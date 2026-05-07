3 मिनट 42 सेकंड के भोजपुरी गाने ने उड़ाया गर्दा, नम्रता मल्ला के बोल्ड लटके-झटकों ने फैंस को बनाया दीवाना

भोजपुरी सिंगर शिल्पी राज ने अपना न्यू सॉन्ग ‘छोड़ा शराब’ को आज 7 मई, को सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर रिलीज कर दिया है. इसके रिलीज होते ही करीब 6 घंटों में गाने को लगभग 27 हजार से ज्यादा व्यूज मिल चुके हैं और इसकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है. शिल्पी के इस गाने में भोजपुरी इंडस्ट्री की ग्लैमरस एक्ट्रेस नम्रता मल्ला ग्लैमरस अंदाज में नजर आ रही हैं. इस वीडियो में उनका स्टाइलिश अंदाज फैंस खूब पसंद आ रहा है, जिसने इस गाने में जबरदस्त एनर्जी भर दी है.

शिल्पी की दमदार अवाज ने लूटा फैंस का दिल

शिल्पी राज का ये नया गाना ‘छोड़ा शराब’ उनकी दमदार और एनर्जेटिक आवाज के चलते लोगों के दिलों जीतने में सफल हो रहा है. इस गाने की धुन, बैकग्राउंड और बोल ने लोगों को इसपर थिरकने पर मजबूर कर दिया है. शिल्पी राज के इस गाने को आशुतोष तिवारी ने बोल देने के साथ-साथ लिखा भी है.वहीं पार्टी और डांस पसंद करने वाले दर्शकों के लिए ये गाना एक खास पसंद बन सकता है.

नम्रता मल्ला के मूव्स पर फिदा फैंस

गाने ‘छोड़ा शराब’ का म्यूजिक अजय सिंह एजे और सचिन-जिगर ने तैयार किया है. लेकिन इस गाने में असली जान नम्रता मल्ला के ग्लैमरस लुक ने फूंकी है, जिसमें वो कमाल के मूव्स भी करती हुई नजर आ रही हैं. डिस्को डांस थीम, स्लिवर स्टाइलिश ड्रेस और बोल्ड अवतार में मल्ला गजब ढा रही हैं, उनका ये लुक भी कुछ ही घंटों में भोजपुरी ऑडियंस के बीच वायरल हो गया है.

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जमकर बन रहीं रील्स

शिल्पी राज का गाना छोड़ा शराब’ एक मस्ती और रोमांटिक अंदाज वाला भोजपुरी गाना है, जिसे आप कंप्लीट पैकेज कह सकते हैं. गाने में नम्रता मल्ला अपने अंदाज और अदाओं से हीरो को अपनी ओर खींचने की कोशिश करती नजर आती है, जिसमें वो कुछ हद तक सफल होते दिखाई देती हैं. वो इस गाने में कहती हैं कि शराब छोड़कर एक बार उसके प्यार का एहसास करके देखो. गाने के बोलों में रोमांस, डांस और शरारत का भरपूर तड़का लगाया गया है. वहीं रिलीज के बाद से ही इस गाने को अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और सोशल मीडिया पर भी लोग क्रिएटर जमकर रील्स बना रहे हैं.