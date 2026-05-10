30 साल की सिंगर ने अरबों की कंपनी पर ठोका केस, TV बॉक्स पर फोटो लगाने से भड़की, 15 मिलियन डॉलर का मुकदमा दर्ज

कभी भी किसी ‘प्रीमियम ब्रांड’ की ताकत को कभी कम नहीं आंकना चाहिए, पॉप आइकन Dua Lipa ने कथित तौर पर टेक दिग्गज सैमसंग पर 15 मिलियन डॉलर का भारी भरकम मुकदमा दायर किया है. विवाद का मुद्दा क्या है? एक गत्ते का डिब्बा. कैलिफोर्निया के सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में दायर एक शिकायत के अनुसार, सॉन्ग 'लेविटेटिंग' सिंगर को पता चला कि उनकी बिना परमिशन के सैमसंग टीवी की पैकेजिंग पर उनकी तस्वीर का इस्तेमाल किया जा रहा है. टीवी के बॉक्स पर नजर आने वाले फोटो किसी भी कंपनी के लिए शूट नहीं की गई, बल्कि साल 2024 के ऑस्टिन सिटी लिमिट्स फेस्टिवल के बैकस्टेज की है, जिस पर सिंगर लीपा का कॉपीराइट है.

दुआ लीपा का आरोप है कि सैमसंग ने उनके प्रचार या अनुमति के बिना उनकी तस्वीर का इस्तेमाल अपने एक टीवी प्रोडक्ट की पैकेजिंग और प्रमोशनल मटेरियल में किया. सिंगर का कहना है कि यह न सिर्फ उनकी इमेज राइट्स का उल्लंघन है, बल्कि उनकी व्यक्तिगत सहमति के बिना उनके नाम और पहचान का अपने काम के लिए इस्तेमाल भी किया गया है.

कॉपीराइट उल्लंघन

सिंगर की कानूनी टीम ने मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जब सिंगर की टीम ने साल 2025 में सैमसंग से इस तस्वीर का इस्तेमाल बंद करने को कहा, तो कंपनी ने लापरवाही और संवेदनहीनता दिखाई. इसी वजह से उन्होंने कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का फैसला लिया. 30 साल की सिंगर कॉपीराइट उल्लंघन, ट्रेडमार्क दावों और प्रचार के अधिकार के उल्लंघन के लिए हर्जाना मांग रही हैं.

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15 मिलियन डॉलर का मुकदमा दर्ज

इस केस को लेकर बताया जा रहा है कि दुआ लीपा की कानूनी टीम ने 15 मिलियन डॉलर की क्षतिपूर्ति की मांग की है. उनका तर्क है कि एक ग्लोबल पॉप स्टार होने के नाते उनकी पब्लिक इमेज और ब्रांड वैल्यू बहुत मजबूत है, और किसी भी कंपनी द्वारा बिना अनुमति इसका इस्तेमाल करना गंभीर उल्लंघन माना जाता है.

परमिशन के बिना ही लगाई फोटो

सैमसंग की तरफ से अभी इस मामले पर आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन माना जा रहा है कि कंपनी अपनी लीगल टीम के साथ इस आरोप का जवाब देने की तैयारी कर रही है. टेक इंडस्ट्री में ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं, जहां सेलिब्रिटीज ने अपने नाम या तस्वीर के गलत इस्तेमाल को लेकर कंपनियों पर केस किया है. लेकिन दुआ लीपा जैसी इंटरनेशनल स्टार का नाम इस विवाद से जुड़ना इसे और भी बड़ा बना देता है.

सिंगर की फोटो देखकर खरीदी टीवी

फैंस के बीच भी इस खबर को लेकर मिली-जुली प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है. वहीं सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दावा किया गया कि वो सैमसंग की इस गलती से प्रभावित हुए हैं. इस पोस्ट में यूजर ने लिखा, ‘मैं टीवी खरीदने की योजना भी नहीं बना रहा था, लेकिन मैंने बॉक्स देखा तो मैंने इसे खरीदने का फैसला किया’. एक और यूजर ने एक्स पर लिखा, ‘मैं वो टीवी सिर्फ इसलिए खरीदूंगा क्योंकि उस पर दुआ लिपा आती है... मैं उसे इतना पसंद करता हूं.’