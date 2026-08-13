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आज भी लोगों के दिल में बसता है ये गाना... 29 साल से लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल; धुन सुनते हे गुनगुनाने लगता है हर कोई

Most Trending Viral Deshbhakti Song: देशभक्ति के गानों और म्यूजिक का हमारी संस्कृति और लोगों से पुराना नाता रहा है, जो दिलों से जुड़ा है. राष्ट्रीय त्योहारों से लेकर खेल के मैदानों तक, ये गाने हर पीढ़ी में देशप्रेम का नया जोश भर देते हैं. इन्हीं में से एक गाना पिछले 29 साल से लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा बना हुआ है और डिजिटल दौर में नए रिकॉर्ड बना रहा है.

Written ByVandana Saini
Published: Aug 13, 2026, 02:34 PM IST|Updated: Aug 13, 2026, 02:34 PM IST
आज भी लोगों के दिल में बसता है ये गाना... 29 साल से लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल; धुन सुनते हे गुनगुनाने लगता है हर कोई
Image Credit: आज भी लोगों का फेवरेट है ये 29 साल पुराना गाना (स्क्रीनग्रैब)

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Vandana Saini

Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद 2018 में उन्होंने इंडिया न्यूज में एंटरटेनमेंट बीट पर काम करना शुरू किया और पिछले 8 साल से लगातार में एंटरटेनमेंट बीट पर काम कर रही हैं. इस दौरान उन्होंने स्मार्ट हिंदुस्तान, पत्रिका और न्यूज 24 जैसे संस्थान के साथ काम किया और पिछले 2 साल से जी न्यूज के साथ काम कर रही हैं. उन्होंने दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. उन्हें पत्रकारिता के साथ कहानियां लिखने का भी शौक है. आप Vandana.saini@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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