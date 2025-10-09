‘मैंने चोरी की, खुद को बेचा...’ वो मशहूर सेलिब्रिटी, जो आज जी रहा लग्जरी लाइफ, कभी पैसे के लिए करता था ऐसे-ऐसे काम

Orry Used To Sell Himself For Money: सोशल मीडिया पर अक्सर अपनी मजेदार हरकतों, लग्जरी लाइफस्टाइल और अतरंगी फोन कवर्स के लिए सुर्खियों में बने रहने वाले ओरहान अवात्रमणी उर्फ ऑरी एक बार फिर खबरों में छा गए हैं. बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक की मशहूर हस्तियों के साथ नजर आने वाले ऑरी को लेकर लोगों के मन में हमेशा ये सवाल रहता है कि आखिर वे असल में करते क्या हैं? अब ऑरी ने खुद अपनी पुरानी लाइफ और कामों के बारे में खुलकर बताया है.

लेकिन उन्होंने अपने बारे में जो बताया उसे सुनने के बाद उनके फैंस भी हैरान रह गए. हाल ही में ऑरी ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें उन्होंने अपने शुरुआती दिनों का जिक्र किया. उन्होंने बताया, “लोग मेरा मजाक बनाते हैं कि मैं अपने सिक्योरिटी और रिंग लाइट लेकर बाहर जाता हूं. लेकिन मैं भी जिंदगी की मुश्किलें झेल चुका हूं. मैंने अपने करियर की शुरुआत मॉल के जूते वाले सेक्शन में काम करके की थी”. हालांकि, उनके इस बयान ने सभी को चौंका दिया.

पैसे के लिए करते थे ऐसे-ऐसे काम

क्योंकि आज ऑरी सोशल मीडिया सेंसेशन बन चुके हैं और अपनी लग्जरी लाइफ की झलकियां अपने फैंस के साथ शेयर करते हैं. ऑरी ने आगे बताया, “मैं उन लोगों का पर्सनल असिस्टेंट रहा हूं, जिन्हें मैं बचपन से जानता हूं. सुबह जल्दी उठकर बस पकड़नी पड़ती थी, ताकि दिन की शुरुआत कर सकूं. मैंने वोग इंडिया में भी काम किया है और हाई-एंड जापानी रेस्टोरेंट्स में होस्टिंग का काम किया है”. उनके इस कन्फेशन से साफ है कि ऑरी ने शोहरत पाने के लिए कड़ी मेहनत की है.

गुजारे के लिए चोरी की, खुद को बेचा

उन्होंने आगे बताया, “मैं टेबल्स साफ करता था और कभी-कभी अपने दोस्तों की प्लेटों से बचा हुआ खाना खा लेता था. गुजारा करने के लिए मैंने चोरी भी की है”. इतना ही नहीं, ऑरी ने ये भी बताया कि उन्होंने कुछ समय के लिए खुद को बेचकर भी पैसे कमाए थे. उन्होंने कहा, “मैं इसमें इतना अच्छा हो गया था कि इसे नौकरी जैसा मानने लगा”. ऑरी का कहना है कि अब जो वो कर रहे हैं, यानी इन्फ्लुएंसिंग, वो उन्हें बेहद पसंद है. उन्होंने कहा, “अब मैं अपने सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ बाहर जाता हूं”.

फराह खान ने बताया था “क्रिंज”

बोले, “अब मैं वीडियो बनवाता हूं और खुलकर जीता हूं. मुझे लगता है कि यह एक बहुत अच्छा काम है. अगर कोई इसे मजाक समझता है, तो उसे मेरी जिंदगी की सच्चाई नहीं पता”. दरअसल, ये वीडियो ऑरी ने फराह खान के एक कमेंट के जवाब में बनाया था. फराह ने उनके एक वीडियो पर “क्रिंज” लिखा था. इसके बाद ऑरी ने कई ट्रोलिंग वीडियोज को जोड़कर जवाब दिया और लिखा, “ये क्रिंज तब तक है जब तक ये कूल नहीं बन जाता और बिल्स नहीं भरता”. ओरी की काफी अच्छी फैन फॉलोइंग है.