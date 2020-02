3 साल की बच्ची ने गाया 'दिल है छोटा सा', VIDEO देख थमे रह जाएंगे आप!

नई दिल्ली: इंटरनेट पर एक बहुत ही प्यारा वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक तीन साल की बच्ची अपने पिता के साथ 'रोजा' फिल्म का गाना 'दिल है छोटा सा' गा रही है. लोगों को यह वीडियो बहुत भा रहा है. वीडियो को बच्ची की मां ने ट्विटर पर साझा किया है. इसके कैप्शन में लिखा है, "मेरी 3 साल से थोड़ी बड़ बेटी अपने पिता के साथ मिलकर पहली बार परफॉर्म कर रही है. कृपया इसे आशीर्वाद दें. #दिलहैछोटासा."

वीडियो में देखा जा सकता है कि बच्ची के पिता स्टेज पर गाना गा रहे हैं, तभी उनकी छोटी बेटी बीच में रोकते हुए कहती है कि वह भी गाना गाएगी. इसके बाद बच्ची के पिता लोगों से कहते हैं कि बच्ची भी गाना गाना चाहती है और संगीतकारों से गाना फिर से शुरू करने के लिए कहते हैं.

My 3+ year daughter and her father performing together for the first time. Please bless her #DilHainChotaSa @arrahman @anandmahindra @hvgoenka @SrBachchan @narendramodi @akshaykumar @mangeshkarlata @shreyaghoshal @Singer_kaushiki @ShekharRavjiani pic.twitter.com/ZfvtingtTD

दिल छू लेने वाली इस वीडियो को दो लाख बार देखा जा चुका है, वहीं इसे 16,000 लाइक्स मिले हैं. लोग वीडियो की काफी तारीफ कर रहे हैं.

एक यूजर ने लिखा, "अरे कोई हजार लाइक का ऑप्शन दो मुझे."

दूसरे यूजर्स ने लिखा, "पूरा वीडियो देखें. वह बीच-बीच में शरारत कर रही है, लेकिन पूरा ध्यान गाने पर केंद्रित है जो कि काफी अच्छा संकेत है."

Watched whole video .She is doing mischiefs in between but yet focused on singing which is a very good sign and your hubby sings well too.

