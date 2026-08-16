/बंगाली सिनेमा को बड़ा झटका! तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक राजा सेन का निधन; 70 की उम्र में ली आखिरी सांस

बंगाली सिनेमा के जाने-माने फिल्म निर्देशक राजा सेन का रविवार को 70 साल की उम्र में निधन हो गया. उन्होंने कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल में सुबह करीब 10 बजे अंतिम सांस ली. राजा सेन पिछले काफी समय से बीमार चल रहे थे. तीन दिन पहले उनकी तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था. उनके निधन की खबर सामने आते ही बंगाली फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई. राजा सेन को तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था और उन्होंने अपनी फिल्मों से बंगाली सिनेमा में खास पहचान बनाई थी.
राजा सेन की पत्नी पापिया सेन ने उनके निधन की जानकारी मीडिया को दी. उन्होंने बताया कि राजा सेन लंबे समय से दिल की बीमारी से जूझ रहे थे. करीब तीन दिन पहले उन्हें हार्ट अटैक आया था, जिसके बाद उन्हें तुरंत एसएसकेएम अस्पताल ले जाया गया. डॉक्टरों ने उनकी गंभीर हालत को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर पर रखा था.
इलाज के दौरान राजा सेन के कई अंगों ने धीरे-धीरे काम करना बंद कर दिया. डॉक्टरों की टीम ने उन्हें बचाने की पूरी कोशिश की, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती गई और आखिरकार रविवार सुबह उन्होंने जिंदगी की जंग हार दी. जानकारी के मुताबिक, राजा सेन को शुरुआत में पीठ में चोट लगने के बाद एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इलाज के दौरान उनकी तबीयत में सुधार होने के बजाय धीरे-धीरे कई तरह की परेशानियां बढ़ती चली गईं. उन्हें फेफड़ों से जुड़ी समस्या हुई, जिसके बाद दिल की परेशानी भी बढ़ गई.
वहीं परेशानी बढ़ने के बाद में किडनी से जुड़ी दिक्कतें भी सामने आईं. एक के बाद एक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के कारण उनकी हालत गंभीर होती चली गई. परिवार और डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. उनके निधन से परिवार के साथ-साथ उनके चाहने वालों और फिल्म इंडस्ट्री को भी गहरा सदमा लगा है.
राजा सेन का जन्म 10 नवंबर 1955 को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत बंगाली टीवी से की और बाद में फीचर फिल्मों की दुनिया में कदम रखा. उन्हें टेली-सीरियल ‘सुवर्णलता’ से खास पहचान मिली. इसके बाद उन्होंने ‘आदर्श हिंदू होटल’, ‘आरोग्य निकेतन’ और ‘देश आमार देश’ जैसे कई पॉपुलर बंगाली टेलीविजन प्रोजेक्ट्स पर काम किया. उनके परिवार में पत्नी पापिया सेन और दो बेटियां सुभाशिरी सेन और श्रेयसी सेन हैं.
राजा सेन ने कई यादगार फीचर फिल्मों का निर्देशन किया. उनकी फेमस फिल्मों में ‘दामू’ का नाम खास तौर पर लिया जाता है. साल 1996 में रिलीज हुई इस फिल्म में रघुवीर यादव, सत्य बनर्जी और सब्यसाची चक्रवर्ती जैसे कलाकार नजर आए थे. फिल्म को ऑड़ियंस और क्रिटिक्स से अच्छा रिस्पॉन्स मिला और इसके लिए राजा सेन को बेस्ट चाइल्ड फिल्म का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला.
इसके बाद, उन्होंने ‘आत्मीय स्वजन’ जैसी फिल्म का निर्देशन किया, जिसे परिवार कल्याण पर बेस्ट फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार मिला. सामाजिक और पारिवारिक मुद्दों को सरल अंदाज में पर्दे पर उतारना राजा सेन की खासियत थी. तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले इस निर्देशक के निधन को बंगाली सिनेमा के लिए एक गहरा सदमा माना जा रहा है.