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Hindi Newsबॉलीवुड3 मिनट 6 सेकंड का वो एक रोमांटिक गाना... जो यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में 3000 करोड़ी ‘धुरंधर 2’ के 4 गानों पर पड़ा भारी, बना मच लिसनिंग सॉन्ग

3 मिनट 6 सेकंड का वो एक रोमांटिक गाना... जो यूट्यूब ट्रेंडिंग लिस्ट में 3000 करोड़ी ‘धुरंधर 2’ के 4 गानों पर पड़ा भारी, बना मच लिसनिंग सॉन्ग

Most Romantic Song: इस हफ्ते यूट्यूब के म्यूजिक वीडियो चार्ट में कुछ ऐसा देखने को मिला, जिसने सभी को हैरान कर दिया. इस बार लिस्ट में एक 3 मिनट 6 सेकंड के रोमांटिक गाने ने  ‘धुरंधर 2’ के 4 गानों को ऐसी पटकनी दी, जिसने सभी को हैरान कर दिया. लोगों ने इस गाने को खूब देख, सुन और शेयर कर रहे हैं. वहीं, जो गाने पहले टॉप पर थे, उनकी रैंकिंग गिर गई है. 

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Apr 19, 2026, 02:29 PM IST
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Most Romantic Song on YouTube
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Most Romantic Song on YouTube: यूट्यूब पर इस हफ्ते म्यूजिक वीडियोज की ट्रेंडिंग लिस्ट में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. आमतौर पर हिंदी और भोजपुरी गानों का दबदबा रहता है, लेकिन इस बार एक मलयाली गाने ने सबको पीछे छोड़ दिया. पिछले हफ्ते तक ‘धुरंधर’ के गानों का जलवा था, लेकिन अब उनके व्यूज में थोड़ी गिरावट दिख रही है. पहले जहां इस फिल्म के चार गाने ट्रेंडिंग में थे, अब सिर्फ तीन ही अपनी जगह बना पाए हैं. इससे साफ है कि दर्शकों का मूड तेजी से बदल रहा है और वे नए कंटेंट को ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

दरसअल, इस बार नंबर 1 की पोजिशन पर एक मलयालम रोमांटिक गाना पहुंच गया है, जिसने सभी बड़े गानों को पीछे छोड़ दिया. वहीं ‘धुरंधर’ अब दूसरे नंबर पर खिसक गया है. खास बात ये है कि ‘रामायण’ का टीजर भी लोगों का ध्यान खींच रहा है. तीसरे नंबर पर एक भोजपुरी गाना ट्रेंड कर रहा है, जो लगातार व्यूज बटोर रहा है. इस लिस्ट से साफ पता चलता है कि अब सिर्फ हिंदी ही नहीं, बल्कि अलग-अलग भाषाओं के गानों को भी दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं और उन्हें बराबर का प्यार मिल रहा है. इस गाने को खूब सुना और देखा जा रहा है.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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‘धुरंधर’ के गानों का घटता क्रेज

‘धुरंधर: द रिवेंज’ का गाना ‘जान से गुजरते हैं’ इस हफ्ते दूसरे नंबर पर है. पिछले 7 दिनों में इस वीडियो को 6.1 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने के लिरिक्स मशहूर सिंगर नुसरत फतेह अली खान के हैं. इसका म्यूजिक भी उन्हीं के काम से जुड़ा हुआ है. शाश्वत सचदेव ने इस गाने को कंपोज किया है. आकाश खान ने इसकी मिक्सिंग का काम किया है. गाने का इमोशनल टच लोगों को बहुत पसंद आ रहा है. यही वजह है कि ये गाना अभी भी ट्रेंडिंग में बना हुआ है. दर्शक इसे बार-बार सुन रहे हैं. ये गाना काफी शेयर किया जा रहा है.

