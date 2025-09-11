रेप के आरोप में गिरफ्तार हुआ 30 साल का रैपर, कुछ ही घंटों में हो गया रिहा, डॉक्टर समेत कई महिलाओं ने लगाए गंभीर आरोप

Malayalam Rapper Vedan Arrest: हाल ही में मलयालम रैपर हिरण दास मुरली, जिन्हें लोग वेदन के नाम से जानते हैं, को बुधवार को रेप केस में पुलिस ने गिरफ्तार किया. हालांकि, वे पहले ही केरल हाई कोर्ट से अग्रिम जमानत ले चुके थे, जिसके चलते उनको गिरफ्तारी के कुछ ही घंटों बाद रिहा कर दिया गया. पूछताछ और लीगल प्रोसेस पूरी करने के बाद, पुलिस ने उन्हें उसी शाम थाने से रिहा कर दिया. ये केस शादी के झूठे वादे कर शारीरिक संबंध बनाने के आरोप से जुड़ा है.

हालांकि, 27 अगस्त को केरल हाई कोर्ट ने वेदन को कुछ शर्तों के साथ जमानत दी. कोर्ट ने आदेश दिया था कि उन्हें जांच टीम के सामने दो दिन हाजिर होना होगा. मंगलवार को करीब पांच घंटे पूछताछ के बाद उन्हें जाने दिया गया और बुधवार को फिर से बुलाया गया. बुधवार की पूछताछ के दौरान उनकी गिरफ्तारी दर्ज की गई. इसके बाद मेडिकल जांच कराकर उन्हें थाने वापस लाया गया और रिहा कर दिया गया.

डॉक्टर ने लगाए गंभीर आरोप

ये मामला एक डॉक्टर की शिकायत पर दर्ज हुआ है. डॉक्टर ने आरोप लगाया कि 2021 में इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद उनका रिश्ता गहरा होता चला गया. इस दौरान वेदन ने शादी का झूठा वादा किया और कई बार उनके साथ शारीरिक संबंध बनाए. आरोप है कि ये संबंध कोझिकोड, कोच्चि और दूसरी कई जगहों पर 2021 से 2023 तक बने रहे. शिकायत में ये भी कहा गया कि दोनों कुछ समय साथ भी रहे और उसने फाइनेंशियल हेल्प भी की.

आर्थिक सहयोग और धोखे का आरोप

डॉक्टर ने बताया कि उन्होंने वेदन को उनके पहले एल्बम के लिए पैसे दिए और कई बार उनके सफर का खर्च भी उठाया. उनका कहना है कि ये सब शादी के भरोसे पर हुआ. महिला के वकील ने जमानत का विरोध किया और कहा कि वेदन ने कई और महिलाओं को भी इसी तरह धोखा दिया है. लेकिन कोर्ट ने कहा कि हर मामले को अलग-अलग देखा जाएगा. इस आधार पर उन्हें अग्रिम जमानत मिल गई.

वेदन की सफाई और फरारी

वहीं, रैपर वेदन के वकील का कहना है कि ये रिश्ता आपसी सहमति से शुरू हुआ था और शिकायत पर्सनल मतभेदों की वजह से की गई है. साथ ही बताया जा रहा है कि पुलिस ने पहले ही उनके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया था, क्योंकि आशंका थी कि वे देश छोड़ सकते हैं. केस सामने आने के बाद से वेदन पुलिस से छिपे हुए थे. अंततः कोर्ट के आदेश पर उन्हें जांच टीम के सामने पेश होना पड़ा.

बाकी आरोप और जमानत

इस मामले के सामने आने के बाद कुछ और महिलाओं ने भी वेदन पर इसी तरह के आरोप लगाए. हालांकि कोर्ट ने साफ किया कि उस समय केवल एक ही शिकायत पर विचार किया जाएगा, बाकी मामलों का असर इस केस की सुनवाई पर नहीं पड़ेगा. इस हफ्ते की शुरुआत में ही एक और महिला की ओर से दर्ज केस में स्थानीय अदालत ने उन्हें अग्रिम जमानत दे दी थी. इससे साफ है कि वेदन पर कानूनी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई हैं.