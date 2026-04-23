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Hindi Newsबॉलीवुड30 की उम्र में इस खूबसूरत हसीना ने तोड़ा दम, आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचाई हलचल, मिनटों में हुआ वायरल, वीडियो में…

30 की उम्र में इस खूबसूरत हसीना ने तोड़ा दम, आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचाई हलचल, मिनटों में हुआ वायरल, वीडियो में…

30 साल की हरियाणवी इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस के निधन ने उनके सभी फैंस को सदमे में डाल दिया है. इसी बीच उनके फैंस और पब्लिक सोशल मीडिया पर जाकर उनके आखिरी पोस्ट को देख रहे हैं, जो एक्ट्रेस के जाने के बाद काफी वायरल हो रहा है. 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Apr 23, 2026, 06:53 AM IST
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30 की उम्र में इस खूबसूरत हसीना ने तोड़ा दम, आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट ने मचाई हलचल, मिनटों में हुआ वायरल, वीडियो में…

हरियाणवी इन्फ्लुएंसर और एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही म्यूजिक इंडस्ट्री और सोशल मीडिया पर काफी पॉपुलर चेहरा हैं, लेकिन 30 साल की कम उम्र में उनके निधन की खबर ने हर किसी को चौंका दिया. वहीं जो लोग उन्हें करीब से जानते थे उनके लिए ये किसी गहरे सदमे से कम नहीं है. सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस का काफी लंब फैन बेस देखने को मिलता है और उन्हें करीब 1.3 मिलियन लोग फॉलो करते हैं. खबरों के मुताबिक, उन्हें दिल का दौरा पड़ा था, जिसके बाद उनका निधन हो गया. उनके भाई हिमांशु सिरोही द्वारा उनका अंतिम संस्कार किया गया. वहीं एक्ट्रेस के निधन को लेकर परिवार की ओर से अभी तक कोई ऑफिशियल जानकारी सामने नहीं आई है. 

एक्ट्रेस दिव्यांका सिरोही का इंस्टाग्राम पेज फैशन, रील और आम कंटेंट के लिए जाना जाता था. उन्होंने आखिरी बार 19 मार्च, 2026 को एक पोस्ट शेयर किया था. उसमें वो नीले फूलों वाले सफेद लहंगे में नजर आ रही थीं. इस वीडियो में उन्होंने 'बरसाना मिला है' गाने का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें उन्होंने फीचर किया था और जिसे सिंगर बी प्राक ने गाया था. इस पोस्ट को शेयर करते हैं उन्होंने कैप्शन में लिखा, ‘राधे राधे’. वहीं पोस्ट पर सिंगर ने भी कमेंट किया था. 

आखिरी पोस्ट पर फैंस ने किए कमेंट 
दिव्यांका के अचानक यूं चले जाने से उनके लाखों फैंस को झटका लगा है, तो वहीं सोशल मीडिया पर लोग रिएक्शन देते हुए कह रहे हैं कि उन्हें विश्वास नहीं हो रहा कि वो अब हमारे बीच नहीं हैं. कुछ लोगों ने उनके इस आखिरी पोस्ट पर लिखा, ‘हार्ट अटैक हुआ था’, ‘RIP’, ‘आज ये हमारे बीच नहीं रही’, ‘क्या हुआ इनको, सब लोग RIP क्यों लिख रहे हैं’, ‘रेस्ट इन पीस’, ‘आज ये हमारे बीच नहीं रही, इन्हें हार्ट अटैक आ गया था’, मिस यू सिस्टर’. 

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सिंगर मासूम शर्मा के साथ कई हिट्स
एक्ट्रेस दिव्यांका ने लगभग 50 से ज्यादा हरियाणवी गानों में काम किया, जिसमें ज्यादातर गाने उन्होंने सिंगर मासूम शर्मा के साथ किए. उन्होंने धीरे-धीरे फिल्म इंडस्ट्री में अपनी जगह बनाई और लोग उनकी एक्टिंग को आज भी याद करते हैं. वहीं वो ऑनलाइन काफी एक्टिव रहती थी,वो कई लोगों के लिए एक जाना-पहचाना चेहरा बन गई थीं. 

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