विजय देवरकोंडा संग सगाई पर रश्मिका को मिली बधाई...तो सुनते ही शर्मा गईं हसीना...चेहरा हो गया लाल, VIDEO

Rashmika Mandanna और विजय देवरकोंडा की इंगेंजमेंट की खबरों के बीच एक्ट्रेस पहली बार कैमरे के सामने आई. जिसके बाद एक्ट्रेस को विश किया गया तो उनका चेहरा शर्म से ऐसा लाल हो गया कि वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Rashmika Mandanna Thamma: रश्मिका मंदाना (Rashmika Mandanna) और देवरकोंडा की सगाई की खबरों को लगातार हवा मिल रही है. सगाई की खबरों के बाद रश्मिका और देवरकोंडा जब पहली बार कैमरे में कैद हुए तो उनके हाथ में सगाई की अंगूठी नजर आई. इसके बाद इन खबरों को और हवा मिली.लेकिन, अब 'थामा' के प्रमोशन के दौरान जैसे ही कैमरे पर आईं तो बधाई मिलते ही ऐसे शर्माने लगी की वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
'थामा' के प्रमोशन में बिजी रश्मिका
दरअसल, रश्मिका मंदाना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' के प्रमोशन में बिजी है. इस दौरान रश्मिका एक इवेंट में पहुंचीं जहां 'थामा' की पूरी स्टारकास्ट मौजूद थी. इस दौरान एक्ट्रेस को शो के होस्ट ने बधाई दी. बधाई सुनते ही एक्ट्रेस पहले तो शर्मा गई.इसके बाद रश्मिका ने कहा कि किसके लिए? इसके बाद होस्ट ने कहा कि आपकी परफ्यूम लाइन के लिए.
बधाई मिलते ही शर्मा गईं रश्मिका
जवाब में रश्मिका ने कहा कि कई सारी चीजें और है लेकिन, चलो मैं आपकी ये विशेज ले लेती हूं. रश्मिका और होस्ट का ये कन्वर्सेशन लोगों का ध्यान खींच रहा है. जिसमें एक्ट्रेस का शर्माना और होस्ट के सवाल का जवाब देते हुए उनके चेहरे का रंग और मुस्कान ही बदल गया.
मिनटों में वायरल वीडियो
सोशल मीडिया पर रश्मिका की ये क्लिप तेजी से वायरल हो रही है. जिसके बाद फैंस लगातार कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा- 'देखो उसका रिएक्शन, कितना शानदार है.' दूसरे ने लिखा- 'क्यूटी.' तीसरे यूजर ने लिखा- 'आखिर वो अब छिपा क्यों रही है जब पूरी दुनिया इस चीज के लिए राजी है.'वर्कफ्रंट की बात करें तो थामा फिल्म में रश्मिका नजर आने वाली है.जिसमें उनके साथ आयुष्मान खुराना भी है.इस मूवी का निर्देशन आदित्य सरपोतदार ने किया है. फिल्म के ट्रेलर में रश्मिका और आयुष्मान का बॉन्ड लोगों को खूब पसंद आ रहा है. जिसके बाद लोग इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
