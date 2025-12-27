2025 में चमकी किस्मत! 30 साल के इस एक्टर की फिल्म बनीं ऑस्कर रेस का हिस्सा, 1 नहीं बल्कि 2 बड़े प्रोजेक्ट से कमाया नाम, क्या पहचाने एक्टर का नाम?

Advertisement
एक्टर ईशान खट्टर के लिए साल 2025 बेहद खास रहा. उन्होंने सोशल मीडिया पर खूबसूरत पलों की झलक शेयर कर खुद को खुशनसीब बताया. वहीं एक्टर की फिल्म ‘होमबाउंड’ भी इस साल ऑस्कर की लिस्ट में लगी है.

 

Edited By:  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 27, 2025, 03:17 PM IST
ईशान ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट किया. इसमें उन्होंने इस साल को अपने लिए खास बताते हुए शुक्रिया भी अदा किया है. उन्होंने साल के खत्म होने पर ली गई छुट्टी को परफेक्ट और जरूरी बताया. ईशान खट्टर ने पोस्ट में लिखा, ‘यह साल बहुत खास रहा है. साल 2026 में कदम रखते हुए फिर से एनर्जी और शांति महसूस हो रही है. नए साल को लेकर बहुत उत्साहित हूं.’

नेटफ्लिक्स की सीरीज से जीता लोगों का दिल
करियर के हिसाब से एक्टर के लिए यह साल शानदार रहा. इस साल वह कई महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स का हिस्सा बने, जिसमें उनके एक्टिंग की काफी तारीफ हुई. उन्होंने कई भूमिकाओं में खुद को साबित किया और दर्शकों का दिल जीता. साल की शुरुआत में ईशान नेटफ्लिक्स की सीरीज 'द रॉयल्स' में नजर आए. प्रियंका घोष और नूपुर अस्थाना के निर्देशन में बनी सीरीज में ईशान के साथ भूमि पेडनेकर, जीनत अमान, साक्षी तंवर, नोरा फतेही, विहान सामत, डिनो मोरिया और मिलिंद सोमन जैसे एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं.

 

A post shared by Ishaan (@ishaankhatter)

'होमबाउंड' साल का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट
एक्टर का दूसरा बड़ा प्रोजेक्ट निर्देशक नीरज घेवान की फिल्म 'होमबाउंड' है. यह फिल्म साल 2020 में बशारत पीर के एक न्यूयॉर्क टाइम्स लेख पर आधारित है. इसमें ईशान के साथ जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा मुख्य भूमिकाओं में हैं. 'होमबाउंड' का विश्व प्रीमियर मई 2025 में कान फिल्म फेस्टिवल के 'अन सर्टेन रिगार्ड' सेक्शन में हुआ. वहां स्क्रीनिंग के बाद फिल्म को पूरे नौ मिनट तक खड़े होकर तालियां मिलीं, जो किसी भी फिल्म के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. फिल्म दिसंबर 2025 की ऑस्कर शॉर्टलिस्ट में भी जगह बनाने में कामयाब रही.

 

 

--आईएएनएस

Jyoti Rajput

