Actress Harshil Kalia Dies at 30: राजस्थान की एक जानी-मानी एक्ट्रेस और मॉडल हर्षिल कालिया की मौत की खबर ने हर किसी को हैरान कर दिया है. सोमवार 23 मार्च को जयपुर में हुए एक सड़क हादसे में उनका निधन हो गया. वे सिर्फ 30 साल की थीं. बताया जा रहा है कि देर रात काम से घर लौटते समय उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया. इस अचानक हुई घटना से इंडस्ट्री में शोक का माहौल है. उनके करीबियों और फैंस को इस खबर पर यकीन करना मुश्किल हो रहा है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसा जयपुर के शिप्रा पाथ रोड पर हुआ. हर्षिल की कार अचानक अनियंत्रित हो गई और डिवाइडर से टकरा गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार पलटकर बाईं तरफ गिर गई. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों में ये पूरा हादसा कैद हो गया है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि कैसे कार बैलेंस खोकर पलट जाती है. ये पूरा हादसा काफी दर्दनाक बताया जा रहा है. हादसे के तुरंत बाद आसपास के लोग मौके पर पहुंच गए और मदद के लिए आगे आए.

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महज 30 साल की उम्र में गंवाई जान

लोगों ने हर्षिल को कार से बाहर निकालकर पास के एक प्राइवेट अस्पताल पहुंचाया. हालांकि, डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया. बताया जा रहा है कि उनके सिर में गंभीर चोट आई थी, जो उनकी मौत की वजह बनी. इस खबर के सामने आते ही हर कोई हैरान रह गया. पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है. अधिकारी ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसा आखिर कैसे हुआ? गाड़ी की हालत, सड़क की स्थिति और दूसरे सभी पहलुओं की जांच की जा रही है.

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हादसे की वजह की जांच में जुटी पुलिस

साथ ही पोस्टमॉर्टम भी कराया गया है. इसके बाद उनका शव परिवार को सौंप दिया गया. पुलिस का कहना है कि जल्द ही हादसे की असली वजह सामने लाई जाएगी. अगर हर्षिल कालिया के करियर की बात करें तो उन्होंने राजस्थानी एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में अपनी खास पहचान बनाई थी. वे ‘क्राइम नेक्स्ट डोर’ नाम की वेब सीरीज में नजर आई थीं. इसके अलावा उन्होंने कई पॉपुलर राजस्थानी म्यूजिक वीडियोज में भी काम किया था. उनकी स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग को लोगों ने काफी पसंद किया.

मॉडलिंग से एक्टिंग तक शानदार सफर

धीरे-धीरे वे लोगों के बीच काफी फेमस होती गईं. एक्टिंग से पहले हर्षिल ने अपने करियर की शुरुआत मॉडलिंग से की थी. सोशल मीडिया पर भी उनकी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग थी, खासकर इंस्टाग्राम पर. वे अपने काम और पर्सनैलिटी के लिए जानी जाती थीं. उनके दोस्तों, फैंस और साथ काम करने वाले लोगों ने सोशल मीडिया पर उन्हें याद करते हुए श्रद्धांजलि दी है. सभी का कहना है कि वे बेहद मेहनती और टैलेंटेड थीं. इतनी कम उम्र में उनका जाना हर किसी के लिए बड़ा झटका है.

हर्षिल कालिया का करियर

राजस्थान की एक्ट्रेस और मॉडल हर्षिल कालिया का जन्म लगभग 1995 में जयपुर (राजस्थान) में हुआ था. उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई जयपुर में ही पूरी की. ग्रेजुएशन के बाद मीडिया और मॉडलिंग की ओर रुख किया. करियर की शुरुआत उन्होंने न्यूज एंकर के तौर पर की थी, इसके बाद मॉडलिंग और राजस्थानी म्यूजिक वीडियो में काम किया. हालांक, उनको असली पहचान वेब सीरीज ‘क्राइम नेक्स्ट डोर’ से मिली.