आमिर खान ने अपनी फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से लोगों को एक रोमांटिक हीरो दिया. एक नया चेहरा दिया. उस दौर की यंग ऑडियंस ने इस फिल्म में लव, फीलिंग्स और ड्रीम्स को करीब से फील किया. फिल्म के गाने 'पापा कहते हैं' और 'ऐ मेरे हमसफर' आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. इसके बाद 1990 के दशक में 'जो जीता वही सिकंदर' ने लोगों को सपनों के लिए स्ट्रगल करना सिखाया, जबकि 'हम हैं राही प्यार के' में आमिर का मजेदार और जिम्मेदार किरदार लोगों को खूब पसंद आया. वहीं 'अंदाज़ अपना अपना' आज भी कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर गिनी जाती है.