सिर्फ फिल्मों से नहीं, यहां से भी पैसा छापते हैं सलमान खान, इन सेक्टर में भी कर रहे धमाकेदार कमाई, नेटवर्थ सुन रह जाएंग हक्के-बक्के!

Salman Khan Net Worth: हिंदी सिनेमा में कई हीरो आए और जल्द ही गायब हो गए, लेकिन सलमान खान का जलवा आज का कायम है. एक्टर आज 27 दिसंबर को अपना 60वां जन्मदिन मना रहे हैं. सलमान खान फिल्मों में तो ‘टाइगर’ हैं ही मगर वो कमाई के मामले में भी किसी ‘टाइगर’ से कम नहीं है. ज्यादातर फैंस को लगता है कि उनके फेवरेट हीरो की कमाई केवल फिल्मों या बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से होती है, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है. सलमान खान ने पिछले 3 दशकों में खुद को इंडस्ट्री में एक ब्रांड बनाया है. वहीं फोर्ब्स इंडिया और मीडिया रिपोर्ट्स के आंकड़ों बात करें तो सलमान खान की नेटवर्थ लगभग 2900 करोड़ रुपये है.

1 फिल्म के लिए वसूलते हैं करोड़ों

खबरों की मानें तो सलमान खान अपने हर फिल्म प्रोजेक्ट के लिए लगभग 100 से 150 करोड़ रुपये तक की फीस लेते हैं. लेकिन उनकी असली कमाई का राज ‘प्रॉफिट शेयरिंग’ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, सलमान अपनी फिल्मों के प्रॉफिट में 60 से 70% तक की पार्टनरशिप रखते हैं. मतलब जब फिल्म हिट होती है तो प्रोड्यूसर से ज्यादा फायदा सलमान को होता है. इसके अलावा, उनका अपना एक प्रोडक्शन हाउस ‘सलमान खान फिल्म्स’ SKF है, जिसने ‘बजरंगी भाईजान’ और ‘चिल्लर पार्टी’ जैसी सफल फिल्में बनाई हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

सलमान खान की नेटवर्थ का राज

सलमान खान की नेटवर्थ में उनके फाउंडेशन ‘Being Human’ का बहुत बड़ा हाथ है. सालों पहले शुरू हुआ ये ब्रांड आज इंटरनेशनल प्लेटफार्म तक पहुंच गया है. दिलचस्प बात यह है कि यह ब्रांड सिर्फ कपड़े बेचकर प्रोफिट नहीं कमाता, बल्कि इसका एक बिजनेस मॉडल है जो सीधे सोशल वर्क से जुड़ा हुआ है. यहां से होने वाली कमाई का इस्तेमाल फाउंडेशन के जरिए एजुकेशन और हेल्थ, जैसे हार्ट सर्जरी और कैंसर पेशेंट्स की मदद के लिए किया जाता है. सलमान खान एक फिटनेस आइकन है और उन्होंने अपने इसे एक प्रॉफिटेबल बिजनेस में बदल दिया है. एक्टर ने ‘SK-27’ नाम से जिम की चेन शुरू की और उसके बाद ‘Being Strong’ नाम से फिटनेस इक्विपमेंट की सीरीज लॉन्च की. इसके अलावा COVID के दौरान सलमान ने ग्रूमिंग मार्केट में भी कदम रखा और ‘FRSH’ नाम का ब्रांड लॉन्च किया. इसमें सैनिटाइजर से लेकर परफ्यूम तक के प्रोडक्ट्स शामिल हैं.

अमीरों की लिस्ट का पार्ट

सलमान खान बड़े पर्दे के अलावा छोटे पर्दे पर भी अपने रियलिटी शो ‘बिग बॉस’ को होस्ट कर मेकर्स से मोटी रकम वसूलते हैं. खबरों की मानें तो ‘बिग बॉस’ के एक सीजन के लिए वो 45 से 50 करोड़ रुपये चार्ज करते हैं. इन सभी चीजों से सलमान साल में करीब 250 करोड़ रुपये की कमाई करते हैं, जो उन्हें देश के सबसे अमीर एक्टर्स की लिस्ट में शामिल करता है.