30 साल पहले आई वो फिल्म....जिसके लिए डब हुई रानी मुखर्जी की आवाज, छलक पड़े हीरोइन के आंसू; मूवी को मिले 8 फिल्मफेयर और नेशनल अवॉर्ड

30 साल पहले आई वो फिल्म....जिसके लिए डब हुई रानी मुखर्जी की आवाज, छलक पड़े हीरोइन के आंसू; मूवी को मिले 8 फिल्मफेयर और नेशनल अवॉर्ड

बॉलीवुड की 'मर्दानी' रानी मुखर्जी के करियर के 30 साल पूरे हो चुके हैं.

Written By  Swati Singh|Last Updated: Jan 23, 2026, 05:59 PM IST
बॉलीवुड की 'मर्दानी' रानी मुखर्जी के करियर के 30 साल पूरे हो चुके हैं. साल 1997 में 'राजा की आएगी बारात' से बॉलीवुड में कदम रखने वाली रानी बीते 30 सालों में अपनी अलग पहचान बना चुकी हैं, लेकिन करियर की शुरुआत में अपनी भारी और कर्कश आवाज की वजह से उन्हें कई रिजेक्शन का सामना करना पड़ा था.  अब फिल्म निर्माता करण जौहर के साथ करियर के 30 साल पूरे होने के अवसर पर उन्होंने अपने करियर और पर्सनल लाइफ से जुड़ी कई अनकहीं बातों को शेयर किया है.

रानी मुखर्जी ने फिल्म निर्माता करण जौहर को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उनकी भारी आवाज पर भरोसा किया, जिसे उनके करियर के शुरुआती दौर में कई फिल्म निर्माताओं ने नकार दिया था. उन्होंने बातचीत में कहा कि करण जौहर ने ही उन्हें भविष्य की फिल्मों में अपनी आवाज बरकरार रखने में मदद की और खुद की आवाज को ताकत बनाने का हौसला दिया.

पुरानी यादों को ताजा करते हुए रानी ने फिल्म गुलाम का किस्सा शेयर किया. उन्होंने बताया कि कैसे फिल्म में उनकी आवाज को डब करने का फैसला लिया गया. रानी कहती हैं, "एक नई कलाकार होने के नाते आपके पास ज्यादा विकल्प नहीं थे. आमिर खान के साथ फिल्म करना उस समय बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि वह पहले से ही सबसे बड़े सुपरस्टार में से एक थे, इसलिए अपनी आवाज डब करने के फैसले पर कुछ कह नहीं पाई, लेकिन ये मेरे लिए दर्द देने वाला फैसला था."

उन्होंने बताया कि निर्देशक विक्रम भट्ट से पता चला कि 'गुलाम' फिल्म में उनकी आवाज डब करने का फैसला विक्रम, निर्माता मुकेश भट्ट और आमिर खान ने मिलकर लिया था. बाद में आमिर खान ने फैसले के पीछे का कारण भी बताया और कहा, "कभी-कभी फिल्म की बेहतरी के लिए अभिनेताओं को कुछ चीजों का त्याग करना पड़ता है." सुपरस्टार श्रीदेवी का उदाहरण देते हुए आमिर ने कहा कि उनकी भी कई फिल्मों में आवाज डब की गई है, लेकिन उससे उनके स्टारडम और करियर पर कोई फर्क नहीं पड़ा है.

वही, रानी ने शो में बताया कि नए निर्माता होने के बाद भी करण जौहर ने उन पर और उनकी आवाज पर भरोसा करके मौका दिया. उन्होंने बताया कि नए फिल्म निर्माता और दबाव के बाद भी करण जौहर ने अपना रुख नहीं बदला और उनकी आवाज पर भरोसा किया, और उनकी वजह से मेरी आवाज एक अभिनेत्री के तौर पर मेरी पहचान का हिस्सा बन गई. अगर उन्होंने ऐसा नहीं किया होता तो उनकी कई फिल्मों में उनकी अपनी आवाजें नहीं होतीं.

