Advertisement
trendingNow13122591
Hindi Newsबॉलीवुड3 मिनट 11 सेकंड का रोमांटिक गाना, सिंगर की आवाज का चला लोगों पर जादू, कपल्स के लिए बना परफेक्ट सॉन्ग

3 मिनट 11 सेकंड का रोमांटिक गाना, सिंगर की आवाज का चला लोगों पर जादू, कपल्स के लिए बना परफेक्ट सॉन्ग

Darshan Raval New Song: फेमस सिंगर दर्शन रावल एक बार फिर अपने नए रोमांटिक गाने ‘साथिया’ को लेकर फैंस के दिलों में बस गए हैं. इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह गाना छा गया है.

 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Feb 25, 2026, 09:13 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

3 मिनट 11 सेकंड का रोमांटिक गाना, सिंगर की आवाज का चला लोगों पर जादू, कपल्स के लिए बना परफेक्ट सॉन्ग

Darshan Raval New Song: फेमस सिंगर दर्शन रावल ने बुधवार को अपना नया रोमांटिक गाना 'साथिया' रिलीज किया है. इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसकी धुन प्यार की सादगी को बेहद खूबसूरती से महसूस कराती है. इस गाने को आप दर्शन रावल के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं. 

फैंस ने गाने को काफी सराहा 
गाने के रिलीज होने से पहले सिंगर दर्शन रावल ने हाल ही में वडोदरा में एक कॉन्सर्ट के दौरान लाइव परफॉर्म किया था. इस गाने को फैंस ने काफी सराहा था. 'साथिया' गाना काफी रोमांटिक है. यह गाना प्यार की सादगी और गहराई को बिना कहे काफी आसानी से व्यक्त कर रहा है. इस गाने के बोल दर्शन रावल ने खुद लिखे हैं. इसका संगीत भी खुद तैयार किया है और अपनी मधुर आवाज में इसे गाया है. साथिया गाने का प्रोडक्शन अनमोल डेनियल ने किया है. जबकि मिक्सिंग और मास्टरिंग हनीश तनेजा ने की.

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

मधुर आवाज से दर्शन ने जीता दिल
वहीं मेकर्स का मानना है कि इस गाने की खासियत सिंगर दर्शन रावल की मधुर आवाज है जो लोगों के दिलों में जाकर छू गई है. बोल और गाने के संगीत का काफी अच्छे से मेल हो रहा है.  यह गाना कपल्स के बीच रोमांस को एक बार फिर ताजा और जादुई अहसास देने वाला है. गाना आपको अपनी मधुर आवाज और सुकून में लपेट लेगा. कपल्स को खास महसूस कराने के लिए ये गाना एकदम परफेक्ट है. 

Add Zee News as a Preferred Source

कई गानों को दर्शन रावल दे चुकें आवाज 
दर्शन रावल ने अब तक कई गानों को अपनी आवाज दी है और उनके गानों को फैंस भी काफी पसंद करते है. अब 'साथिया' गाना भी दर्शन रावल के फैंस का पसंदीदा बन गया है. नए गाने 'साथिया' पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं. 

गाना सुनकर लगेगा प्यार आपके साथ बैठा
वहीं गाने पर बात करते हुए दर्शन रावल ने बताया कि यह गाना न केवल उनके लिए बेहद खास है, बल्कि दिल के भी काफी करीब है. 'साथिया' गाने में काफी खास एहसास है जो आपके साथ चुपचाप साथ रहता है. इस गाने में बड़े-बड़े शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती. यह गाना काफी सॉफ्ट है और मेरे दिल के बेहद करीब है. जब भी आप इसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस आपका प्यार आपके साथ ही बैठा है. बिना कुछ कहे सब कुछ कह देगा.  

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

TAGS

darshan raval

Trending news

चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
Indian diplomacy
चुप्पी का दौर खत्म, अब दहाड़ रहा इंडिया, कैसे वेस्ट एशिया में बदल गई भारत की कूटनीति
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
Nitesh Rane
फडणवीस के मंत्री ने दिया ऐसा बयान कि मच गया हंगामा; वायरल वीडियो से है कनेक्शन
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
Dr Abhijat Sheth
भारत का बजा डंका, कौन हैं गिनीज बुक में नाम दर्ज कराने वाले डॉ. अभिजात शेठ?
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
West Bengal
बंगाल में रेलवे ट्रैक को उड़ाने की साजिश! पटरी पर 'बम' मिलने से हरकत में अफसर
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
Kashmir Heatwave 2026
'फरवरी में अप्रैल का एहसास', कश्मीर में इतिहास की पहली विंटर हीटवेव ने तोड़े रिकॉर्ड
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
kerala news in hindi
दिल्ली के बाद अब कांग्रेसियों का केरल में उत्पात, स्वास्थ्य मंत्री वीना हुईं घायल
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
IndiGo
इंडिगो की फ्लाइट में 5 घंटे फंसे रहे 200 यात्री, उमस और गर्मी ने किया बुरा हाल
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
Delhi Amritsar Katra Expressway
6 घंटे में दिल्ली से जम्मू, मिली बड़ी सौगात;कब से खुलेगा देश का धार्मिक एक्सप्रेसवे?
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
Ajit Pawar death case
'साजिश के सबूत के बाद भी FIR क्यों नहीं?', रोहित पवार और पुलिस की तीखी झड़प
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत
Telangana Crime News
मां ने दो महीने के बच्चे के मुंह में कपड़ा ठूंस चूल्हे में फेंका, नवजात की जलकर मौत