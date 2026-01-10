3 मिनट 10 सेकंड का सुपरहिट गाना ‘घर कब आओगे’ ने छू लिया फैंस का दिल, कंपोजर मिथुन बोले- 'पांच आवाजें, एक एहसास'

Ghar Kab Aaoge Superhit Song: 'बॉर्डर 2' के लिए रिलीज हुए नए गाने ‘घर कब आओगे’ को दर्शकों ने काफी पसंद किया है. कंपोजर मिथुन ने इस नए गाने में सम्मान और ताजगी का खूबसूरत मेल किया है, जिसे उन्होंने अपने दिल के बेहद खास बताया. मिथुन ने पांच शानदार आवाजों को एक साथ लाकर इस गाने को और भी खास बनाया है.
Ghar Kab Aaoge Superhit Song: 'बॉर्डर 2' के लिए रिलीज हुआ नया गाना ‘घर कब आओगे’ दर्शकों के दिलों को छू गया है. यह गाना उन सैनिकों और उनके परिवारों की तड़प, बलिदान और इंतजार की भावना को बयां करता है. अनु मलिक के आइकॉनिक गाने ‘संदेशे आते हैं’ की भावनात्मक विरासत को आगे बढ़ाते हुए, कंपोजर मिथुन ने इस नए गाने में सम्मान और ताजगी का खूबसूरत मेल किया है, जिसे उन्होंने अपने दिल के बेहद खास बताया.
कंपोजर मिथुन ने खुलकर बात की
मिथुन ने पांच शानदार आवाजों को एक साथ लाकर इस गाने को और भी खास बनाया है. अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ, विशाल मिश्रा, रूप कुमार राठौड़ और सोनू निगम हर एक ने अपनी अलग कला और भावना से गाने को जीवंत किया है. मिथुन का मानना है कि संयमित संगीत ताकतवर हो सकता है. धीरे-धीरे बढ़ता संगीत, गर्माहट भरी धुन और नॉस्टैल्जिया का एहसास सब कुछ मूल गाने की भावना का सम्मान करता हुआ अपनी अलग पहचान बनाता है. मिथुन ने गाने के बारे में खुलकर बात की.
इस विरासत को आगे बढ़ाने का मिला मौका
उन्होंने कहा 'संदेशे आते हैं' अनु मलिक का कमाल और जावेद अख्तर साहब की शायरी सालों से देश की भावना का हिस्सा रही है. मुझे इस विरासत को आगे बढ़ाने का मौका मिला, यह मेरे लिए बहुत बड़ा सम्मान है. मैंने पांच आइकॉनिक आवाजों को चुना और वह जादू हुआ जो सभी के दिलों को छू गया. मनोज मुंतशिर की शायरी ने इसमें नया आयाम जोड़ा है. मिथुन ने आगे बताया टी-सीरीज मेरे लिए घर जैसा है और ‘घर कब आओगे’ के जरिए बॉर्डर 2 का हिस्सा बनना मेरे दिल के बहुत करीब है. इसके साथ जुड़ने का अनुभव शानदार रहा.
सिनेमाघरों में 23 जनवरी को होगी रिलीज
'बॉर्डर 2' अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी फिल्म है, जिसमें अभिनेता सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी के साथ मोना सिंह, मेधा राणा, सोनम बाजवा और अन्या सिंह जैसे कलाकार अहम भूमिकाओं में हैं. 'बॉर्डर' की सीक्वल को गुलशन कुमार और टी-सीरीज ने जेपी फिल्म्स के साथ मिलकर बनाया है. भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता की टीम ने इसे बड़े पैमाने पर तैयार किया है. फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी. (एजेंसी)