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रील्स से वायरल हुआ ‘दिल तेरा हो गया’

इसके अलावा ‘धुरंधर: द रिवेंज’ का ही गाना ‘दिल तेरा हो गया’ भी इन दिनों सोशल मीडिया रील्स पर काफी वायरल हो रहा है. लोग इस पर ढेर सारी वीडियो बना रहे हैं, जिसकी वजह से यूट्यूब पर भी इसके व्यूज तेजी से बढ़े हैं. ये गाना ट्रेंडिंग लिस्ट में चौथे नंबर पर है. इसमें ‘धुरंधर’ के दोनों पार्ट्स के सीन दिखाए गए हैं और साथ में रणवीर सिंह की दूसरी फिल्मों की झलक भी नजर आती है. गाने का म्यूजिक पीएस रावत ने दिया है और लिरिक्स प्रकाश सिंह ने लिखे हैं. 13 अप्रैल को रिलीज हुए इस गाने को पर अब तक 3.5 मिलियन व्यूज आ चुके हैं. 

पहले नंबर से खिसका ‘जाइए सजना’

इसके अलावा ‘धुरंधर 2’ का गाना ‘जाइए सजना’ जो पिछले हफ्ते नंबर 1 पर था, अब नीचे आ गया है. हालांकि, इस गाने की पॉपुलैरिटी अभी भी कम नहीं हुई है. 28 मार्च को रिलीज हुए इस गाने को अब तक 49 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. गाने की धुन और इमोशन दोनों ही लोगों को काफी पसंद आए हैं. लेकिन हर हफ्ते नए गाने आने की वजह से इसकी रैंकिंग में गिरावट देखी गई है. इसके बावजूद ये गाना अभी भी कई लोगों की प्लेलिस्ट में शामिल है. दर्शक इसे बार-बार सुन रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी चर्चा बनी हुई है.

‘वारी जावां’ भी लिस्ट में शामिल

‘धुरंधर’ का एक और गाना ‘वारी जावां’ इस बार ट्रेंडिंग लिस्ट में 10वें नंबर पर बना हुआ है. 16 से 19 अप्रैल के बीच इस गाने को करीब 1.5 मिलियन व्यूज मिले हैं. ये गाना धीरे-धीरे लोगों के बीच अपनी जगह बना रहा है. हालांकि, बाकी गानों के कंपेरिजन में इसकी रफ्तार थोड़ी कम है, लेकिन इसके बावजूद ये टॉप लिस्ट में मौजूद है. इससे साफ पता चलता है कि ‘धुरंधर’ के गानों का क्रेज अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है. बस अब पहले के मुकाबले इसमें थोड़ी कमी जरूर आई है. इस गाने पर भी काफी सारी रील्स बन चुकी हैं. 

मलयालम गाने ने मारी बाजी

इस हफ्ते नंबर 1 पर जो मलयालम गाना ट्रेंड कर रहा है वो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म ‘वाजा 2’ का हिस्सा है. इस गाने में कॉलेज लाइफ, रोमांस और हल्का-फुल्का ह्यूमर देखने को मिलता है. यही वजह है कि ये गाना युवाओं को बहुत पसंद आ रहा है. सिर्फ 5 दिनों के अंदर इस वीडियो को 5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फिल्म अभी भी सिनेमाघरों में चल रही है. इसके साथ ही लोग इस गाने को यूट्यूब पर खूब देख रहे हैं. तेजी से बढ़ती पॉपुलैरिटी की वजह ये गाना ट्रेंडिंग में नंबर 1 पर पहुंच गया है और लगातार इसकी व्यूज भी बढ़ रहे हैं.

भोजपुरी गानों का भी जलवा बरकरार

टॉप 10 लिस्ट में भोजपुरी गानों की पकड़ अभी भी मजबूत है. तीसरे नंबर पर खेसारी लाल यादव का गाना ‘मेहरारू से केहू ना जीतल बा’ ट्रेंड कर रहा है. इस गाने को 7 दिनों में 7.5 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. इसे शिल्पी राज और खेसारी लाल यादव ने गाया है. इसके लिरिक्स अखिलेश कश्यप ने लिखे हैं. वहीं पवन सिंह और खुशी कक्कड़ का गाना ‘सड़िया ए जाना’ इस लिस्ट में 9वें नंबर पर है. इस गाने को 12 अप्रैल से 19 अप्रैल के बीच 3.6 मिलियन व्यूज मिले हैं. दोनों गाने सोशल मीडिया पर खूब पसंद किए जा रहे हैं हैं भी.

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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