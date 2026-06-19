Shahid Kapoor Changed Diapers Of Ishaan: बॉलीवुड एक्टर ईशान खट्टर ने अपने भाई शाहिद कपूर के काफी करीब हैं और अक्सर वो इस बारे में खुलकर बात करना भी पसंद करते हैं. बता दें कि शाहिद कपूर पंकज कपूर और नीलिमा आजमी के बेटे हैं वहीं, ईशान खट्टर नीलिमा आजमी और राजेश खट्टर के बेटे हैं. दोनों के पिता अलग हैं लेकिन मां एक ही है.
अभी हाल ही में एक्टर ईशान खट्टर ने अपने बचपन, मां नीलिमा अजीम के संघर्ष और बड़े भाई शाहिद कपूर के साथ अपने खास रिश्ते को लेकर खुलकर बात की. लीली सिंह से बात करते हुए ईशान ने बताया कि सिंगल मदर के साथ बड़े होते हुए उन्होंने अपनी मां को परिवार के लिए कई मुश्किल फैसले लेते देखा है.
ईशान ने बताया, 'जब मेरा जन्म हुआ था तब वह करीब 15 साल के थे. उनसे पहले कोई बड़ा भाई या बहन नहीं थे तो वो मेरे लिए वैसे भाई हैं. वो कई मामलों में मेरे लिए बेस्ट बड़े भाई रहे. लेकिन वह दिल से काफी यंग भी हैं और इसलिए हमारे बीच एक यूनीक रिलेशनशिप रही है.'
ईशान ने कहा कि उनके बड़े भाई शाहिद कपूर उनसे करीब 15 साल बड़े हैं, इसलिए बचपन में वह सिर्फ भाई ही नहीं, बल्कि एक अभिभावक की तरह भी उनके साथ रहे. ईशान ने मुस्कुराते हुए कहा, 'मेरा और शाहिद का रिश्ता काफी खास है. हम भाई के साथ-साथ अच्छे दोस्त भी हैं, लेकिन हमारे बीच एक लाइन हमेशा रहती है.' उन्होंने मजाक में कहा, 'शाहिद ने बचपन में मेरे डायपर तक बदले हैं, इसलिए किसी भी बहस के लास्ट में बस इस बात से हार जाता हूं कि "मैं तुमसे बड़ा हूं."
साथ ही ईशान ने बताया कि उनकी मां नीलिमा ने जीवन के अलग-अलग पड़ावों पर दोनों बेटों को जन्म दिया. शाहिद कपूर के जन्म के समय वह काफी यंग थीं. लेकिन ईशान के जन्म के वक्त उनकी उम्र 36 साल के आसपास थी. इसके बावजूद उन्होंने दोनों बेटों के साथ दोस्ती और भरोसे का रिश्ता कायम रखा.
एक्टर ने बताया, 'मेरी मां हमेशा खुली सोच रखने वाली पैरेंट रहीं. उन्होंने ऐसा माहौल दिया, जहां वह अपनी हर बात बिना किसी डर या झिझक के उनसे साझा कर सकते थे. वहीं, शाहिद ने एक बार कहा था कि ईशान उनके लिए बेटे जैसे हैं और वो उनके लिए प्रोटेक्टिव हैं.