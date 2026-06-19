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मिलेनियल्स के लिए 'दिल चाहता है' तो Gen Z के लिए '3 इडियट्स', हर जनरेशन के पास है अपनी एक आमिर खान फिल्म!

आमिर खान को यूं ही बॉलीवुड का 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' नहीं कहा जाता है. पिछले तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने ऐसी फिल्मों को पर्दे पर उतारा. जो सिर्फ लोगों को एंटरटेन ही नहीं करती रहीं, बल्कि सोसायटी, रिलेशन और लाइफ को देखने का नया नजरिया भी देती रहीं.

Written ByJyoti Rajput
Published: Jun 19, 2026, 05:48 PM IST|Updated: Jun 19, 2026, 05:49 PM IST
मिलेनियल्स के लिए 'दिल चाहता है' तो Gen Z के लिए '3 इडियट्स', हर जनरेशन के पास है अपनी एक आमिर खान फिल्म!

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यू में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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