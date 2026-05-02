'पापी गुड़िया' की एक्ट्रेस के साथ शर्मनाक हरकत, व्हाट्सऐप पर भेजे गए उनके ही न्यूड क्लिप्स; पुलिस में की शिकायत दर्ज

30 साल पहले आई हॉरर फिल्म फिल्म 'पापी गुड़िया'की एक्ट्रेस पूनम दासगुप्ता मुंबई की ओशिवारा पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है. एक्ट्रेस का आरोप है कि उन्हें व्हाट्सऐप पर लगातार अश्लील वीडियो और न्यूड तस्वीरें भेजी जा रही थीं. बताया जा रहा है कि यह घटना 27 अप्रैल को शाम करीब 6:30 बजे हुई, जब वह अपने घर पर थीं.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, पूनम दासगुप्ता को कुछ अज्ञात नंबरों से आपत्तिजनक कंटेंट भेजा जा रहा था. शुरुआत में उन्होंने इसे नजरअंदाज करने की कोशिश की, लेकिन जब यह सिलसिला लगातार बढ़ता गया तो उन्हें मजबूर होकर पुलिस की मदद लेनी पड़ी. एक्ट्रेस का कहना है कि इस तरह की हरकतें न सिर्फ उनकी प्राइवेसी का उल्लंघन हैं, बल्कि यह मानसिक उत्पीड़न का भी मामला है. उन्होंने पुलिस को उन मैसेज के स्क्रीनशॉट सौंप दिए हैं, जिसके बाद पुलिस ने भेजने वाले का पता लगाने के लिए जांच शुरू कर दी है.

व्हाट्सऐप पर मिले अश्लील वीडियो

रिपोर्ट में ये भी बताया गया है कि दासगुप्ता ने अपने पति से इस मामले पर चर्चा करने के बाद पुलिस से संपर्क किया. उन्होंने 29 अप्रैल को ओशिवारा पुलिस स्टेशन में औपचारिक रूप से अपनी शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने 'भारतीय न्याय संहिता' के प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर लिया है और उस अनजान WhatsApp नंबर के पीछे छिपे व्यक्ति की पहचान करने की कोशिशें शुरू कर दी हैं.

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एक्ट्रेस ने ये भी आरोप लगाया कि उस व्यक्ति ने उनकी कई पुरानी तस्वीरें भी फैला दी हैं. उनका कहना है कि वो तस्वीरें अब सार्वजनिक रूप से मौजूद नहीं हैं, जिससे उन्हें शक हुआ कि भेजने वाला कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे वह जानती हैं. ओशिवारा पुलिस ने WhatsApp उत्पीड़न मामले की जांच शुरू की. एक्ट्रेस ने कहा, 'वे तस्वीरें अब गूगल पर भी मौजूद नहीं हैं. इससे मुझे ऐसा लग रहा है कि यह कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जिसे मैं जानती हूं और जो जान-बूझकर मुझे मानसिक रूप से परेशान करने की कोशिश कर रहा है.'

कौन है पूनम दासगुप्ता?

एक्ट्रेस पूनम दासगुप्ता ने बंगाली सिनेमा में एक बाल कलाकार के रूप में कदम रखा था. इसके बाद उन्होंने हिंदी के अलावा मलयालम, तमिल और कन्नड़ फिल्मों में भी अपनी एक्टिंग का लोहा मनवाया. करियर के इस पड़ाव पर इस तरह की ओछी हरकत का सामना करना वाकई दुखद है. फिलहाल, पुलिस दासगुप्ता द्वारा जमा किए गए स्क्रीनशॉट्स की जांच कर रही है और उन अश्लील वीडियो, नग्न तस्वीरों और पुरानी तस्वीरों को भेजने के लिए इस्तेमाल किए गए नंबर का पता लगाने की कोशिश कर रही है.