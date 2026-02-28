3 मिनट 37 सेकंड का वो रोमांटिक गाना, जो 19 घंटे में बना लोगों का फेवरेट, सुनने वाले के दिल को देता है सुकून

Arijit Singh First Independent Song: दरअसल, हम यहां किसी और की नहीं बल्कि अरिजीत सिंह के नए गाने की बात कर रहे हैं. भले ही उन्होंने प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया हो, लेकिन उन्होंने अपने फैंस को एक बड़ा सरप्राइज दिया है. अरिजीत अब इंडिपेंडेंट म्यूजिक पर फोकस कर रहे हैं. हाल ही में उनका नया गाना ‘रैना’ (Raina) रिलीज हुआ है, जिसे शेखर रवजियानी ने कंपोज किया है. ये गाना प्लेबैक सिंगिंग से दूरी बनाने के बाद उनका पहला इंडिपेंडेंट ट्रैक है.

27 फरवरी को पूरा गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छा गया और फैंस उनकी आवाज पर दिल हार बैठे. अरिजीत सिंह और शेखर रवजियानी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर ‘रैना’ शेयर किया. कैप्शन में उन्होंने लिखा, ‘RAINA अब रिलीज हो चुका है और अब ये आप सबका है. आवाज तेज कीजिए, इसे दिल से महसूस कीजिए और रात के एहसास में खो जाइए. ऑफिशियल वीडियो @garuudaamusiic यूट्यूब चैनल पर देखें’. इस गाने में अरिजीत ने अपनी मधुर आवाज में गाया है.

19 घंटों में बना फैंस का फेवरेट

संगीत शेखर ने तैयार किया है और बोल प्रिया सरैया ने लिखे हैं. ये गाना एक ऐसी औरत के ईद-गिर्द घूमती है, जो रात की तरह खूबसूरत और मिस्ट्री से भरी लगती है. गाना रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर फैंस के रिएक्शन आने लगे. एक यूजर ने लिखा, ‘प्लेबैक से रिटायर होने के बाद भी अरिजीत बेहतरीन इंडिपेंडेंट म्यूजिक दे रहे हैं’. दूसरे ने कमेंट किया, ‘ये अरिजीत का एक अलग ही रूप है, धीमा, मीठा और सुकून देने वाला’. किसी ने लिखा, ‘गुरुजी का इंडिपेंडेंट म्यूजिक’.

36 दिन में ‘बॉर्डर 2’ ने कमाए 447 करोड़, लेकिन सुनील शेट्टी ने अब तक नहीं देखी ये फिल्म, वजह जानकर आप भी कहेंगे- ‘अरे अन्ना...’

उनकी आवाज के दीवाने हुए फैंस

वहीं एक फैन ने कहा, ‘उनकी आवाज सुनकर खुशी के आंसू आ गए’. फैंस के इस प्यार से साफ झलकता है कि लोग उनकी आवाज को बेहद मिस कर रहे थे. अरिजीत सिंह ने 27 जनवरी को प्लेबैक सिंगिंग से रिटायरमेंट लेने का ऐलान किया था. उन्होंने इंस्टाग्राम पर लिखा, ‘इतने सालों तक मुझे इतना प्यार देने के लिए आप सभी का धन्यवाद. अब मैं ये बताना चाहता हूं कि आगे से प्लेबैक सिंगर के तौर पर कोई नया काम नहीं लूंगा’. उन्होंने अपने करियर को ‘शानदार’ बताया.

कभी गाना नहीं छोड़ेंगे अरिजीत सिंह

उन्होंने कहा कि ये सफर उनके लिए यादगार रहा है, लेकिन अब वे इस दौर को यहीं खत्म कर रहे हैं. हालांकि, रिटायरमेंट की खबर के बाद काफी कन्फ्यूजन भी हुआ. बाद में अरिजीत ने साफ किया कि उनके कई गाने अभी रिलीज होने बाकी हैं. कुछ ट्रैक अधूरे हैं, जिन्हें पूरा करके इस साल और शायद अगले साल तक रिलीज किया जाएगा. यानी फैंस को उनकी आवाज सुनने का मौका मिलता रहेगा. इस बात से उनके चाहने वालों को बड़ी राहत और सुकून मिला.