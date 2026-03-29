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Hindi Newsबॉलीवुड3 मिनट 43 सेकंड का वो धमाकेदार गाना... 13 घंटे पहले रिलीज होते ही बना चार्टबस्टर, यूट्यूब पर बटोरे 1.3 मिलियन व्यूज

3 मिनट 43 सेकंड का वो धमाकेदार गाना... 13 घंटे पहले रिलीज होते ही बना चार्टबस्टर, यूट्यूब पर बटोरे 1.3 मिलियन व्यूज

Touch Buddy Song: सोशल मीडिया पर एक गाने ने तबाही मचा रखी है. कमाल की बात ये है कि ये गाना कोई पुरानी नहीं, बल्कि 13 घंटे पहले ही रिलीज हुआ है, जिसने कुछ ही घंटों में मिलियन में व्यूज बटोर लिए हैं. लोग गाने के बोलो और ट्यून पर रील्स बना रहे हैं. क्या आपने सुना ये नया फुल ऑन पार्टी सॉन्ग?

 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:06 AM IST
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Pawan Singh Touch Buddy Song
Pawan Singh Touch Buddy Song

Pawan Singh Touch Buddy Song: भोजपुरी इंडस्ट्री के सुपरस्टार और सिंगर पवन सिंह का नाम और कद लगातार बढ़ता जा रहा है. अब वे पैन इंडिया लेवल पर अपनी पहचान बना रहे हैं. हाल ही में ‘स्त्री 2’ के गाने ‘तू आई नहीं’ से उन्होंने खूब सुर्खियां बटोरी थीं. आज भी इस गाने को खूब पसंद किया जाता है. इस गाने के बाद अब उन्होंने एक और बड़ा प्रोजेक्ट अपने नाम कर लिया है. पवन सिंह की आवाज और स्टाइल को अब देशभर के लोग पसंद करने लगे हैं.

अब पवन सिंह तेलुगू फिल्म ‘डकैत’ (Dacoit) में नजर आने वाले हैं, जिसमें उन्होंने गाना भी गाया है और उसमें परफॉर्म भी किया है. इस गाने का नाम ‘टच बडी’ (Touch Buddy) है. खास बात ये है कि इस गाने में उनके साथ फेमस सिंगर जोनिता गांधी ने भी अपनी आवाज दी है. दोनों की केमिस्ट्री और एनर्जी इस गाने में साफ देखने को मिल रही है. पवन सिंह इस गाने में एकदम अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं. इस गाने में पवन सिंह के साथ एक्टर अदिवि शेष भी डांस करते दिखाई दे रहे हैं. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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पवन सिंह के नए गाने ने बनाया दीवाना 

दोनों की जोड़ी को लोग काफी पसंद कर रहे हैं. वीडियो में दोनों मिलकर जबरदस्त डांस करते हैं और खास तौर पर पवन सिंह के हिट गाने ‘सैंया जी के दिलवा’ का हुक स्टेप भी करते हैं. इस सीन को देखकर फैंस काफी खुश हो गए हैं. गाने में मस्ती, डांस और एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देखने को मिलता है. इस गाने को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में लॉन्च किया गया, जहां पवन सिंह और अदिवि शेष खुद पहुंचे थे. दोनों ने मिलकर फिल्म ‘डकैत’ का प्रमोशन भी किया. गाना रिलीज होते ही छा गया. 

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रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर छाया ‘टच बडी’

13 घंटे के अंदर इस गाने को 1.3 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं. फैंस इस गाने को बार-बार देख रहे हैं और सोशल मीडिया पर भी इसकी खूब चर्चा हो रही है. लोग गाने के बोलो और ट्यून पर रील्स बना रहे हैं. फिल्म ‘डकैत’ की बात करें तो इसमें अदिवि शेष के साथ मृणाल ठाकुर लीड रोल में नजर आएंगी. पहले ये फिल्म मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों की वजह से इसकी रिलीज डेट आगे बढ़ा दी गई. अब ये फिल्म 10 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. 

शूटिंग पूरी करने में लगे 149 दिन

मेकर्स को उम्मीद है कि फिल्म को दर्शकों से अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा. फिल्म के प्रमोशन के दौरान पवन सिंह ने बताया कि इस फिल्म की शूटिंग पूरी करने में टोटल 149 दिन लगे. उन्होंने कहा, ‘जब मैं लखनऊ में अदिवि शेष से मिला था, तभी मुझे इस फिल्म की कहानी और गाना बहुत पसंद आया था’. पवन सिंह ने फिल्म की कहानी की तारीफ करते हुए कहा कि इसमें दर्शकों को कुछ नया देखने को मिलेगा. भोजपुरी इंडस्ट्री को लेकर भी पवन सिंह ने खुलकर बात की. 

100 रुपये लेकर गांव से निकले थे पवन सिंह 

उन्होंने कहा, ‘अश्लीलता हर जगह है, लेकिन इसमें सुधार होना चाहिए’. उन्होंने ये भी कहा, ‘मैं चाहता हूं कि हमारी भोजपुरी इंडस्ट्री आगे बढ़े और हम अच्छी फिल्मों के जरिए अपनी पहचान बनाएं’. अपनी जिंदगी के बारे में बात करते हुए पवन सिंह ने कहा, ‘एक समय था जब मैं सिर्फ 100 रुपये लेकर गांव से निकला था, लेकिन आज लोगों का प्यार ही मेरी सबसे बड़ी ताकत है’. अब उनके फैंस को उनकी इस नई फिल्म ‘डकैत’ के सिनेमाघरों में रिलीज का बेसब्री से इंतजार है. 

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Vandana Saini

वंदना सैनी जी न्यूज में सब ए़डिटर हैं और पिछले 11 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, इंटरनेशनल...और पढ़ें

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