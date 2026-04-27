Advertisement
trendingNow13195137
Hindi Newsबॉलीवुडखलनायक बना नायक! सरके चुनर तेरी विवाद में संजय दत्त ने मांगी माफी, अब किया दिल जीतने वाला काम

खलनायक बना नायक! 'सरके चुनर तेरी' विवाद में संजय दत्त ने मांगी माफी, अब किया दिल जीतने वाला काम

Sanjay Dutt Apologises On Sarke Chunar Teri Sarke Controversy Song: बॉलीवुड एक्टर संजय दत्त सोमवार को राष्ट्रीय महिला आयोग के दफ्तर पहुंचे और इस दौरान वे महिला आयोग के सामने पेश हुए. दरअसल, उनके विवादित गाने 'सरके चुनर' पर अश्लीलता का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें राष्ट्रीय महिला आयोग ने नोटिस दिया था.

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Apr 27, 2026, 07:04 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

खलनायक बना नायक! 'सरके चुनर तेरी' विवाद में संजय दत्त ने मांगी माफी, अब किया दिल जीतने वाला काम

Sanjay Dutt Apologises On Sarke Chunar Teri Sarke Controversy Song: बॉलीवुड सुपरस्टार समजय दत्त और एक्ट्रेस नोरा फतेही के विवादित गाने 'सरके चुनरी तेरी' को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है. इस मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग ने सोमवार को सुनवाई की. इस मामले में पेशी के दौरान संजय दत्त ने न केवल आयोग के सामने सफाई दी, बल्कि एक बड़ा कदम उठाते हुए माफी भी मांगी है.

संजय दत्त ने मांगी माफी

दरअसल, महिला आयोग ने गाने 'सरके चुनरी तेरी' के आपत्तिजनक बोलों और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाने के आरोप में संजय दत्त को समन भेजकर तलब किया था. जिसके चलते सोमवार को संजय दत्त खुद दिल्ली स्थित राष्ट्रीय महिला आयोग के कार्यालय में उनके सामने पेश हुए. आयोग को इस गाने के कंटेंट को लेकर कई शिकायतें मिली थीं, जिनमें इसे समाज और महिलाओं के लिए आपत्तिजनक बताया गया था. जांच प्रक्रिया के तहत पैनल के सामने पेश होकर संजय दत्त ने अपना पक्ष रखा.

यह भी पढ़ें-  बॉलीवुड के इन 5 गानों के लिरिक्स सुनकर रह जाएंगे दंग, इतने बोल्ड-डबल मीनिंग कि मच गया था हंगामा, अश्लीलता पर छिड़ गई थी बहस

Add Zee News as a Preferred Source

50 बच्चों की शिक्षा का उठाएंगे खर्च

आयोग के सामने हुई इस सुनवाई में एक्टर संजय दत्त ने मामले की गंभीरता को समझते हुए अपनी तरफ से माफी मांगी. इसी के साथ उन्होंने एक सकारात्मक पहल करते हुए अंडरटेकिंग दी है कि वे 50 ट्राइबल बच्चों की शिक्षा का पूरा खर्च उठाएंगे. आयोग ने इस विवादित गाने में अश्लीलता को लेकर कड़ा रुख अपनाया था, जिसके बाद संजय दत्त ने जांच में पूरा सहयोग करने का आश्वासन दिया.

fallback

नोरा फतेही को आयोग ने दिया आखिरी मौका

बता दें कि इस विवादित गाने के चलते एक्ट्रेस नोरा फतेही को भी महिला आयोग ने समन भेजा था. पिछली सुनवाई के दौरान नोरा की जगह उनके वकील पेश हुए थे, जिसे आयोग ने नामंजूर कर दिया था. अब आयोग ने साफ कर दिया है कि नोरा को व्यक्तिगत रूप से पैनल के सामने पेश होना होगा और इसके लिए उन्हें आखिरी मौका दिया गया है.

fallback

यूट्यूब से हटाया गया था विवादित गाना

गौरतलब है कि 'केडी: द डेविल' का विवादित गाना 'सरके चुनरी तेरी' रिलीज होने के बाद काफी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा था. आयोग ने गाने से जुड़े लोगों के उस तर्क को भी खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्हें गाने के मतलब या असर का अंदाजा नहीं था. आयोग ने सख्ती से कहा कि ऐसी सफाई देकर जिम्मेदारी से बचा नहीं जा सकता. भारी विवाद के बाद इस गाने को महिला आयोग के दखल के बाद यूट्यूब से भी हटा दिया गया था.

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

Sarke Chunar Teri Sarke songSanjay Dutt

Trending news

'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
West Bengal Assembly Election 2026
'अब राज्य में भरोसा और भाजपा चाहिए', पीएम मोदी की बंगाल के नाम खुली चिट्ठी
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
Supreme Court
15 साल साथ रहने के बाद यौन उत्पीड़न का आरोप, SC ने सख्त लहजे में महिला को दी नसीहत!
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
Mangaluru Cooker Blast Case
2022 के मंगलुरु कुकर ब्लास्ट केस में आया फैसला, मोहम्मद शारिक को 10 साल कैद की सजा
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
Ladakh
बदल गया लद्दाख का MAP, 7 जिलों में बंटा स्वर्ग; जानिए इस फैसले से किसको कितना फायदा?
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
panic buying
अफवाह फैली और लोगों ने लगा दिया 'जाम', लगाने पड़ गए पेट्रोल पंपों पर ताले
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
Mumbai News
रात 9 बजे खाई बिरयानी, 1 बजे खाया तरबूज, एक रात में पूरा परिवार खत्म; आखिर क्या हुआ?
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
West Bengal elections 2026
अंग-बंग-कलिंग! के नारे से BJP बंगाल में रचेगी इतिहास? अबकी बार किसकी सरकार
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
Maharashtra
महाराष्ट्र के नयानगर में जबरन कलमा पढ़वाने के बहाने चौकीदार पर हमला, ATS करेगी जांच
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
West Bengal elections 2026
कार तोड़ी, शीशे चकनाचूर, बंगाल चुनाव प्रचार के आखिरी दिन TMC सांसद पर हमला
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?
heatwaves
तंदूर की तरह तप रहा देश, AC में भी सूख रहा गला; क्या 50 डिग्री के पार जाएगा पारा?