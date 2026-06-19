आमिर खान को यूं ही बॉलीवुड का'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' नहीं कहा जाता है. पिछले तीन दशक से ज्यादा लंबे करियर में उन्होंने ऐसी फिल्मों को पर्दे पर उतारा. जो सिर्फ लोगों को एंटरटेन ही नहीं करती रहीं, बल्कि सोसायटी, रिलेशन और लाइफ को देखने का नया नजरिया भी देती रहीं. आमिर खान ने अपने अब तक के फिल्मी करियर में हर उम्र के लोगों को कुछ ऐसा दिया, जिससे वो खुद को जोड़ सकें. शायद इसलिए 1980 के दशक से लेकर आज की Gen Z तक, हर जनरेशन के पास अपनी एक फेवरेट आमिर खान फिल्म अवेलेबल है.
आमिर खान ने अपनी फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से लोगों को एक रोमांटिक हीरो दिया. एक नया चेहरा दिया. उस दौर की यंग ऑडियंस ने इस फिल्म में लव, फीलिंग्स और ड्रीम्स को करीब से फील किया. फिल्म के गाने 'पापा कहते हैं' और 'ऐ मेरे हमसफर' आज भी लोगों की प्लेलिस्ट का हिस्सा हैं. इसके बाद 1990 के दशक में 'जो जीता वही सिकंदर' ने लोगों को सपनों के लिए स्ट्रगल करना सिखाया, जबकि 'हम हैं राही प्यार के' में आमिर का मजेदार और जिम्मेदार किरदार लोगों को खूब पसंद आया. वहीं 'अंदाज़ अपना अपना' आज भी कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में सबसे ऊपर गिनी जाती है.
मिलेनियल्स यानी 1990 और 2000 दौर के लोगों के लिए आमिर खान कई यादगार फिल्मों का चेहरा बने. ऑस्कर नॉमिनेट'लगान' सिर्फ एक क्रिकेट मैच की कहानी नहीं थी, बल्कि आत्मसम्मान और हौसले की मिसाल थी. वहीं 'दिल चाहता है' ने दोस्ती को बिल्कुल नए अंदाज में दिखाया था. इस फिल्म में शहर के लोगों की सोच, रिश्तों और लाइफस्टाइल को बड़े पर्दे पर उतारा था. इसके बाद 'रंग दे बसंती' आई, जिसने यंग जनरेशन के भीतर देश लिए जिम्मेदारी का एहसास जगाया. इन फिल्मों का असर इतना गहरा रहा कि आज भी इन्हें बार-बार देखा जाता है और इसने जुड़े डायलॉग और सीन लोगों की यादों में ताजा हैं.
मिलेनियल्स का दौर धीरे-धीरे खत्म हुआ और समय आगे बढ़ा. फिर Gen Z की बारी आई. इस जनरेशन के लिए आमिर खान की फिल्मों ने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं, बल्कि जिंदगी के कई अहम सबक भी दिए. 'तारे जमीन पर' ने बच्चों की मेंटली वर्ल्ड और उनकी शिक्षा को लेकर एक बहस शुरू कर दी. फिल्म ने ये मैसेज दिया कि हर बच्चा खास होता है और उसे समझने की जरूरत है. इसके बाद आई '3 इडियट्स', जिसने एड्युकेशन और करियर को लेकर यंग लोगों की सोच बदल दी. फिल्म का गाना और लायलॉग 'ऑल इज वेल' आज भी लोगों को बेहद पसंद आता है.
आमिर खान की 'पीके' ने समाज में मौजूद कई सवालों को हल्के-फुल्के अंदाज में उठाया, जबकि 'दंगल' ने मेहनत, स्ट्रगल और वूमेंस इमपावरमेंट की मिसाल पेश की. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बनाए और साथ ही ऑडियंस को सोचने पर भी मजबूर किया. वहीं हाल ही में आमिर खान की फिल्म 'सितारे जमीन पर' रिलीज हुई थी. जिसमें एक इमोशनल स्टोरी देखने को मिली.
आमिर खान के पूरे करियर को देखा जाए तो, वो एक ऐसे सुपरस्टार हैं, जिनकी पॉपुलैरिटी किसी एक दौर तक नहीं. 1980 में ऑडियंस के लिए 'कयामत से कयामत तक', मिलेनियल्स के लिए 'दिल चाहता है' और 'रंग दे बसंती', जबकि Gen Z के लिए '3 इडियट्स', 'दंगल' और 'तारे जमीन पर' जैसी फिल्में उनकी पहचान बन गई हैं.