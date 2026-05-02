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Hindi Newsबॉलीवुडवीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं तारा सुतारिया! डेटिंग खबरों पर लगी मुहर

वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं तारा सुतारिया! डेटिंग खबरों पर लगी मुहर

Aditya Roy Kapur-Tara Sutaria Dating Confirms: बॉलीवुड के मशहूर एक्टर आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया एक-दूजे को डेट कर रहे हैं. इस बात की पुष्टि भी हो गई है.

 

Written By  Swati Singh|Last Updated: May 02, 2026, 09:09 PM IST
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वीर पहाड़िया से ब्रेकअप के बाद आदित्य रॉय कपूर को डेट कर रही हैं तारा सुतारिया! डेटिंग खबरों पर लगी मुहर

Aditya Roy Kapur-Tara Sutaria Dating Confirms: बॉलीवुड के गलियारों में इन दिनों एक नई लव स्टोरी चर्चा है. खबर है कि एक्ट्रेस तारा सुतारिया और हैंडसम हंक आदित्य रॉय कपूर एक-दूसरे को डेट कर रहे हैं. फिल्मफेयर की एक हालिया रिपोर्ट ने इस खबर पर मुहर लगा दी है, जिसके बाद से दोनों के फैंस काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं.

डेट कर रहे हैं आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया 

दरअसल, आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया जल्द ही फिल्म में साथ नजर आने वाले हैं. वहीं, अब डेटिंग की खबर के बाद से तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर को बड़े पर्दे पर साथ देखने के लिए फैंस की एक्साइटमेंट भी सातवें आसमान पर है. इन दिनों कई इवेंट्स पर दोनों को साथ देखा गया है. इसके बाद से ही डेटिंग की चर्चा तेज हो गई. वहीं, अब तारा सुतारिया और आदित्य रॉय कपूर की डेटिंग पर अब सच में मुहर लग चुकी है.

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हाल ही में फिल्मफेयर ने आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया के रिलेशनशिप की पुष्टि है. फिल्मफेयर ने अपने इंस्टाग्राम एकाउंट पर पोस्ट शेयर कर लिखा, 'हमारे सूत्रों को एक्सक्लूसिव तौर पर पता लगा है कि आदित्य रॉय कपूर और तारा सुतारिया एक-दूजे को डेट कर रहे हैं." उनकी डेटिंग की खबर सुन फैंस भी हैरान रहे. जहां कुछ सोशल मीडिया यूजर्स ने दोनों को ताने मारे तो वहीं फैंस ने उन्हें हिट जोड़ी बताया. 

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एक यूजर ने लिखा, "ये इतनी जल्दी मूव-ऑन हो गए?" वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, "हे भगवान, ये बेस्ट न्यूज है. दोनों ही मुझे बहुत ज्यादा पसंद हैं." तीसरे यूजर ने लिखा, "आह कोई तो अच्छी जोड़ी बनी." यह भी पढ़ें: 'भूत बंगला' और 'हैवान' के बाद साथ में कॉमेडी फिल्म करेंगे अक्षय कुमार और प्रियदर्शन !! मचेगा तहलका

फिल्म 'ओम' में नजर आएंगे आदित्य-तारा 

वर्कफ्रंट की बात करें तो आदित्य और तारा जल्द ही फिल्म 'ओम' में नजर आने वाले हैं. तारा और आदित्य रॉय कपूर की ये पहली फिल्म होने वाली है. बता दें कि आदित्य रॉय कपूर से पहले तारा सुतारिया एक्टर वीर पहाड़िया को डेट कर रही थीं. रिपोर्ट्स के मुताबिक, एक्ट्रेस तारा सुतारिया और वीर पहारिया का ब्रेकअप हो गया है. 2026 की शुरुआत में एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट विवाद के कुछ ही समय बाद दोनों का रिश्ता खत्म हो गया. हालांकि, दोनों ने अपने अलग होने पर कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है, लेकिन कुछ इशारे इस बात की ओर इशारा करते हैं - जैसे तारा का वीर के जन्मदिन पर न जाना, अलग-अलग इवेंट्स में शामिल होना.

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Swati Singh

जी न्यूज में कार्यरत हैं. डिजिटल पत्रकारिता में 9 सालों का अनुभव. फिल्मी जगत की खबरों में रुचि है. इन्होंने अभी तक पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर जनरल वीके सिंह, पूर्व बीजेपी सांसद सावित्री बाई फुले, कांग्...और पढ़ें

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