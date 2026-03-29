भक्ति में मॉर्डन बीट्स का तड़का! ‘हनुमान चालीसा’ का ऐसा क्लबमिक्स, जिसे सुनकर आएगा मजा, बार-बार सुनने का करेगा मन

Hanuman Chalisa Clubmix: अभिजीत घोषाल ने भक्ति और क्लब म्यूजिक को मिलाकर ‘हनुमान चालीसा क्लबमिक्स’ तैयार किया है, जो खूब वायरल हो रहा है. चालीसा को नए अंदाज में पेश करने का उनका ये एक्सपेरिमेंट युवाओं को खासा अट्रैक्ट कर रहा है. खास बात ये है कि चालिसा को सुपरफास्ट स्टाइल में गाया गया है, जिसको काफी पसंद किया जा रहा है.
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Hanuman Chalisa Clubmix: आजकल म्यूजिक में नए-नए एक्सपेरिमेंट देखने को मिल रहे हैं और इसी ट्रेंड को आगे बढ़ा रहे हैं सिंगर अभिजीत घोषाल. उन्होंने भक्ति संगीत को क्लब बीट्स के साथ मिलाकर एक नया अंदाज पेश किया है. उनका नया गाना ‘Clubmix Hanuman Chalisa’ लोगों के बीच छाया हुआ है. इसमें पारंपरिक हनुमान चालीसा को इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक के साथ पेश किया गया है. ये कॉन्सेप्ट थोड़ा अलग है, लेकिन युवाओं को काफी पसंद आ रहा है.
अभिजीत का कहना है कि आजकल हर कोई क्लब मिक्स सुनना चाहता है, इसलिए उन्होंने कुछ नया करने की सोची. उन्होंने बताया, ‘आजकल हर इंटरव्यू में और खासकर युवाओं के बीच क्लब मिक्स की डिमांड बहुत ज्यादा है. लोग भक्ति गीतों को भी नए अंदाज में सुनना चाहते हैं. मुझे लगा कि हमारे पुराने भजन जैसे ‘ऐगिरी नंदिनी’, ‘शिव तांडव स्तोत्रम’ और ‘हनुमान चालीसा’ पहले से ही इतने दमदार हैं कि इन्हें बस थोड़ा मॉडर्न टच देने की जरूरत है’.
अभिजीत का मानना है कि इन कंपोजिशंस में पहले से ही एक रिदम है, बस उसमें इलेक्ट्रॉनिक म्यूजिक जोड़कर उसे आज के दौर के हिसाब से पेश किया जा सकता है. इस कंपोजिशंस को बनाने का एक्सपीरियंस भी उनके लिए काफी खास रहा. उन्होंने बताया, ‘जब ऊपर से कोई हिंट मिलता है, तभी कुछ अच्छा बन पाता है. ये एक तरह की डिवाइन इंस्पिरेशन होती है. मेरा ये गाना सिर्फ 10 मिनट में तैयार हो गया था’. उन्होंने आगे बताया कि उनके दोस्त जेसन को ये गाना तुरंत पसंद आ गया.
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फिर उनकी टीम ने मिलकर कुछ ही दिनों में इसे पूरा कर लिया. उनका मानना है कि ये सब भगवान हनुमान की कृपा से ही संभव हो पाया. अभिजीत के लिए ये प्रोजेक्ट सिर्फ म्यूजिक नहीं, बल्कि एक इमोशनल जुड़ाव भी है. उन्होंने कहा, ‘सिंगर्स के लिए सबसे जरूरी चीज सांस होती है और हनुमान जी को पवन पुत्र कहा जाता है. इसलिए उनके लिए श्रद्धा होना जरूरी है’. उन्होंने बताया कि बचपन से ही उन्हें हनुमान चालीसा पसंद रही है. उन्होंने हरि ओम शरण, अनूप जलोटा और हरिहरन जैसे सिंगर्स के वर्जन सुने हैं.
सभी उनके दिल के करीब रहे हैं. ऐसे में कुछ नया बनाना उनके लिए चुनौती भी था और खुशी भी. उन्होंने ये भी बताया, ‘इस गाने को गाना आसान नहीं है. अगर आप इसे गाने की कोशिश करेंगे, तो समझ आएगा कि इसमें सांस लेना कितना मुश्किल है. ये एक तरह का प्रैक्टिस भी है’. अभिजीत ने कहा कि ये गाना रैप स्टाइल में है, लेकिन इसमें गहराई भी है. उन्होंने इसे आज के पॉप गानों से भी ज्यादा दिलचस्प बताया और कहा, ‘ये उतना ही मजेदार है जितना ‘बदतमीज दिल’ या बीटीएस और ब्लैकपिंक के गाने’.
अपने करियर को लेकर भी उन्होंने खुलकर बात की. उन्होंने बताया, ‘‘सा रे गामा पा’ के समय मुकाबला काफी मुश्किल होता था. हम एक दिन में तीन एपिसोड शूट करते थे और हर बार नए गाने सीखने पड़ते थे’. उन्होंने बताया कि उन्होंने 11 बार शो जीता, लेकिन 12वें एपिसोड से पहले खुद ही शो छोड़ दिया ताकि दूसरे कंटेस्टेंट को मौका मिल सके. उनका ये रिकॉर्ड आज भी कायम है, जो उनके लिए गर्व की बात है. अभिजीत ने अपने संघर्षों को भी याद किया. उन्होंने कहा, ‘मेरे करियर में उतार-चढ़ाव ज्यादा रहे हैं’.
उन्होंने कहा, ‘लेकिन हर मुश्किल ने मुझे कुछ सिखाया है’. उन्होंने बताया कि वे एक म्यूजिकल बैकग्राउंड से नहीं आते, इसलिए शुरुआत में उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा. लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लगातार सीखते रहे. अपने गुरुओं का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि उनकी वजह से ही वे आज इस मुकाम पर हैं. अभिजीत ने बताया कि वे कई बड़े म्यूजिक डायरेक्टर्स के साथ काम करने की उम्मीद कर रहे हैं. ‘मैं सलीम, शंकर एहसान लॉय और प्रीतम के साथ काम करना चाहता हूं’.
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