29 साल की वो इकलौती हसीना, जिसने एक साल के भीतर दे डाली 3 बिगेस्ट ओपनिंग ब्लॉकबस्टर फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर रचा इतिहास

आज हम आपको 29 साल की उस हसीना के बारे में बताएंगे जिसने एक साल में 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दी. ये तीन फिल्में साल की बिगेस्ट ब्लॉकबस्टर मूवीज हैं. चलिए आपको इस हसीना के बारे में बताते हैं.

 

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Oct 28, 2025, 10:15 PM IST
कौन है ये हसीना?
कौन है ये हसीना?

Guess This Actress: बॉक्स ऑफिस पर कई फिल्में आती है और चली जाती हैं. लेकिन, आज हम आपको फिल्म इंडस्ट्री की उस हसीना के बारे में बताएंगे जिसने एक साल में बैक टू बैक 3 ब्लॉकबस्टर फिल्में दीं. खास बात है कि इस हसीना के आगे नयनतारा से लेकर जाह्नवी तक हर कोई फेल है.

कौन है ये हसीना?
29 साल की इस हसीना का नाम रश्मिका मंदाना हैं. रश्मिका की हाल ही में 'थामा' फिल्म रिलीज हुई. 21 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने अभी तक 100 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया. इस फिल्म ने ओपनिंग भारत में 25.11 करोड़ से की और वर्ल्डवाइड 31.92 करोड़ से की. खास बात है कि ये 'कांतारा चैप्टर 1' के बॉक्स ऑफिस पर होते हुए भी जोरदार कलेक्शन कर पाने में सफल हुई.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

3 बिगेस्ट ओपनिंग फिल्म

'थामा' फिल्म 'सैयारा' को मात देकर साल 2025 की 5वीं सबसे बड़ी ओपनिंग फिल्म बनी. इससे पहले रश्मिका मंदाना के साथ 'सिकंदर' में काम किया था. जो साल की सबसे बड़ी ओपनिंग पिल्म थी. 'सिकंदर' में रश्मिका सलमान खान के अपोजिट थीं. 'सिकंदर' ने ओपनिंग डे पर 54.29 करोड़ का कलेक्शन किया था.हालांकि, फिल्म को रिव्यूज काफी खराब मिले और ये महज 174 करोड़ का ही कलेक्शन कर पाई. वैसे तो ये फिल्म फ्लॉप थी. लेकिन, एक्ट्रेस दूसरी फिल्म थी जिसने इतनी ज्यादा कमाई की थी.

शाहिद कपूर की 'कबीर सिंह'ने इस हसीना की बदली किस्मत, अब बोलीं- काम के पहले देखे जाते हैं फॉलोअर्स

 

धमाकेदार रहा ये साल

इसके अलावा रश्मिका की इस साल की फिल्म 'छावा' भी आई थी. इसमें वो विक्की कौशल के अपोजिट थी. फिल्म ने ओपनिंग डे पर 50.05 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस फिल्म ने वर्ल्डवाइड 808 करोड़ का कलेक्शन किया था. इस तरह से रश्मिका बॉक्स ऑफिस पर इस लाल तीन बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म दीं. आपको बता दें, हाल ही में रश्मिका मंदाना की विजय देवरकोंडा संग सगाई की खबरें आई थीं. यहां तक कि जब रश्मिका कैमरे के सामने सगाई की खबरों के बाद दिखीं तो हाथ में अंगूठी फ्लॉन्ट करते नजर आई थीं. हालांकि दोनों ने सगाई को लेकर खुलकर कुछ भी नहीं कहा.

 

