उनसे सवाल पूछा कि क्या यह सच है कि उन्होंने पिछले 15 सालों से एक भी समोसा नहीं खाया है. इस सवाल पर अक्षय ने जवाब देते हुए कहा, 'इसमें गलत क्या है?'

इसके बाद एक अन्य कंटेस्टेंट ने उनसे पूछा कि आखिर कोई इतना स्वादिष्ट स्नैक कैसे छोड़ सकता है. इस सवाल पर अक्षय कुमार ने अपनी असली वजह बताई. उन्होंने कहा, "मैंने डाइटिंग या वजन बढ़ने की चिंता की वजह से समोसा खाना नहीं छोड़ा है बल्कि समोसा खाने से मुझे एसिडिटी हो जाती है. ऐसे में मुझे खुद को इससे दूर रखना पड़ता है, ताकि किसी तरह की परेशानी न हो."

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अक्षय ने बातचीत के दौरान एक मजेदार किस्सा भी शेयर किया. उन्होंने कहा, ''जब मैं 'जब तक रहेगा समोसे में आलू' गाने का शूट कर रहा था, तब भी मैंने एक भी समोसा नहीं खाया था.'' इस बात को सुनकर शो में मौजूद लोग हंस पड़े.

हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं अक्षय कुमार 

बता दें कि अक्षय कुमार खुद को बेहद फिट रखते हैं और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करते हैं. कहा जाता है कि वह जल्दी उठते हैं और अपने खाने-पीने का भी खास तौर पर ध्यान रखते हैं. वह अक्सर शाम 7 बजे से पहले ही अपना डिनर कर लेते हैं.

फिटनेस के साथ-साथ अक्षय अपनी फिल्मों में स्टंट खुद करने के लिए भी जाने जाते हैं. इन दिनों वह अपनी आने वाली फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर सुर्खियों में है. इस फिल्म में उनके साथ राजपाल यादव, परेश रावल, तब्बू, वामिका गब्बी और दिवंगत अभिनेता असरानी भी दिखाई देंगे. यह फिल्म 16 अप्रैल को रिलीज होने वाली है.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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