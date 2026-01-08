3 मिनट 10 सेकंड का सुपरहिट गाना, एक्टिंग के वजह से बुरी तरह ट्रोल हुए वरुण धवन, हीरो ने दिया मुंहतोड़ जवाब, बोले- 'ये ही गाने को हिट...'

Varun Dhawan Trolled For Acting: इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' काफी चर्चा में बनी हुई है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 23 जनवरी 2026 को दस्तक देने वाली है. फिल्म में वरुण धवन, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी नजर आने वाले हैं. हाल ही में इस फिल्म का सुपरहिट गाना 'घर कब आओगे' रिलीज हुई है. इस गाने को सुनने के बाद हर कोई एक बार फिर 90 के दशक में पहुंच चुका है. गाने को दर्शकों द्वारा काफी पसंद किया जा रहा है. इस गाने में वरुण धवन को एक्टिंग स्किल्स के वजह से काफी ट्रोल किया जा रहा है. इस पर अब एक्टर ने रिएक्ट किया है.

ट्रोलिंग पर वरुण धवन ने किया रिएक्ट

हाल ही में वरुण धवन ने 'बॉर्डर 2' में उनके कैरेक्टर के लिए मिल रहे प्यार के लिए फैंस का आभार व्यक्त किया. अपने सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट शेयर करते हुए वरुण ने कैप्शन में लिखा 'मेजर होशियार सिंह दहिया. प्यार के लिए थैंक्यू.' इस पोस्ट पर एक यूजर ने कमेंट करते हुए लिखा 'भाई आपकी एक्टिंग पर सवाल उठा रहे लोगों के लिए क्या बोलेंगे' इस पर कमेंट करते हुए वरुण ने लिखा 'इसी सवाल ने गाने को हिट करा दिया. रब दी मेहर.' एक्टर के इस जवाब को फैंस काफी सपोर्ट कर रहे हैं.

40 साल पुरानी फिल्म का सीक्वल

वहीं फिल्म 'बॉर्डर 2' की बात करें तो इस फिल्म को अनुराग सिंह ने डायरेक्ट किया है. 'बॉर्डर 2' फिल्म साल 1997 में आई ब्लॉकबस्टर फिल्म बॉर्डर का सीक्वल है. इस फिल्म को टी-सीरीज और जे.पी. दत्ता प्रोड्यूस कर रहे हैं. हाल ही में फिल्म का सुपरहिट गाना 'घर कब आओगे' को रिलीज किया गया, जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इस गाने को मिथुन ने रीक्रिएट किया है और मनोज मुंतशिर ने लिरिक्स लिखे हैं. अरिजीत सिंह, रूप कुमार राठौड़, विशाल मिश्रा, दिलजीत दोसांझ ने इस गाने को गाया है. इस गाने पर फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

3 मिनट 10 सेकंड का सुपरहिट गाना

सुपरहिट गाना 'घर कब आओगे' की बात करें तो इस गाने को यूट्यूब पर पांच दिनों में 48,324,704 व्यूज मिल चुके हैं. इस गाने ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है. गाने के रिलीज होते ही इंटरनेट 40 साल पुरानी यादों में डूब गया. 'घर कब आओगे' गाने को 'टी सीरीज' के यूट्यूब चैनल पर रिलीज किया गया था. इसे अब तक एक मिलियन से ज्यादा लाइक्स मिल चुके हैं, जबकि 49 हजार 109 कमेंट्स आ चुके हैं. हर कोई इस गाने की जमकर तारीफ कर रहा है.