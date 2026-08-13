/आज भी लोगों के दिल में बसता है ये गाना... 29 साल से लोगों की फेवरेट प्लेलिस्ट में है शामिल; धुन सुनते हे गुनगुनाने लगता है हर कोई

देशभक्ति से भरे गानों का हमारे म्यूजिक और लोगों से बहुत पुराना और अटूट नाता रहा है. आजादी की लड़ाई से लेकर आज के मॉर्डन भारत तक, ये गाने लोगों में जोश, गर्व और एकता का भाव जगाते आए हैं. इनकी सबसे खूबसूरत बात ये है कि ये किसी एक दौर तक सीमित नहीं रहते, बल्कि हर नई पीढ़ी इन्हें उतने ही दिल से अपनाती है. राष्ट्रीय त्योहारों, स्कूलों के फंक्शनों, सरकारी इवेंट्स और खेल के मैदानों में इनकी गूंज आज भी साफ सुनाई देती है. यही वजह है कि देशभक्ति का म्यूजिक हमारी सांस्कृतिक और इमोशनल पहचान बन चुका है.
इन गानों की पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ी वजह इनका वो जादू है, जो हर किसी को अपने देश से जोड़ देता है. जब भी देश के लिए सम्मान, वीरों की शहादत या वतन से प्यार का जिक्र आता है, ये पंक्तियां खुद-ब-खुद लोगों की जुबां पर आ जाती हैं. आज के डिजिटल दौर में भी इनका असर कम नहीं हुआ है. सोशल मीडिया, यूट्यूब और रील्स के जमाने में भी पुराने और नए देशभक्ति गानों को खूब सुना जाता है. स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस के मौकों पर तो इनकी मांग बहुत बढ़ जाती है. ऐसा ही एक गाना पिछले 29 साल से लोगों का फेवरेट बना हुआ है.
इस सुपरहिट गाने को मशहूर संगीतकार ए.आर. रहमान ने गाया और कंपोज किया था, जो उनकी यादगार एल्बम ‘वंदे मातरम’ का सबसे खास हिस्सा था. इस एल्बम को 12 अगस्त 1997 को भारत की आजादी की 50वीं सालगिरह के खास मौके पर रिलीज किया गया था. वहीं, इस खूबसूरत देशभक्ति से भरे गाने के बोल मेहबूब कोटवाल ने लिखे थे. ये गाना मार्केट में आते ही पूरे देश में छा गया. लोगों ने इसे देशप्रेम के एक नए प्रतीक और मॉर्डन नेशनल सॉन्ग की तरह हाथों-हाथ लिया और इस गाने का नाम ‘मां तुझे सलाम’ रखा गया, जिसे ‘वंदे मातरम्’ से भी जानते हैं.
इस गाने की सबसे बड़ी ताकत इसकी जबरदस्त एनर्जी, दिल को छू लेने वाले इमोशन और ए.आर. रहमान की यूनिक सिंगिंग है. गाने में ‘मां तुझे सलाम’ की धून सुनते ही हर हिंदुस्तानी का सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है. इस पूरे एल्बम को देश भर में ऐतिहासिक कामयाबी मिली थी. इसे म्यूजिक कंपनी ‘सोनी म्यूजिक इंडिया’ के इतिहास में सबसे ज्यादा बिकने वाले गैर-फिल्मी एल्बमों में गिना जाता है. रिलीज होने के करीब तीन दशक बीत जाने के बाद भी ये गाना राष्ट्रीय एकता का सबसे बड़ा प्रतीक बना हुआ है और हर दिल के साथ-साथ प्लेलिस्ट पर राज कर रहा है.
समय बीतने के साथ इस गाने की पॉपुलैरिटी घटने के बजाय और भी ज्यादा बढ़ती चली गई. 15 अगस्त, 26 जनवरी, गेम्स और बड़े सांस्कृतिक मंचों पर ये गाना आज भी पूरी शान से बजाया जाता है. ए.आर. रहमान का ये शाहकार न सिर्फ भारत में, बल्कि दुनिया के कोने-कोने में बसे भारतीयों के बीच बेहद पॉपुलर है. कई नए कलाकारों ने इसे अपने-अपने अंदाज में पेश करने की कोशिश की, लेकिन जो बात इसके ओरिजिनल वर्जन में है, उसकी बराबरी कोई नहीं कर सका. इसी वजह से इसे भारतीय संगीत के इतिहास का सबसे असरदार देशभक्ति गीत माना जाता है.
आज के डिजिटल जमाने में भी इस गाने का जलवा बरकरार है. यूट्यूब पर ‘सोनी म्यूजिक इंडिया वीइवीओ’ के ऑफिशियल चैनल पर ‘वंदे मातरम - ए.आर. रहमान | मां तुझे सलाम’ वीडियो को अब तक 7.6 करोड़ यानी 76 मिलियन से ज्यादा बार देखा जा चुका है. इसके अलावा इंटरनेट पर मौजूद इसके दूसरे वर्जन भी करोड़ों बार सुने जा चुके हैं. इतने बड़े आंकड़े ये साफ बताते हैं कि सन् 1997 में बना ये गाना आज भी लोगों के दिलों में पूरी मजबूती से बसा है और हर स्वतंत्रता दिवस पर इसकी पॉपुलैरिटी एक नया मुकाम हासिल कर लेती है.