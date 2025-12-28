'तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया है...'अहान शेट्टी के 30वें बर्थडे पर सुनील शेट्टी का इमोशनल पोस्ट, 'बॉर्डर 2' में करेंगे दुश्मनों से सामना

Suneil Shetty ने अपने बेटे अहान के बर्थडे पर दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने दिल की बात कही जो अब लोगों का ध्यान खींच रही है.
Ahaan Shetty Birthday: सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में वो सनी देओल संग मिलकर देश के दुश्मनों से मोर्चा लेगें. इस फिल्म का टीजर तो लोगों को खूब पसंद आया. जिसके बाद फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. 28 दिसंबर को अहान का बर्थडे है. अपने बेटे के जन्मदिन पर सुनील ने अपने बेटे अहान के लिए ऐसा पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.
अच्छा वक्त आ गया है...
सुनील शेट्टी का मानना है कि अब अहान का अच्छा वक्त आ गया है.उन्होंने अपनी और अहान की फोटो शेयर कर लिखा- 'तुम्हें अपने जीवन में गरिमा और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाते देखना मेरे दिल को सबसे अधिक खुशी देता है.तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य पर मुझे बहुत गर्व है और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं. समय बदल चुका है और अब तुम्हारा समय है.जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बेटे.'
28 साल बाद पिता की फिल्म में बेटा
किसी भी पिता के लिए ये गर्व की बात होती है कि उसका बेटा उनकी विरासत को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे ले जा रहा है.'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी ने बीएसएफ जवान भैरव सिंह का रोल प्ले किया था,जो अपनी शादी के एक दिन बाद ही देश की रक्षा के लिए अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं. अब 28 साल बाद अहान 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर-2' में काम कर रहे हैं. फिल्म में अहान भारतीय नौसेना के जवान का रोल निभा कर रहे हैं.
40 डिग्री टेंपरेचर में किया शूट
अहान शेट्टी ने खुद बताया था कि इस रोल में ढलने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी. अहान ने 'बॉर्डर 2' के रोल के लिए 5 किलो वजन कम किया था और हैवी वेट ट्रेनिंग भी ली थी. फिल्म की शूटिंग एनडीए खडकवासला में हुई थी. खुद को सैनिक जैसा दिखाने के लिए अहान शेट्टी को वहां जवानों की लाइफस्टाइल को फॉलो करना था. हैवी वर्कआउट के बाद 40 डिग्री के तापमान में शूट करना मुश्किल होता है और शूटिंग के दौरान पूरे दिन टेक्निकल गियर जैकेट पहनना पड़ता था. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अहान के अलावा, सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं.
