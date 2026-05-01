'मेरा क्रश था राघव चड्ढा', 30 साल की हसीना ने किया बड़ा खुलासा, बोलीं- 'अब उसने शादी कर ली..'

Bigg Boss 16 Fame Archana Gautam: 'बिग बॉस 16' कंटेस्टेंट अर्चना गौतम ने हाल ही में एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि उन्हें नेता राघव चड्ढा पर क्रश था. उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि उनकी शादी हो गई है. इस दौरान एक्ट्रेस ने लड़कों को लेकर अपनी पसंद भी बताई.
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Bigg Boss 16 Fame Archana Gautam: टीवी एक्ट्रेस अर्चना गौतम को बिग बॉस 16 से जबरदस्त पॉपुलैरिटी मिली है. वह कई रियलिटी शोज का हिस्सा रह चुकी हैं और अपने बेबाक अंदाज और दमदार पर्सनैलिटी की वजह से दर्शकों की पसंदीदा बन गई हैं. अब अर्चना एक बार फिर अपने लेटेस्ट बयान को लेकर चर्चा में आई हैं, जहां उन्होंने बताया कि नेता राघव चड्ढा पर उनका क्रश था. इस खुलासे को सुनने के बाद फैंस काफी हैरान रह गए.
एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने हाल ही में फिल्मीज्ञान को दिए एक इंटरव्यू में बताया कि, 'क्रश था, लेकिन उसकी शादी ही हो गई.' उन्होंने एक्ट्रेस परिणीति चोपड़ा के पति राघव चड्ढा को अपना क्रश माना और बताया कि बिग बॉस के दौरान जब उन्होंने एक सांसद का जिक्र किया था, तो वह राघव चड्ढा की ही बात कर रही थीं. उन्होंने आगे कहा कि फिर उन्होंने शादी कर ली. हालांकि एक्ट्रेस ने यह भी कहा कि पहले था, लेकिन अब नहीं है.
उन्होंने और भी कई पॉलिटिशियन को लेकर बात की. एक्ट्रेस अर्चना गौतम ने कहा कि चिराग पासवान अच्छे हैं. लड़कों की पसंद बताते हुए अर्चना ने कहा, 'लड़के ना, मुझे गुंडे पसंद हैं. वैसे वाले गुंडे नहीं, मतलब वैसे वाले, जिनके सामने कोई कुछ बोल न सके.' उन्होंने यह भी बताया कि वह फिलहाल खुद 'गुंडी' बनने पर फोकस कर रही हैं और लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहती हैं. उनके मुताबिक, आज की दुनिया में उन लोगों की ज्यादा वैल्यू है, जो निडर हैं.
बता दें कि अर्चना गौतम एक एक्ट्रेस और राजनेता हैं. सलमान खान के फेमस शो 'बिग बॉस 16' से उन्हें काफी पॉपुलैरिटी मिली है. उन्होंने साल 2014 में 'मिस उत्तर प्रदेश' और साल 2018 में 'मिस बिकिनी इंडिया' का खिताब जीता है. उन्होंने 'ग्रेट ग्रैंड मस्ती' जैसी फिल्मों से बॉलीवुड में शुरुआत की और बाद में तमिल और साउथ फिल्मों में भी काम किया. इसके बाद वह 'खतरों के खिलाड़ी', 'सेलिब्रिटी मास्टरशेफ' और 'द 50' जैसे रियलिटी शोज में भी नजर आ चुकी हैं. एक्ट्रेस ने साल 2021-22 में कांग्रेस पार्टी में शामिल होकर राजनीति में कदम रखा और यूपी के हस्तिनापुर से टिकट भी मांगा था. हालांकि वह चुनाव हार गई थीं.
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