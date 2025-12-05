Advertisement
trendingNow13029557
Hindi Newsबॉलीवुड

शाहरुख खान-काजोल की सबसे रोमांटिक फिल्म, जिसका लंदन में लगा स्टैचू, 30 साल पहले तोड़े थे कमाई के रिकॉर्ड, 7 गानों ने रचा था इतिहास

Biggest Blockbuster Movie: हिंदी सिनेमा में कई ऐसी फिल्में बनी हैं जिन्होंने रिलीज होते ही बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त धमाल मचाया. खास बात ये है कि सालों बाद भी लोग उन फिल्मों को उतने ही प्यार से याद करते हैं. आज हम आपको शाहरुख खान की उस मेगा ब्लॉकबस्टर फिल्म के बारे में बता रहे हैं, जिसने 30 साल पहले अपनी कमाई और गानों से इतिहास रचा था और अब एक नया अचीवमेंट अपने नाम किया. 

Written By  Vandana Saini|Last Updated: Dec 05, 2025, 07:42 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

शाहरुख खान-कजोल में की सबसे रोमांटिक फिल्म
शाहरुख खान-कजोल में की सबसे रोमांटिक फिल्म

Biggest Blockbuster Movie DDLJ: हिंदी सिनेमा में कुछ फिल्में सिर्फ मनोरंजन नहीं देतीं, बल्कि एक पूरे दौर की पहचान बन जाती हैं. 90 के दशक में जब लोग पुरानी एक्शन फिल्मों से थक चुके थे, तब कुछ मेकर्स नया बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं और ऐसी फिल्में बना रहे थे, जिन्में एक्शन स ज्यादा रोमांस पर ध्यान दिया जाए. इसी बीच एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने रोमांटिक फिल्मों की नींव रखी और हिंदी सिनेमा को एक नई पहचान दी. इस फिल्म की कहानी के साथ-साथ गानों ने भी लोगों का दिल जीत लिया था. 

हैरान कर देने वाली बात तो ये है कि आज 30 साल बाद भी ये फिल्म मुंबई के एक थिएटर में लगातार चल रही है. जहां हजारों की संख्या में लोग इसको देखने पहुंचे हैं और इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की सबसे लंबी चलने वाली फिल्म कहा जाता है. इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल की केमिस्ट्री में दर्शकों के दिलों में ऐसी जगह बनाई की आज भी लोगों उन दोनों की जोड़ी के दीवाने हैं. जी हां, आपने एक दम सही समझा हम यहां ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ (Dilwale Dulhania Le Jayenge) की बात कर रहे हैं. 

30 सालों ले थिएटर में लगी है ये फिल्म 

आदित्य चोपड़ा के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म आज से 30 साल पहले यानी 1995 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म में शाहरुख खान और काजोल के अलावा अमरीश पुरी, फरीदा जलाल, सतीश शाह, अनुपम खेर, परमीत सेठी और मंदिरा बेदी जैसे कई कलाकार नजर आए थे. 30 साल से लगातार मुंबई के मैराठा मंदिर थिएटर में चलती आ रही DDLJ ने अब एक नया अचीवमेंट अपने नाम किया. खास बात ये है कि इस फिल्म को लेकर दीवानगी सिर्फ भारत में ही नहीं, बल्कि विदेशों में भी बरकरार है. जैसे में लंदन में इसका डंका बज रहा है. 

‘मगरमच्छों से भरा पड़ा है बॉलीवुड...’ कैसे इस टॉक्सिक माहौल में खुद को संभालती हैं दिव्या खोसला, क्या हो चुका है उनका तलाक?

