हाथ में गन…आंखों में गुस्सा, ये किसका शिकार करने निकलीं तारा सुतारिया, टॉक्सिक किलर लुक!

TARA SUTARIA AS REBECCA: साउथ एक्टर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर फैंस की एक्साइटमेंट हर दिन बढ़ती ही जा रही है. वहीं दूसरी ओर फिल्म की टीम एक के बाद एक पोस्टर रिवील करने में जुटी है, जिससे फिल्म की हाइप इंटरनेट पर बढ़ती ही जा रही है. कियारा आडवाणी, नयनतारा और हुमा कुरैशी के बाद अब इस फिल्म का एक और पोस्टर रिलीज किया गया है, जिसमें तारा सुतारिया नए अवतार में दिखाई दे रही हैं. 

 

Written By  Jyoti Rajput|Last Updated: Jan 03, 2026, 12:03 PM IST
TARA SUTARIA AS REBECCA: तारा सुतारिया इन दिनों पंजाबी सिंगर एपी डिलोन के कॉन्सर्ट में उनकी मौजूदगी को लेकर सुर्खियों में छाई हुई हैं, जहां वो स्टेज पर सिंगर के साथ डांस करती दिखाई दी थीं. वहीं इस कॉन्सर्ट में उनके बॉयफ्रेंड वीर पहारिया भी मौजूद थे, जो कि क्राउड के साथ अपनी गर्लफ्रेंड को सपोर्ट कर रहे थे. लेकिन इन सब के बीच आज 3 जनवरी को एक्ट्रेस तारा सुतारिया की फिल्म ‘टॉक्सिक’ का एक नया पोस्टर रीवील हो गया है, जिसमें तारा किलर लुक में नजर आ रही हैं. इस पोस्टर से पहले फिल्म के चार पोस्टर और भी रिलीज हो चुके हैं, जिसमें कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी और साउथ सुपरस्टार यश अनोखे अवतार में नजर आए थे. 

REBECCA के लुक में दिखेंगी तारा
फिल्म ‘टॉक्सिक’ में तारा सुतारिया के लुक की बात करें तो, एक्ट्रेस इसमें विंटेज वाइब दे रही है और उनकी ड्रेस एक सॉन्ग पर्सनैलिटी को शो कर रही है. लेकिन उनके हाथ में मौजूद गन और उनका स्टाइल कैरेक्टर को लेकर सस्पेंस और भी ज्यादा सस्पेंस क्रिएट कर रहा है. वहीं तारा सुतारिया के पोस्टर को रिलीज करते हुए कैप्शन में लिखा गया, ‘पेश हैं तारा सुतारिया REBECCA के रूप में, बड़ों के लिए एक जहरीली परियों की कहानी में.’

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Yash (@thenameisyash)

इस दिन होगी फिल्म रिलीज
तारा सुतारिया से पहले एक्ट्रेस नयनतारा, कियारा और हुमा कुरैशी के लुक रिवील हो चुके हैं, जिसमें न्यू मोमी कियारा ‘नाडिया’, साउथ ब्यूटी नयनतारा ‘गंगा’ और ओटीटी स्टार हुमा कुरैशी ‘एलिजाबेथ’ के किरदार में नजर आएंगी. तो वहीं तारा सुतारिया रेबिका के कैरेक्टर में दिखाई देंगी. ‘टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप' यश के लिए उनकी सुपरहिट फिल्मों की लिस्ट में शामिल हो सकती है. फिल्म को अंग्रेजी और कन्नड़ भाषा में शूट किया गया है. इसके साथ ही हिंदी,तेलुगु,तमिल और मलयालम में डब किया जाएगा. फिल्म 19 मार्च 2026 को रिलीज होने वाली है.
   

Jyoti Rajput

