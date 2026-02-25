3 मिनट 11 सेकंड का रोमांटिक गाना, सिंगर की आवाज का चला लोगों पर जादू, कपल्स के लिए बना परफेक्ट सॉन्ग

Darshan Raval New Song: फेमस सिंगर दर्शन रावल एक बार फिर अपने नए रोमांटिक गाने ‘साथिया’ को लेकर फैंस के दिलों में बस गए हैं. इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. सोशल मीडिया पर यह गाना छा गया है.
Darshan Raval New Song: फेमस सिंगर दर्शन रावल ने बुधवार को अपना नया रोमांटिक गाना 'साथिया' रिलीज किया है. इस गाने को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. इसकी धुन प्यार की सादगी को बेहद खूबसूरती से महसूस कराती है. इस गाने को आप दर्शन रावल के यूट्यूब चैनल पर भी सुन सकते हैं.
फैंस ने गाने को काफी सराहा
गाने के रिलीज होने से पहले सिंगर दर्शन रावल ने हाल ही में वडोदरा में एक कॉन्सर्ट के दौरान लाइव परफॉर्म किया था. इस गाने को फैंस ने काफी सराहा था. 'साथिया' गाना काफी रोमांटिक है. यह गाना प्यार की सादगी और गहराई को बिना कहे काफी आसानी से व्यक्त कर रहा है. इस गाने के बोल दर्शन रावल ने खुद लिखे हैं. इसका संगीत भी खुद तैयार किया है और अपनी मधुर आवाज में इसे गाया है. साथिया गाने का प्रोडक्शन अनमोल डेनियल ने किया है. जबकि मिक्सिंग और मास्टरिंग हनीश तनेजा ने की.
मधुर आवाज से दर्शन ने जीता दिल
वहीं मेकर्स का मानना है कि इस गाने की खासियत सिंगर दर्शन रावल की मधुर आवाज है जो लोगों के दिलों में जाकर छू गई है. बोल और गाने के संगीत का काफी अच्छे से मेल हो रहा है. यह गाना कपल्स के बीच रोमांस को एक बार फिर ताजा और जादुई अहसास देने वाला है. गाना आपको अपनी मधुर आवाज और सुकून में लपेट लेगा. कपल्स को खास महसूस कराने के लिए ये गाना एकदम परफेक्ट है.
कई गानों को दर्शन रावल दे चुकें आवाज
दर्शन रावल ने अब तक कई गानों को अपनी आवाज दी है और उनके गानों को फैंस भी काफी पसंद करते है. अब 'साथिया' गाना भी दर्शन रावल के फैंस का पसंदीदा बन गया है. नए गाने 'साथिया' पर फैंस जमकर रिएक्ट कर रहे हैं.
गाना सुनकर लगेगा प्यार आपके साथ बैठा
वहीं गाने पर बात करते हुए दर्शन रावल ने बताया कि यह गाना न केवल उनके लिए बेहद खास है, बल्कि दिल के भी काफी करीब है. 'साथिया' गाने में काफी खास एहसास है जो आपके साथ चुपचाप साथ रहता है. इस गाने में बड़े-बड़े शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती. यह गाना काफी सॉफ्ट है और मेरे दिल के बेहद करीब है. जब भी आप इसे सुनेंगे तो ऐसा लगेगा कि बस आपका प्यार आपके साथ ही बैठा है. बिना कुछ कहे सब कुछ कह देगा.