अब इस फिल्म का लंदन में बड़ा डंका

हाल ही में शाहरुख खान और काजोल ने लंदन के लीसेस्टर स्क्वायर में अपनी फिल्म ‘दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे’ की 30वीं सालगिरह पर एक खास ब्रॉन्ज स्टैच्यू का अनावरण किया. ये मूर्ति राज और सिमरन की वही आइकॉनिक ‘मेहंदी लगा के रखना’ वाले पोज में लगी है और ‘Scenes in the Square’ टूरिस्ट ट्रेल में भारतीय सिनेमा की पहली मूर्ति बन गई है. झमाझम बारिश के बीच शाहरुख और काजोल ने भी इसको लेकर अपनी खुशी जाहिर करते हुए अपने पुराने पोज में मीडिया के सामने कई पोज दिए और फैंस का दिल जीत लिया. 

इस फिल्म ने कमाई और गानों से रचा था इतिहास 

इस खास मौके पर शाहरुख खान ने कहा, ‘DDLJ एक दिल से बनी फिल्म है, जिसने प्यार की भाषा को दुनिया भर में महसूस कराया’. काजोल ने भी इस पल को अपने लिए बेहद खास बताया और कहा कि ये ऐसा एक्सपीरियंस है जैसे इतिहास फिर से सामने खड़ा हो. बता दें, लगभग 4 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर इतिहास रच दिया था. इसमें टोटल 7 गाने थे, जिनमें से कुछ गाने ‘तुझे देखा तो’, ‘मेहंदी लगा के रखना’ और ‘हो गया है तुझको तो प्यार सजना’ आज भी चार्टबस्टर बने हुए हैं. 

Bollywood News , Entertainment News, हिंदी सिनेमा, टीवी और हॉलीवुड की खबरें पढ़ने के लिए देश की सबसे विश्वसनीय न्यूज़ वेबसाइट Zee News Hindi का ऐप डाउनलोड करें. सभी ताजा खबर और जानकारी से जुड़े रहें बस एक क्लिक में.

About the Author
author img
Vandana Saini

जी न्यूज में सब ए़डिटर. 11 साल से डिजिटल मीडिया में सक्रिय. एंटरटेनमेंट की खबरें लिखती हैं. दिल्ली से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद IGNOU से हिंदी में मास्टर्स किया. रचनात्मक कहानियां ...और पढ़ें

TAGS

Blockbuster MovieShah Rukh KhanKajolDilwale Dulhania Le Jayenge

Trending news

रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
Shashi Tharoor
रूस ने दिल्ली पर दागी गई पाकिस्तानी मिसाइलों से बचाया! शशि थरूर ने पुतिन के दौरे पर
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
rules loudspeakers
दूसरों की शांति... मस्जिद पर लाउडस्पीकर लगाने को लेकर हाई कोर्ट ने क्या-क्या कहा?
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
rare rock eagle
सिर्फ 5 अंडों के लिए खदान बंद! दुर्लभ रॉक चील उल्लू के बच्चों को बचाने उतरा वन विभाग
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
Putin
मॉस्को टू दिल्ली: पुतिन की फ्लाइट पर थी पूरी दुनिया की नजर, विमान ने बनाया रिकॉर्ड
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
Tamilnadu
तमिलनाडु BJP चीफ के साथ कई लोग थिरुपराकुंद्रम पहाड़ी पर पुलिस हिरासत में
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
Putin
गौर से देखते रह गए राष्ट्रपति पुतिन, पीएम मोदी ने रात में ही ऐसा क्या गिफ्ट दिया?
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
DNA
भारत दौरे से क्या हासिल करना चाहते हैं पुतिन? क्या India को भी कुछ होने जा रहा फायदा
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
DNA
क्या चीन की हेकड़ी को खत्म करना चाहते हैं पुतिन? क्रेमलिन ऑफिस से आए संकेत समझिए
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
Omar Abdullah
जम्मू-कश्मीर कैबिनेट से रिजर्वेशन पॉलिसी को मंजूरी, LG के पास भेजा गया: उमर अब्दुल्ल
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज
Litera
माउंट लिटेरा जी स्कूल नरोली में 'लिटेरा चैंपियंस लीग 2025' का शानदार आगाज