शाहरुख खान-काजोल की सबसे रोमांटिक फिल्म, जिसका लंदन में लगा स्टैचू, 30 साल पहले तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, 7 गानों ने रचा था इतिहास

Biggest Blockbuster Movie DDLJ: हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं देतीं, बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाती हैं. 90 के दशक में जब लोग पुरानी एक्शन फिल्मों से थक चुके थे, तब कुछ मेकर्स नया बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी फिल्में बना रहे थे, जिन्में एक्शन स ज्यादा रोमांस पर ध्यान दिया जाए. इसी बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने रोमांटिक फिल्मों की नींव रखी और हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी. इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया था.

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज 30 साल बाद भी ये फिल्म मुंबई के एक थिएटर में लगातार चल रही है. जहां हजारों की संख्या में लोग इसको देखने पहुंचे हैं और इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म कहा जाता है. इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री में दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई की आज भी लोगों उन दोनों की जोड़ी के दीवाने हैं. जी हां, आपने एक दम सही समझा हम यहां ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (Dilwale Dulhania Le Jayenge) की बात कर रहे हैं.

Bollywood megastars Shah Rukh Khan and Kajol help unveil a new statue in London's Leicester Square, to mark the 30th anniversary of their hit "Dilwale Dulhania Le Jayenge." pic.twitter.com/XSZ2Gu3TQW — The Associated Press (@AP) December 4, 2025

30 सालों ले थिएटर में लगी है ये फिल्म

आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज से 30 साल पहले यानी 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के अलावा अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, सतीश शाह, अनुपम खेर, परमीत सेठी और मंदिरा बेदी जैसे कई कलाकार नजर आए थे. 30 साल से लगातार मुंबई के मैराठा मंदिर थिएटर में चलती आ रही DDLJ ने अब एक नया अचीवमेंट अपने नाम किया. खास बात ये है कि इस फिल्म को लेकर दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बरकरार है. जैसे में लंदन में इसका डंका बज रहा है.

अब इस फिल्म का लंदन में बड़ा डंका

हाल ही में शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपनी फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ की 30वीं सालगिरह पर एक खास ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया. ये मूर्ति राज और सिमरन की वही आइकॉनिक ‘मेहंदी लगा के रखना’ वाले पोज में लगी है और ‘Scenes in the Square’ टूरिस्ट ट्रेल में भारतीय सिनेमा की पहली मूर्ति बन गई है. झमाझम बारिश के बीच शाहरुख और काजोल ने भी इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने पुराने पोज में मीडिया के सामने कई पोज दिए और फैंस का दिल जीत लिया.

Bade Bade Deshon Mein, Aisi Chhoti Chhoti Baatein Hoti Rehti Hain, Senorita! Thrilled to unveil the bronze statue of Raj & Simran at London’s Leicester Square today, celebrating 30 years of Dilwale Dulhania Le Jayenge (DDLJ)! Incredibly delighted that DDLJ is the first Indian… pic.twitter.com/8wjLToBGYc — Shah Rukh Khan (@iamsrk) December 4, 2025

इस फिल्म ने कमाई और गानों से रचा था इतिहास

इस खास मौके पर शाहरुख खान ने कहा, ‘DDLJ एक दिल से बनी फिल्म है, जिसने प्यार की भाषा को दुनिया भर में महसूस कराया’. काजोल ने भी इस पल को अपने लिए बेहद खास बताया और कहा कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे इतिहास फिर से सामने खड़ा हो. बता दें, लगभग 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया था. इसमें टोटल 7 गाने थे, जिनमें से कुछ गाने ‘तुझे देखा तो’, ‘मेहंदी लगा के रखना’ और ‘हो गया है तुझको तो प्यार सजना’ आज भी चार्टबस्टर बने हुए हैं.