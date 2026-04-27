करण औजला के 'I'm bisexual' पोस्ट से मचा हंगामा, सिंगर के वायरल स्क्रीनशॉट ने खड़े किए कई सवाल

Karan Aujla Viral Tweet: पंजाबी सिंगर करण औजला से जुड़ा एक वायरल दावा इन दिनों सोशल मीडिया पर चर्चा में है. दरअसल, एक स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कथित तौर पर उनके अकाउंट से ‘I’m bisexual’ लिखा हुआ पोस्ट दिखाया गया. इस पोस्ट ने आते ही लोगों का ध्यान खींच लिया और कुछ ही समय में यह खबर हर जगह फैल गई. हालांकि, जैसे-जैसे लोग इस स्क्रीनशॉट को ध्यान से देखने लगे, इसकी सच्चाई पर सवाल उठने शुरू हो गए.

क्या है मामला?

ये विवाद एक पोस्ट के बाद से शुरू हुआ. एक वायरल इमेज को कई प्लेटफॉर्म्स पर शेयर किया गया. इस स्क्रीनशॉट में एक छोटा सा मैसेज दिखाया गया था, जिसमें ‘I’m bisexual’ लिखा हुआ था. कई यूजर्स ने दावा किया कि यह पोस्ट सिंगर ने खुद किया और बाद में डिलीट कर दिया. इसी वजह से मामला और ज्यादा वायरल हो गया और लोगों के बीच तरह-तरह की बातें होने लगीं.

हालांकि, जैसे-जैसे चर्चा बढ़ी, वैसे-वैसे कई फैंस सिंगर के सपोर्ट में सामने आए. फैंस का कहना था कि वायरल स्क्रीनशॉट में दिख रहा अकाउंट असली लग रहा है. वहीं, कई कुछ यूजर्स ने यह भी बताया कि स्क्रीनशॉट में दिखाया गया यूजरनेम सिंगर के असली सोशल मीडिया हैंडल से मेल नहीं खाता. इन बातों ने इस दावे को लेकर और ज्यादा शक पैदा कर दिया.

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वायरल स्क्रीनशॉट ने खड़े किए कई सवाल

इतना ही नहीं, स्क्रीनशॉट में कुछ स्पेलिंग मिस्टेक भी है. फिलहाल, सिंगर की तरफ से इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. उन्होंने अपने किसी भी वेरिफाइड सोशल मीडिया अकाउंट पर इस वायरल दावे को लेकर कुछ नहीं कहा है. ऐसे में फैंस और बाकी लोग सिर्फ अंदाजे ही लगा रहे हैं और सच क्या है, यह अब तक साफ नहीं हो पाया है.

वर्कफ्रंट की बात करें तो करण इन दिनों अपने पी-पॉप कल्चर इंडिया टूर को लेकर चर्चा में हैं. उन्होंने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम से टूर की शुरुआत की थी और बाद में कोलकाता में भी परफॉर्म किया. मुंबई में उनके शो को लेकर कुछ विवाद भी हुआ, लेकिन इसके बाद उन्होंने दोबारा शो करके फैंस का दिल जीत लिया. उनकी पॉपुलैरिटी और गानों की वजह से उनका नाम लगातार चर्चा में बना रहता है.