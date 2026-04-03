'अब हम 3 हो गए...', शादी के एक महीने बाद प्रेग्नेंट हुईं रश्मिका मंदाना? विजय देवरकोंडा को टैग कर शेयर किया पोस्ट

Is Rashmika Mandanna Pregnant: रश्मिका मंदाना और विजय देवराकोंडा की शादी 26 फरवरी को उदयपुर में हुई. दोनों की इस इंटिमेट वेडिंग में साउथ के सेलेक्टिव कलाकार ही शामिल हुए. अब रश्मिका की लेटेस्ट पोस्ट ने फैंस को कंफ्यूज कर दिया है.
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Rashmika Mandanna Is Pregnant: साउथ इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक अपनी दमदार एक्टिंग और खूबसूरती का जलवा बिखेरनी वाली एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर जबरदस्त चर्चा में हैं. एक्ट्रेस रश्मिका और विजय देवरकोंडा की शादी को डेढ़ महीना हुआ है. ईस बीच रश्मिका मंदाना ने अब हम तीन हो गए लिखकर एक वीडियो पोस्ट किया है. हाल ही में प्रेग्नेंट होकर शादी करने का ट्रेंड भी काफी चल रहा है, ऐसे में रश्मिका की इस पोस्ट ने सबका ध्यान खींचा है.
रश्मिका मंदाना ने शेयर किया पोस्ट
रश्मिका मंदाना ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर जो वीडियो शेयर किया है, उसमें विजय और रश्मिका जैसी दिखने वाली मूविंग ग्राफिक्स नजर आती हैं. उनके पास एक खूबसूरत पीले रंग का फूल आता है. वहां मूविंग रेड हार्ट इमोजी भी दिखती हैं. इसके साथ रश्मिका ने अब हम तीन हो गए लिखकर व्हाइट हार्ट इमोजी भी लगाई है.
रश्मिका मंदाना की इस पोस्ट पर फैंस कमें कर उनके प्रेग्नेंट होने के कयास लगा रहे हैं. लोग पूछ रहे हैं क्या वह मां बनने वाली हैं. एक यूजर ने लिखा, 'क्या रश्मिका मां बनने वाली हैं?' दूसरे यूजर ने लिखा, 'क्या रश्मिका प्रेग्नेंट हैं?' एक अन्य यूजर ने लिखा, "अभी के लिए तीन का मतलब फूल है या फिर तीन का मतलब जूनियर विरोश है.' एक अन्य यूजर ने लिखा, "क्या आप मां बनने वाली हैं? फैमिली लाइफ में स्वागत है." रश्मिका मंदाना ने इस पोस्ट में 'टेरेबली टिनी पोस्ट' नाम के इंस्टाग्राम अकाउंट को टैग किया है.
क्या है रश्मिका के पोस्ट का सच
रश्मिका मंदाना ने इस पोस्ट में 'Terribly Tiny Post' और 'Rashmika & Ru' जैसे अकाउंट्स को टैग किया है. ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि ये किसी नए क्रिएटिव प्रोजेक्ट का हिस्सा हो सकता है. इसके अलावा फिर बच्चों से जुड़ा कोई कंटेंट या सीरीज लॉन्च होने वाली है.
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शादी के बाद साथ की पहली फिल्म
जानकारी के अनुसार रश्मिका मंदाना के पास कई बड़े प्रोजेक्ट्स हैं. वह जल्द ही रणबीर कपूर के साथ फिल्म 'एनिमल पार्क' में नजर आएंगी. इसके अलावा रश्मिका साउथ के सुपरस्टार अल्लू अर्जुन के साथ 'पुष्पा 3' में भी दिखाई देंगी. -रश्मिका मंदाना फिलहाल 'कॉकटेल 2' और 'मैसा' जैसी फिल्मों की शूटिंग में बिजी चल रही हैं. आपको बता दें कि शादी के तुरंत बाद रश्मिका के प्रोजेक्ट 'राणाबली' का पहला गाना भी रिलीज हुआ था.
बता दें कि रश्मिका और विजय की शादी राजस्थान के उदयपुर में हुई थी. इस शादी में बहुत ही कम लोगों को इनवाइट किया गया था. शादी के कुछ दिन बाद यानी कि 4 मार्च को इन दोनों ने हैदराबाद में ग्रैंड रिसेप्शन रखा. इसमें साउथ से लेकर बॉलीवुड के सितारों को इनविटेशन भेजा गया था.
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