इस फ्राइडे बॉक्स ऑफिस पर महाटक्कर, ‘बॉर्डर 2’ से टकराएंगी ‘मर्दानी 3’ और ‘अस्सी’, कौन मारेगा बाजी?

Friday Box Office Clash: इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल स्टारर फिल्म 'बॉर्डर 2' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है, अब 30 जनवरी को दो बड़ी फिल्में रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' और तापसी पन्नू की 'अस्सी' रिलीज होने जा रही हैं. दोनों एक्ट्रेस अपनी दमदार फिल्मों के साथ 'बॉर्डर 2' का मुकाबला करने आ रही हैं.
Trending Photos
Friday Box Office Clash: इस हफ्ते सिनेमा प्रेमियों के लिए उत्साह का माहौल है. जनवरी के आखिरी हफ्ते में तीन बड़ी फिल्मों ने दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा है. सनी देओल की 'बॉर्डर 2' पहले ही बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और अब 30 जनवरी को दो बड़ी फिल्में रानी मुखर्जी की 'मर्दानी 3' और तापसी पन्नू की 'अस्सी' रिलीज होने जा रही हैं. दोनों एक्ट्रेस अपनी दमदार फिल्मों के साथ 'बॉर्डर 2' का मुकाबला करने आ रही हैं.
'बॉर्डर 2' ने रिलीज के पहले ही हफ्ते में अपने प्रदर्शन से बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड बना दिए हैं. सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ और अहान शेट्टी की स्टार कास्ट वाली यह फिल्म अनुराग सिंह के निर्देशन में बनी है. रिलीज के पहले दिन से ही फिल्म ने दर्शकों का दिल जीतना शुरू कर दिया और छठे दिन तक यह फिल्म 213 करोड़ रुपए की कमाई के साथ कई पुराने रिकॉर्ड तोड़ चुकी है. इस फिल्म ने रणवीर सिंह की पिछली ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' के पहले हफ्ते के कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया. 'बॉर्डर 2' ने साल 2025 की कई बड़ी हिंदी फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन को भी मात दी. दर्शकों ने फिल्म के धुआंधार एक्शन, कहानी और स्टार कास्ट की एक्टिंग का भरपूर आनंद लिया है.
30 जनवरी को आ रही मर्दानी 3
वहीं, 'मर्दानी 3' इस बार रानी मुखर्जी की निडर पुलिस ऑफिसर शिवानी शिवाजी रॉय के किरदार के साथ दर्शकों के सामने आ रही है. अभिराज मीनावाला के निर्देशन में बनी यह फिल्म पिछले पार्ट्स की तरह एक्शन और थ्रिल से भरपूर है. फिल्म की एडवांस बुकिंग 28 जनवरी से खुल चुकी है. इस फिल्म को लेकर दर्शकों की उम्मीदें पहले से काफी ज्यादा हैं. इस फ्रेंचाइजी के पहले दो पार्ट्स ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया था और 'मर्दानी 3' से भी इसी तरह की उम्मीदें हैं. फिल्म में रानी मुखर्जी के अलावा मल्लिका प्रसाद और जानकी बोड़ीवाला भी अहम किरदारों में हैं. ट्रेलर को दर्शकों और सेलेब्स ने काफी पसंद किया है, जिसमें रानी का तेज और दमदार अंदाज साफ दिख रहा है.
तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी'
इसके साथ तापसी पन्नू की फिल्म 'अस्सी' भी 30 जनवरी को रिलीज होने जा रही है. अनुभव सिन्हा के निर्देशन में बनी यह फिल्म एक स्पाई थ्रिलर है, जिसमें तापसी पन्नू वकील के रूप में नजर आएंगी. मोशन पोस्टर में दिखाया गया है कि एक लड़की रेल की पटरियों पर भाग रही है और पीछे लोग उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं. इस फिल्म में तापसी के अलावा कनी कुसरुति, रेवती, नसीरुद्दीन शाह, जीशान अय्यूब, मनोज पाहवा समेत कई अनुभवी कलाकार शामिल हैं. फिल्म की कहानी गौरव सोलंकी ने लिखी है. यह फिल्म 20 फरवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन अब इसी हफ्ते सिनेमा प्रेमियों के लिए पेश की जा रही है.
यह हफ्ता इसलिए भी खास है क्योंकि दर्शकों को तीन अलग-अलग शैली की फिल्मों का आनंद एक साथ मिलेगा. 'बॉर्डर 2' एक धुआंधार एक्शन और स्टारडम वाली फिल्म है, वहीं 'मर्दानी 3' थ्रिल और महिला पुलिस ऑफिसर की सशक्त कहानी पेश करती है. दूसरी ओर, 'अस्सी' स्पाई थ्रिलर के रोमांच और गहरी कहानी के साथ दर्शकों को सोचने पर मजबूर करेगी. इस बार बॉक्स ऑफिस पर तीनों फिल्मों की टक्कर देखने लायक होगी. (एजेंसी)
Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.