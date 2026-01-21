Advertisement
Hindi Newsबॉलीवुड‘ओ रोमियो’ का ट्रेलर देख लोग हुए दीवाने, 3 मिनट 8 सेकंड में शाहिद कपूर ने जीता दिल, डायलॉग-गाने और एक्शन ने उड़ाए होश, देखें फैंस का रिएक्शन

O Romeo Trailer Fan Review: 'कबीर सिंह' के बाद शाहिद कपूर एक बार फिर खतरनाक आशिक के अंदाज में वापस लौट रहे हैं. 'ओ रोमियो' का ट्रेलर रिलीज हो गया है, जिसे फैंस का जबरदस्त रिएक्शन मिल रहा है. फिल्म को वैलेंटाइन के मौके पर रिलीज किया जाएगा. जिसमें दर्शकों को एक्शन और रोमांस देखने को मिलेगा. 

Written By  Kajol Gupta |Last Updated: Jan 21, 2026, 05:06 PM IST
‘ओ रोमियो’ ट्रेलर फैंस रिएक्शन
O Romeo Trailer Fan Review: बॉलीवुड एक्टर शाहिद कपूर, तृप्ति डिमरी, नाना पाटेकर, फरीदा जलाल और अविनाश तिवारी स्टारर फिल्म 'ओ रेमियो' के फर्स्ट लुक ने ही दर्शकों को चौंका दिया था. फर्स्ट लुक के बाद से ही दर्शकों को इसके ट्रेलर का इंतजार था. अब हाल ही में डायरेक्टर विशाल भारद्वाज द्वारा बनाई गई 'ओ रोमियो' फिल्म का ट्रेलर फैंस के लिए जारी कर दिया गया है. इसे ट्रेलर में सभी के किरदार ने फैंस को हैरत में डाल दिया है. 3 मिनट 8 सेकंड के कमाल विजुअल्स, धमाकेदार गाने और डायलॉग्स ने फैंस की बेचैनी बढ़ा दी है. फिल्म वैलेंटाइन वीक में सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 

‘ओ रोमियो’ बनेगी 2026 की सबसे बड़ी हिट?
एक्टर शाहिद कपूर और तृप्ति डिमरी स्टारर फिल्म ओ रोमियो का ट्रेलर जब से रिलीज हुआ है तब से सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है. इसे दर्शकों का कमाल का रिएक्शन मिल रहा हैं. ट्रेलर को देखने के बाद दर्शकों का कहना है कि लंबे समय के बाद एक ऐसी धमाकेदार फिल्म आ रही है, जिसे वो थिएटर्स में देखना पसंद करेंगे. कई फैंस ने तो अभी से ये भविष्यवाणी भी कर दी है कि शाहिद कपूर की ये फिल्म साल 2026 की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी और बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ देगी.  

फैंस कर रहे जबरदस्त कमेंट्स
ट्रेलर पर एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा 'क्या कमाल की फिल्म आ रही है. शाहिद की ये फिल्म तो बॉक्स ऑफिस हिला कर रख देगी. इसके साथ शाहिद की वापसी पक्की है.' एक दूसरे यूजर ने लिखा 'अगर गालिया देना कला है तो शाहिद कमाल के आर्टिस्ट हैं.' ओ रोमियो फिल्म के ट्रेलर को फैंस का जि तरह से फैंस का रिस्पॉन्स मिल रहा हैं, उसे देखने के बाद ये तो साफ होता है कि फिल्म दर्शकों के दिलों पर राज करेगी और बॉक्स ऑफिस पर आते ही धमाल मचा देगी. 

 

काफी भौकाली है ट्रेलर 
कुल मिलाकर देखा जाए तो शाहिद कपूर की अपकमिंग फिल्म 'ओ रोमियो' का 3 मिनट 8 सेकंड का ट्रेलर काफी दमदार है. इस ट्रेलर में सुनाई देने वाले गानों के टुकड़े भी फैंस को काफी इंप्रेस कर रहे हैं. शाहिद का गैंगस्टर और सनकी अंदाज सब मिलाकर ट्रेलर को काफी भौकाली बनाया गया है. सिनेमाघरों में ये फिल्म 13 फरवरी 2026 को वैलेंटाइन वीक में दस्तक देने वाली है. 

 

About the Author
Kajol Gupta

काजोल गुप्ता जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले साढ़े 3 साल से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. कुछ समय तक उन्होंने नेशनल, बिहार-झारखंड और पॉलिटिकल बीट पर काम किया. इसके बाद बीते ...और पढ़ें

O RomeoShahid KapoorTriptii Dimri

