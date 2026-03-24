3 मिनट 51 सेकंड में अक्षय कुमार ने वामिका संग लड़ाया ऐसा इश्क, मिनटों में वायरल हुआ 'भूत बंगला' का 'तू ही दिसदा' गाना

Bhoot Bangla Tu Hi Disda Song Out: अक्षय कुमार और वामिकी गब्बी की मचअवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' (Bhoot Bangla) का दूसरा गाना 'तू ही दिसदा' रिलीज हो गया है. 3 मिनट 51 सेकंड के गाने में इन दोनों सितारों की ऐसी धमाकेदार केमिस्ट्री देखने को मिली है कि आप इस गाने में डूब जाएंगे. ये गाना आते ही मिनटों में वायरल हो गया और लोग इसे बार-बार सुन रह रहे हैं.

3 मिनट 51 सेकंड का जादुई गाना

'तू ही दिसदा' गाने को आवाजा अरिजीत सिंह और निखिता गांधी ने दी है. इन दोनों की मेलोडियस आवाज में ये गाना काफी रोमांटिक लग रहा है. इस गाने के पीछे की लोकेशन और बैकग्राउंज म्यूजिक इस गाने में चार चांद लगा रहा है. इस गाने में अक्षय और वामिका का रोमांटिक अंदाज दिखाया गया है. ये गाना काफी कूल है,जो 'समर लव' के लिए एकदम परफेक्ट है.

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गाने का प्रजेंटेशन शानदार

इस गाने का प्रेजेंटेशन बहुत ही नेचुरल है,जो प्रियदर्शन के सिग्नेचर स्टोरीटेलिंग स्टाइल की एक झलक देता है और इस गाने को देखने में मजा आता है. इससे पहले इस मूवी का पहला गाना 'राम जी आके भला करेंगे' रिलीज हुआ था.

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10 अप्रैल को रिलीज होगी मूवी

'भूत बंगला' का मेकर्स ने हाल ही में टीजर रिलीज किया था, जिसने आते ही इंटरनेट पर तहलका मचा दिया था. फिलहाल, प्रियदर्शन और अक्षय कुमार एक साथ बाद 14 साल बाद स्क्रीन पर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में फैंस उनके क्लासिक कॉमिक वन-लाइनर्स और हॉरर के इस मेल को देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं. परेश रावल और राजपाल यादव जैसे दिग्गज एक्टर्स ने इस फिल्म की स्टार कास्ट की वैल्यू और बढ़ा दी है. इसके अलावा इसमें तब्बू और परेश रावल भी हैं. प्रियदर्शन के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म को अक्षय कुमार, शोभा कपूर और एकता आर कपूर ने प्रोड्यूस किया है. ये 10 अप्रैल,2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.