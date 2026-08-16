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बंगाली सिनेमा को बड़ा झटका! तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक राजा सेन का निधन; 70 की उम्र में ली आखिरी सांस

Raja Sen Passes Away: मशहूर बंगाली फिल्म निर्देशक राजा सेन का 70 वर्ष की उम्र में कोलकाता में निधन हो गया. वो काफी लंबे समय से हृदय संबंधी बीमारी से जूझ रहे थे. उनके निधन से बंगाली सिनेमा जगत में शोक की लहर है.

Written ByJyoti Rajput
Published: Aug 16, 2026, 05:30 PM IST|Updated: Aug 16, 2026, 05:30 PM IST
बंगाली सिनेमा को बड़ा झटका! तीन बार राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाले निर्देशक राजा सेन का निधन; 70 की उम्र में ली आखिरी सांस

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Jyoti Rajput

Jyoti Rajput

ज्योति सिंह राजपूत जी न्यूज में सब एडिटर हैं और पिछले 1 साल से ज्यादा से डिजिटल मीडिया में काम कर रही हैं. दैनिक जागरण प्रिंट और सहारा न्यूज नेटवर्क में ट्रेनिंग लेने के बाद अब Zee News में काम कर रही हैं. कुछ समय तक लाइफस्टाइल की खबरों में काम करने के बाद अब एंटरटेनमेंट में काम कर रही हैं. वहीं हॉलीवुड की खबरों और फिल्मों पर पैनी नजर रखती हैं. उन्होंने पंडित माखनलाल चतुर्वेदी नेशनल यूनिवर्सिटी (MCU) से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में मास्टर डिग्री हासिल की है. आप Jyoti.Rajput@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं.

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