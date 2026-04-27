खलनायक बना नायक! 'सरके चुनर तेरी' विवाद में संजय दत्त ने मांगी माफी, अब किया दिल जीतने वाला काम

Sanjay Dutt Apologises On Sarke Chunar Teri Sarke Controversy Song: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे और इस दौरान वे महिला आयोग के सामने पेश हुए. दरअसल, उनके विवादित गाने 'सरके चुनर' पर अश्लीलता का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया था.
Trending Photos
Sanjay Dutt Apologises On Sarke Chunar Teri Sarke Controversy Song: बॉलीवुड सुपरस्टार समजय दत्त और एक्ट्रेस नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनरी तेरी' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को सुनवाई की. इस मामले में पेशी के दौरान संजय दत्त ने न केवल आयोग के सामने सफाई दी, बल्कि एक बड़ा कदम उठाते हुए माफी भी मांगी है.
दरअसल, महिला आयोग ने गाने 'सरके चुनरी तेरी' के आपत्तिजनक बोलों और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में संजय दत्त को समन भेजकर तलब किया था. जिसके चलते सोमवार को संजय दत्त खुद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में उनके सामने पेश हुए. आयोग को इस गाने के कंटेंट को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें इसे समाज और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बताया गया था. जांच प्रक्रिया के तहत पैनल के सामने पेश होकर संजय दत्त ने अपना पक्ष रखा.
यह भी पढ़ें- बॉलीवुड के इन 5 गानों के लिरिक्स सुनकर रह जाएंगे दंग, इतने बोल्ड-डबल मीनिंग कि मच गया था हंगामा, अश्लीलता पर छिड़ गई थी बहस
आयोग के सामने हुई इस सुनवाई में एक्टर संजय दत्त ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी तरफ से माफी मांगी. इसी के साथ उन्होंने एक सकारात्मक पहल करते हुए अंडरटेकिंग दी है कि वे 50 ट्राइबल बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे. आयोग ने इस विवादित गाने में अश्लीलता को लेकर कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद संजय दत्त ने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया.
बता दें कि इस विवादित गाने के चलते एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी महिला आयोग ने समन भेजा था. पिछली सुनवाई के दौरान नोरा की जगह उनके वकील पेश हुए थे, जिसे आयोग ने नामंजूर कर दिया था. अब आयोग ने साफ कर दिया है कि नोरा को व्यक्तिगत रूप से पैनल के सामने पेश होना होगा और इसके लिए उन्हें आखिरी मौका दिया गया है.
गौरतलब है कि 'केडी: द डेविल' का विवादित गाना 'सरके चुनरी तेरी' रिलीज होने के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. आयोग ने गाने से जुड़े लोगों के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गाने के मतलब या असर का अंदाजा नहीं था. आयोग ने सख्ती से कहा कि ऐसी सफाई देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. भारी विवाद के बाद इस गाने को महिला आयोग के दखल के बाद यूट्यूब से भी हटा दिया गया था.
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.