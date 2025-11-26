Advertisement
'ऐसे मत खींचो...; 252 करोड़ के ड्रग्स मामले में पेश हुए ओरी, इन्फ्लुएंसर को ANC ऑफिस के बाहर भीड़ ने घेरा

252 करोड़ रुपये के ड्रग्स मामले में सिद्धांत कपूर से एंटी नारकोटिक्स सेल (ANC) ने मंगलवार को कई घंटे तक पूछताछ की थी. वहीं अब पूछताछ के लिए ओरी भी एएनसी दफ्तर पहुंचे हैं. उन्हें एंटी नारकोटिक्स सेल के दफ्तर जाते हुए देखा गया. इस दौरान ओरी को धक्का-मुक्की का भी सामना करना पड़ा.

 

Nov 26, 2025, 05:21 PM IST
बहुचर्चित 252 करोड़ रुपए के ड्रग्स मामले में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ओरहान अवत्रमाणी उर्फ ओरी बुधवार को मुंबई क्राइम ब्रांच की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) की घाटकोपर यूनिट पहुंचे. ओरी को ड्रग्स मामले में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, जिसके बाद वह निर्धारित समय पर ऑफिस पहुंचे.

मुंबई पुलिस की एंटी नारकोटिक्स सेल (एएनसी) ने इस बड़े ड्रग्स केस की जांच के सिलसिले में ओरी को दूसरा समन जारी किया था. पहला समन 20 नवंबर को भेजा गया था, लेकिन ओरी ने बताया कि वह 25 नवंबर तक उपलब्ध नहीं हो पाएंगे. इसके बाद एएनसी ने 21 नवंबर को दूसरा समन जारी कर उन्हें 26 नवंबर को घाटकोपर यूनिट में उपस्थित होने का आदेश दिया था. ओरी बुधवार को समय पर वहां पहुंचे. इसके बाद उनका बयान दर्ज करने की प्रक्रिया शुरू हुई.

ओरी के साथ हुई धक्का-मुक्की 

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो में ओरी ANC ऑफिस के भीतर जाने के लिए जद्दोजहद करते हुए नजर आते हैं. हालांकि उनके आस-पास लोगों की भारी भीड़ जमा है और उनसे बात करने की लिए मीडियाकर्मी भी मौजूद रहते हैं. मीडिया ओरी से बात करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो बिना कुछ बोले सीधे दफ्तर के अंदर चले जाते हैं. धक्का-मुक्की और पैपराजी की दखलंदाजी से ओरी थोड़े परेशान भी नजर आते हैं.

सवालों का जवाब देने ऑफिस पहुंचे ओरी

ओरी के अलावा अभिनेता शक्ति कपूर के बेटे सिद्धांत कपूर को भी समन जारी किया गया. सिद्धांत 25 नवंबर को अपना बयान दर्ज करा चुके हैं. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, दोनों से संबंधित जानकारी मुख्य आरोपी के बयानों में सामने आई थी.

क्या है पूरा मामला? 

252 करोड़ रुपए की ड्रग्स का मामला पिछले साल मार्च से शुरू हुआ. महाराष्ट्र के सांगली जिले में पुलिस ने मेफेड्रोन ड्रग्स बनाने की एक अवैध फैक्ट्री पकड़ी थी. इस कार्रवाई के दौरान बड़ी मात्रा में ड्रग्स बरामद हुई, जिसकी कीमत विदेशी बाजार में करीब 252 करोड़ रुपए थी.

जांच में पता चला कि फैक्ट्री मालिक मुख्य आरोपी सुहैल शेख और ताहिर डोला हैं. ये दोनों भारत और विदेशों में रेव पार्टियां आयोजित करते थे. इन पार्टियों में यही मेफेड्रोन और दूसरे नशीले पदार्थ सप्लाई किए जाते थे. पुलिस अब इनके पूरे नेटवर्क को ढूंढने में जुटी है.

