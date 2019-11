29 साल के साउंड टेक्नीशियन की ब्रेन हेमरेज से मौत, अक्षय कुमार ने किया ट्वीट

नई दिल्ली : बॉलीवुड और टीवी में काम का प्रेशर, लंबी शिफ्टें, समय पर खाना न खाना और पर्याप्त नींद न लेने का शिकार अब युवा हो रहे हैं. टीवी एक्ट्रेस गहना वशिष्ठ अस्पताल में जिंदगी से जंग लड़ रही हैं. उधर, बॉलीवुड से बेहद दुखी करने वाली खबर आई है. 29 साल से साउंड टेक्नीशियन निमिष पिलंकर की हाई ब्लड प्रेशर और ब्रेन हेमरेज की वजह से मौत हो गई है. अभिनेता अक्षय कुमार और ऑस्कर अवॉर्ड विनर साउंड डिजाइनर रेसुल पुकुट्टी ने इस मामले को लेकर दुख जताया है.

अक्षय कुमार ने निमिष की मौत पर संवेदना जताते हुए लिखा कि निमिष की इतनी कम उम्र में मौत के बारे में सुनकर दुख हुआ. इस मुश्किल घड़ी में मेरी संवेदनाएं परिवार के साथ हैं.

Very sad to learn about the passing away of Nimish Pilankar, that too at such a young age. My heart goes out to his family at this difficult time

दअरसल. इस मामले को फिल्मकार खालिद मोहम्मद ने एक ट्वीट के जरिए उठाया. खालिद ने लिखा- साउंड टेक्नीशियन निमिष पिलंकर की मौत हो गई. ब्लड प्रेशर बढ़ा, जिससे ब्रेन हेमरेज हो गया. टेक्नीशियन हिन्दी सिनेमा की रीढ़ होते हैं, लेकिन किसको इस बात की परवाह है. अब वक्त कुछ करने का है. खालिद के ट्वीट को ही रेसुल ने री-ट्वीट करते हुए लिखा-शॉकिंग.स्टैंड लेने के लिए थैंक्स. हम आपके साथ हैं. प्यारे बॉलीवुड, असली पिक्चर देखने लिए हमें और कितने बलिदान देने होंगे.

Shocking! @Jhajhajha thank you for taking a stand! We stand with you... Dear Bollywood, how many more sacrifices we need to see the real picture... “the answer my friend is blowing in the wind....” https://t.co/GZ4gsIzw7C

