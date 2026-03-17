Opinion: क्यों अश्लील गानों की आग में कई साल से झुलस रहा बॉलीवुड?

Why Vuglarity Increasing in Bollywood Opinion: 3 मिनट 54 सेकंड के नोरा फतेही और संजय दत्त के गाने 'सरके चुनर तेरी' ने ऐसे भद्दे शब्दों का इस्तेमाल हुआ कि कई लोग भड़क उठे. ये गाना चंद मिनट में ऐसा वायरल हुआ कि जहां देखो इस गाने के अश्लील शब्दों की बात हो रही है. यहां तक कि इस गाने के बोल को लेकर इस गाने के राइटर ने भी पल्ला झाड़ लिया. गीतकार रकीब आलम का कहना है कि ये गाना उन्होंने हूबहू कन्नड़ से हिंदी में अनुवाद किया है. इन सब वाद-विवाद के बीच यूट्यूब से इस गाने को हटा दिया गया है. लेकिन,अब सवाल ये उठता है कि आखिर बॉलीवुड में ऐसे गानों का चलन क्यों लगातार बढ़ता जा रहा है? क्या इन गानों पर लगाम लगाना कोई जरूरी नहीं समझता? या फिर ऐसे गाने बनकर मेकर्स मूवी को हिट कराने का नया पैंतरा समझने लगे हैं. इन्हीं सब चीजों को लेकर इस ओपीनियन में बात करेंगे.

गाने के बोल और डांस को बता रहे लोग अश्लील

नोरा फतेही और संजय दत्त का ये गाना उनकी आने वाली कन्नड़ फिल्म 'केडी: द डेविल' का है. इस मूवी का डायरेक्शन प्रेम ने किया है. ये गाना जब से रिलीज हुआ है तब से इसके बोल और अश्लील शब्द लोगों के मन में लगातार गुस्सा भड़का रहे हैं. ऐसा इसलिए क्योंकि गाने में आमतौर पर अश्लीलता के डबल मीनिंग शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है लेकिन, यहां अश्लीलता नहीं बल्कि गाना ही अश्लील बना दिया है.



क्या सही में इतना अश्लील है ये गाना?

'सरके चुनर तेरी' गाने को लेकर कंगना रनौत और सिंगर अरमान मलिक का गुस्सा फूटा है. इन दोनों ने ना केवल गाने के राइटर बल्कि फिल्म इंडस्ट्री के लिरिक्स राइटर के गिरते हुए स्तर पर भी बात की. लेकिन, अगर आप बॉलीवुड का इतिहास देखें और उनके कुछ पुराने गानों के बोल को सुने, तो ये गाना आपको अश्लील तो लगेगा. लेकिन, उतना भद्दा और गंदा नहीं लगेगा जितने पहले अश्लील गाने आए थे. ऐसा इसलिए भी हो सकता है कि क्योंकि इंडस्ट्री में कई बार मनोरंजन के नाम पर ऐसे वल्गर सीन्स और गानों का फिल्मों में तड़का लगता आया है और लोगों ने उसे भरपूर एन्जॉय भी किया है.

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90में अश्लील गानों की भरमार

अगर आपको ऐसा लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का ये गाना अब तक का सबसे अश्लील गाना है तो आप गलत सोच रहे हैं. 90 के दशक में कई हिट फिल्मों में ऐसे गाने आए जो उस वक्त खूब पॉपुलर हुए. उन डबल मीनिंग गानों को लोगों ने खूब प्यार दिया यहां तक कि कुछ गाने तो ऐसे हैं जिन्हें लोग आज भी गाते और सुनना पसंद करते हैं.

अश्लील गाने हुए खूब पॉपुलर

1992 में आई 'रोजा' फिल्म ने कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. इस रोमांटिक थ्रिलर फिल्म में ऐसा अश्लील गाना था जिसे लोग आज भी चाव से सुनते हैं. ये गाना है- 'रुक्मिणी रुक्मिणी शादी के बाद क्या क्या हुआ'. इसके अलावा संजय दत्त की फिल्म 'अमानत' का गाना- 'दिन में लेती है रात में लेती है'. अनिल कपूर की 'अंदाज' फिल्म का सबसे वल्गर गाना- 'खड़ा है खड़ा है'. गोविंदा और करिश्मा कपूर फिल्म 'राजा बाबू' का गाना- 'सरकाय लेयो खटिया जाड़ा लगे'. जूही चावला की फिल्म 'ईना मीना डीका' का गाना- 'सैंया के साथ मड़ैया में.' 'खलनायक' फिल्म का गाना- 'चोली के पीछे क्या है'. ये सारे गाने 90's में आए और खूब हिट हुए.

इसके अलावा एक गाना साल 2012 में 'पल्लू के नीचे दबा के रखा है' आया था. जो डबल मीनिंग था और इस पर अश्लील डांस भी हुआ था. ये गाना उस वक्त काफी पॉपुलर भी हुआ था. ये अश्लील गाना 'राउडी राठौर' फिल्म का था.

आखिर क्यों बढ़ता जा रहा चलन?

आखिर में सवाल ये उठता है कि इन वल्गर गानों का चलन फिल्म इंडस्ट्री में साल दर साल क्यों बढ़ता जा रहा है. इसके पीछे की कई वजह हो सकती हैं. सबसे पहली वजह- जब भी इस तरह से गाने आते हैं तो कई बार फिल्म आने से पहले ये डबल मीनिंग गाने इतने ज्यादा हाइलाइट हो जाते हैं. फिल्म आते ही हिट हो जाती है.

दूसरी वजह- फिल्म को विवादों में लाकर हिट कराने का पुराना फॉर्मूला. यानी मेकर्स का पैंतरा कि अगर मूवी में गाना विवादित हो, तो फिल्म लाइमलाइट में आ जाती है और वो थिएटर तक लोगों को खींचने में कामयाब हो जाती है.

तीसरा- गाने को लेकर लोगों का दो गुट में बंट जाना. कुछ लोग अश्लील गाने को पसंद करते हैं तो कुछ लोग उस गाने को लेकर अलग राय रखते हैं. लिहाजा, फिल्म को हाइप मिलता है.

चौथी और सबसे अहम वजह दर्शक भी हैं. साल दर साल इस तरह के अश्लील और डबल मीनिंग गाने आते गए. ये गाने कई बार लोगों के सिर पर इतने चढ़े कि आज भी कई लोग इन गानों को खूब प्यार देते हैं. यानी कि इस तरह के गानों को बॉलीवुड में लगातार बढ़ावा मिलता जा रहा है. इस तरह के गानों में दर्शकों की दिलचस्पी भी बहुत रही है. जिसका सबूत इन भद्दों गानों का हिट होना है.

'फिल्म इंडस्ट्री को किसी भी तरह की शर्म नहीं है...' नोरा का 'सरके चुनर तेरी'गाना सुन फूटा कंगना रनौत का गुस्सा, बोलीं- लगाम लगानी पड़ेगी

पांचवीं वजह- सेंसर बोर्ड है. सवाल ये उठता है कि आखिर फिल्म में जब बहुत ज्यादा बोल्ड सीन्स पर सेंसर बोर्ड कैंची चलाता है तो इन गानों के पर करतने वाली कैंची क्यों नहीं चलाई. यानी कि सेंसर बोर्ड को इन गानों पर नकेल कसना चाहिए था. जिसमें सेंसर बोर्ड नाकाम रहा है.