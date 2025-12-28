Advertisement
trendingNow13056321
Hindi Newsबॉलीवुडतुम्हारा अच्छा वक्त आ गया है...अहान शेट्टी के 30वें बर्थडे पर सुनील शेट्टी का इमोशनल पोस्ट, बॉर्डर 2 में करेंगे दुश्मनों से सामना

'तुम्हारा अच्छा वक्त आ गया है...'अहान शेट्टी के 30वें बर्थडे पर सुनील शेट्टी का इमोशनल पोस्ट, 'बॉर्डर 2' में करेंगे दुश्मनों से सामना

Suneil Shetty ने अपने बेटे अहान के बर्थडे पर दिल छू लेने वाला पोस्ट किया है. एक्टर ने इंस्टाग्राम पर अपने दिल की बात कही जो अब लोगों का ध्यान खींच रही है.

Written By  Shipra Saxena|Last Updated: Dec 28, 2025, 02:03 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी
अहान शेट्टी और सुनील शेट्टी

Ahaan Shetty Birthday: सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'बॉर्डर 2' को लेकर सुर्खियों में हैं. इस फिल्म में वो सनी देओल संग मिलकर देश के दुश्मनों से मोर्चा लेगें. इस फिल्म का टीजर तो लोगों को खूब पसंद आया. जिसके बाद फिल्म को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं. 28 दिसंबर को अहान का बर्थडे है. अपने बेटे के जन्मदिन पर सुनील ने अपने बेटे अहान के लिए ऐसा पोस्ट लिखा है जो लोगों का ध्यान खींच रहा है.

अच्छा वक्त आ गया है...

सुनील शेट्टी का मानना है कि अब अहान का अच्छा वक्त आ गया है.उन्होंने अपनी और अहान की फोटो शेयर कर लिखा- 'तुम्हें अपने जीवन में गरिमा और दृढ़ता के साथ कदम बढ़ाते देखना मेरे दिल को सबसे अधिक खुशी देता है.तुम्हारे उज्ज्वल भविष्य पर मुझे बहुत गर्व है और एक बात मैं तुमसे कहना चाहता हूं. समय बदल चुका है और अब तुम्हारा समय है.जन्मदिन मुबारक हो, मेरे बेटे.'

Add Zee News as a Preferred Source

 

28 साल बाद पिता की फिल्म में बेटा
किसी भी पिता के लिए ये गर्व की बात होती है कि उसका बेटा उनकी विरासत को पूरी ईमानदारी और मेहनत के साथ आगे ले जा रहा है.'बॉर्डर' में सुनील शेट्टी ने बीएसएफ जवान भैरव सिंह का रोल प्ले किया था,जो अपनी शादी के एक दिन बाद ही देश की रक्षा के लिए अपना घर छोड़कर निकल पड़ते हैं. अब 28 साल बाद अहान 'बॉर्डर' के सीक्वल 'बॉर्डर-2' में काम कर रहे हैं. फिल्म में अहान भारतीय नौसेना के जवान का रोल निभा कर रहे हैं.

 

‘वे अपनी शर्तों पर जीते हैं...’ ‘दृश्यम 3’ से बाहर हुए अक्षय खन्ना, मेकर्स ने भेजा लीगल नोटिस, ‘धुरंधर’ के विलेन के सपोर्ट में उतरे अरशद वारसी

40 डिग्री टेंपरेचर में किया शूट

अहान शेट्टी ने खुद बताया था कि इस रोल में ढलने के लिए उन्होंने कितनी मेहनत की थी. अहान ने 'बॉर्डर 2' के रोल के लिए 5 किलो वजन कम किया था और हैवी वेट ट्रेनिंग भी ली थी. फिल्म की शूटिंग एनडीए खडकवासला में हुई थी. खुद को सैनिक जैसा दिखाने के लिए अहान शेट्टी को वहां जवानों की लाइफस्टाइल को फॉलो करना था. हैवी वर्कआउट के बाद 40 डिग्री के तापमान में शूट करना मुश्किल होता है और शूटिंग के दौरान पूरे दिन टेक्निकल गियर जैकेट पहनना पड़ता था. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फिल्म में अहान के अलावा, सनी देओल, वरुण धवन और दिलजीत दोसांझ भी हैं.

इनपुट- एजेंसी

 

 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Shipra Saxena

शिप्रा सक्सेना जी न्यूज में डेप्युटी चीफ एडिटर हैं. यहां पर बीते 3 साल से एंटरटेनमेंट सेक्शन को लीड कर रही हैं.इन्होंने अभी तक मिथुन चक्रवर्ती, 'स्त्री' फिल्म एक्टर अभिषेक बनर्जी, 'महावतार नरसिम्हा...और पढ़ें

TAGS

Ahaan ShettySuneil Shetty

Trending news

'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
Congress Foundation Day
'खतरे में है जल, जंगल और जमीन...', कांग्रेस के स्थापना दिवस पर BJP पर बरसे खड़गे
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
Bengal Elections 2026
'बाबरी मस्जिद बनाना मेरा हक, मैं किसी से डरने वाला नहीं...' हुमायूं कबीर की धमकी
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
Shashi Tharoor
क्या कांग्रेस में एक्टिव हो रहा एंटी गांधी गुट? दिग्विजय के बाद थरूर ने कह दी ये बात
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
man ki baat 2025
ऑपरेशन सिंदूर से विश्व कप तक... पीएम मोदी ने मन की बात में गिनाईं 2025 की उपलब्धियां
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
Bangladesh news
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर US से उठी आवाज, यूनुस सरकार को लताड़ा
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
digvijaya singh
गोडसे से क्या सीखेगी गांधी की पार्टी? दिग्विजय की तारीफ पर पवन खेड़ा का करारा वार
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
Tamil Nadu news
केरल में बर्ड फ्लू के बाद तमिलनाडु में अलर्ट, सरकार ने बढ़ाई बॉर्डर पर निगरानी
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
BMC Elections 2026
BMC चुनाव की लड़ाई हुई दिलचस्प, सपा ने 9 उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट भी की जारी
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
Anjel Chakma Murder Case
मैं भारतीय हूं, क्या सबूत दूं... एंजेल चकमा की मौत ने पूछा सवाल- क्या अपनों को ही...
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर
bandhu andekar
हाथ बंधे, चेहरे पर मास्क, जेल से भरा नामांकन... कौन है गैंगस्टर बंदू आंडेकर