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Hindi Newsबॉलीवुड₹29,000,000,000 के मालिक सलमान खान ने पहने फटे-पुराने जूते? वायरल वीडियो देख फैंस हैरान, लेकिन सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश

₹29,000,000,000 के मालिक सलमान खान ने पहने फटे-पुराने जूते? वायरल वीडियो देख फैंस हैरान, लेकिन सच्चाई जान उड़ जाएंगे होश

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान का हाल ही में एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह फटे जूते पहने नजर आ रहे हैं. मिनटों में भाईजान के उन जूतों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया और हर कोई हैरान रह गया. आप भी देखिए वीडियो.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 05, 2026, 06:23 PM IST
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सलमान खान के ‘फटे जूते’ का सच क्या है?
सलमान खान के ‘फटे जूते’ का सच क्या है?

Salman Khan Viral Video: बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान लाइमलाइट लूटने का कोई मौका नहीं गंवाते हैं और अपने अनोखे अंदाज को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं. हाल ही में सोशल मीडिया पर उनका एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वह बेहद सिंपल लुक में नजर आ रहे हैं. इस वीडियो में भाईजान चेक शर्ट, काले गॉगल्स और हाथ में घड़ी पहने स्टाइलिश नजर आ रहे हैं, लेकिन उनके जूतों ने हर किसी का ध्यान खींच लिया और सबको हैरान कर दिया.

फटे-पुराने जूतों में नजर आए सलमान खान

वायरल हो रहे वीडियो में सलमान खान जैसे ही अपनी कार से बाहर निकलते हैं, तो लोगों की सीधी नजर उनके जूतों पर गई, जो पहली नजर में फटे और पुराने दिखाई दे रहे हैं. इतना ही नहीं, उनकी पैंट का लुक भी थोड़ा अलग ही नजर आ रहा है, जिसे देखने के बाद फैंस हैरान रह गए. इस लुक को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं.

आप भी देखें वायरल वीडियो

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

क्या है जूतों की सच्चाई?

दरअसल, ये जूते पुराने या फटे हुए नहीं हैं, बल्कि एक इंटरनेशनल लग्जरी ब्रांड के महंगे जूते हैं और ये 'डिस्ट्रेस्ड लुक' कैटेगरी में आते हैं, जिसमें जूतों और कपड़ों को जानबूझकर पुराना या फटे हुए डिजाइन में बनाया जाता है. फैशन इंडस्ट्री में इस तरह के डिजाइन अक्सर ट्रेंड करते रहते हैं और उनकी कीमत भी लाखों में होती है.

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पहले भी दिखा भाईजान का ऐसा अंदाज

बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं है कि सलमान खान इस तरह के फटे या पुराने जूतों में नजर आए हों. इससे पहले भी सलमान फिल्म 'टाइगर 3' के प्रमोशन के दौरान ऐसे ही जूते पहने नजर आए थे, जिसके बाद उनके लुक की चर्चा होने लगी थी. उस समय भी कई लोगों ने उनके जूतों को लेकर सवाल उठाए थे, हालांकि तब भी बाद में उसकी असलियत सामने आ गई थी. बता दें कि सलमान खान 2,900 करोड़ रुपये की नेटवर्थ के मालिक है.

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Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

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