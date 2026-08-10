अर्जुन कपूर को डेट कर रही हैं पामेला सेरेना? कपूर खानदान की बहू बनने को तैयार! एक्टर संग रिश्ते पर तोड़ी चुप्पी

नेटफ्लिक्स के रियलिटी शो ‘लॉकअप 2’ के बाद से बॉलीवुड स्टार अर्जुन कपूर और दुबई की हसीना पामेला सेरेना के रिलेशनशिप की खबरें हैं. दरअसल, शो में हसीना ने एक्टर को शादी के प्रपोज किया था. वहीं, अर्जुन ने जो जवाब दिया, उसे जानकर आप भी हैरान रह गए. इसके बाद से ही दोनों के डेटिंग की खबरें हैं.
वहीं, इन सब अटकलों पर विराम लगाते हुए हसीना ने खुद ही एक्टर संग अपने रिश्ते के बारे में बात की है. हाल ही में सिर्द्धार्थ कन्नन के पॉडकास्ट में पामेला से जब पूछा गया कि क्या वो अर्जुन को डेट कर रही हैं? इसपर पामेला ने बताया कि वो अर्जुन को पहले से जानती हैं.
उन्होंने कहा, 'लॉक अप सीजन 2 से पहले एक इवेंट में वो अर्जुन कपूर से मिल चुकी थीं. तब सुनीता आहूजा उनके साथ मस्ती मजाक करती थीं कि पामेला की शादी 6 महीने में हो जाएगी. जब वो पूछती थीं कि लड़का कौन होगा, तो सुनीता मस्ती में कहती थीं कि लड़के का नाम A से शुरू होगा.'
पामेला ने आगे कहा, 'मेकर्स ने जब उनकी बातें सुनी तो वो शो में अर्जुन को शो ले आए. ऐसे में हर किसी को लगा कि हम दोनों के बीच पहले से कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है.' पामेला ने लॉक अप की सक्सेस पार्टी में अपनी और अर्जुन कपूर के बीच की केमिस्ट्री पर बात की. पामेला ने कहा, 'हम लोग जब बात कर रहे थे, तो सभी हमें देख रहे थे, कोई वीडियो बना रहा था, कोई हमें देखकर लव हार्ट बना रहा था.'
पामेला कहती हैं, 'शो में अर्जुन ने आकांक्षा चमोला से कहा था- हम दोनों का टेस्ट एक ही है. पामेला को मेरे लिए संभालकर रखना. ये बोलकर वो हंस पड़ीं. पामेला ने ये भी कहा कि वो और आकांक्षा चमोला काफी क्लोज हैं. दोनों साथ में ज्यादातर टाइम में स्पेंड करती हैं. साथ में हसीना अर्जुन और आकांक्षा चौधरी दोनों की कंपनी एन्जॉय करती हैं.
दुबई की रहने वाली पामेला सेरेना एक बेहद मशहूर सोशलाइट, ब्यूटी क्वीन, बिजनेसवुमन और रियलिटी टीवी स्टार हैं. उनका जन्म यूनाइटेड किंगडम में एक भारतीय मूल के परिवार में हुआ था और वे साल 2012 से दुबई में रह रही हैं. उन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से साइकोलॉजी की पढ़ाई पूरी की है. इसके अलावा पामेला ‘मिसेज यूनिवर्स दुबई 2021’ और ‘मिसेज यूएई वर्ल्ड 2022’ जैसे बड़े खिताब अपने नाम कर चुकी हैं. वे महिला सशक्तिकरण और सामाजिक कामों से भी काफी हद तक जुड़ी रहती हैं.
पामेला को नेटफ्लिक्स के शो ‘देसी ब्लिंग’ और ‘लॉकअप 2’ से काफी पॉपुलैरिटी मिली है. लॉकअप में जजमेंट डे के दौरान जैसे ही अर्जुन कपूर की शो में एंट्री हुई, वे सीधे दुबई की ग्लैमरस हसीना पामेला सेरेना से बातचीत करने लगे. इसी बातचीत के दौरान मजाक-मजाक में पामेला ने अचानक अर्जुन कपूर को शादी के लिए प्रपोज कर दिया. पामेला की ये बात सुनकर अर्जुन मुस्कुराए और बोले कि शो में क्लेश तो बहुत ज्यादा हो रहे हैं. पामेला सेरेना के शादी वाले प्रपोजल का मजेदार जवाब देते हुए अर्जुन कपूर ने कहा, ‘मैं तो बिल्कुल तैयार हूं, आखिर छोकरा जवान है शादी के लिए’. अर्जुन कपूर के मुंह से ये बात सुनते ही पामेला सेरेना बुरी तरह शर्मा गईं.