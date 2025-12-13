Advertisement
30 साल की उम्र में स्टेट अवॉर्ड विनर मलयालम एक्टर की थमी सांसें, मां को घर में मिला शव

30 साल की उम्र में स्टेट अवॉर्ड विनर मलयालम एक्टर की थमी सांसें, मां को घर में मिला शव

Akhil Vishwanath Death: स्टेट अवॉर्ड विनर मलयालम एक्टर अखिल विश्वनाथन अपने घर पर मृत पाए गए.अखिल डायरेक्टर सनल कुमार शशिधरन की फिल्म ‘चोला’ में एक प्रेमी की भूमिका के लिए काफी पॉपुलर हुए थे. उन्होंने 'ऑपरेशन जावा' तके साथ कई अन्य फिल्मों में भी काम किया था. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Dec 13, 2025, 04:09 PM IST
30 साल की उम्र में स्टेट अवॉर्ड विनर मलयालम एक्टर की थमी सांसें, मां को घर में मिला शव

30 साल के मलयालम एक्टर अखिल विश्वनाथन का शव अपने ही घर में पाया गया है, जो कि उनकी मां के द्वारा जानकारी दी गई है. अखिल कोडाली में एक मोबाइल शॉप पर मैकेनिक का काम करते थे और वो कुछ समय से काम पर नहीं जा रहे थे. एक्टर की मां ने शव को उस समय देखा जब वो काम पर जा रही थीं. अखिल विश्वनाथन ने अपने करियर की शुरुआत एक चाइल्ड आर्टिस्ट के रुप में की थी, जिसके बाद वो सनल कुमार शशिधरन की फिल्म ‘चोला’ में से साउथ के हर घर में पहचाने जाने लगे थे.

 

कमरे में लटका मिला शव
मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक्टर का शव घर में फांसी से लटका हुआ मिला, उनकी मां गीता ने उन्हें समय देखा जब वो काम पर जाने के लिए कमरे में तैयार होने के लिए गईं. वहीं उनके पिता चुंकल चेंचेरीवलप्पिल के विश्वनाथन का भी हाल ही में एक एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते उनका भी इलाज चल रहा था. आपको बता दें कि अखिल विश्वनाथन टेलीफिल्म 'मंगंडी' में उनके काम के लिए चाइल्ड आर्टिस्ट का राज्य सरकार का अवॉर्ड मिला, जिसमें उन्होंने स्टूडेंट रहते हुए अपने भाई अरुण के साथ काम किया था. अखिल विश्वनाथन टेलीफिल्म के भाई अरुण को भी अखिल के साथ चाइल्ड आर्टिस्ट का राज्य सरकार का अवॉर्ड मिला था. 

इंडस्ट्री के लोगों ने दी श्रद्धांजलि 
एक्टर अखिल की मौत की खबर से मलयालम इंडस्ट्री में शोक की लहर फैल गई है और फिल्म जगत के लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं. वहीं फिल्म ‘चोला’ के निर्देशक सनल कुमार ससिधरन ने शोक व्यक्त करते हुए लिखा, ‘आखिल द्वारा आत्महत्या की खबर दिल दहला देने वाली है.’ इंडस्ट्री के वर्कर मनोज कुमार ने भी एक्टर की तस्वीर को शेयर करते हुए लिखा, ‘तुमने क्या कर दिया अखिल?’

